Zgodnie z nowym limitem cenowym wprowadzonym przez organ regulacyjny Ofgem mieszkańców Wysp czeka od stycznia wysoka podwyżka rachunków za energię. Ile wyniesie?

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o prognozach firmy analitycznej Cornwall Insight dotyczącej podwyżki rachunków za energię od stycznia. Okazała się ona trafna i odpowiada decyzji podjętej przez Ofgem.

Ile wyniesie podwyżka rachunków za energię od stycznia?

Zgodnie z nowym limitem cenowym wprowadzonym przez Ofgem rachunki za energię dla milionów gospodarstw domowych wzrosną o 26 proc. Typowy roczny rachunek w pierwszych trzech miesiącach nowego roku będzie wyższy o około 37 proc. miesięcznie.

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Należy jednak zaznaczyć, że ostateczne koszty dla poszczególnych odbiorców będą zależeć od zużycia energii w najzimniejszym okresie roku.

Według Ofgem, w przypadku typowego gospodarstwa domowego w Anglii, Szkocji i Walii, które płaci za gaz i prąd poleceniem zapłaty, roczny rachunek wzrośnie z 1723 do 2166 funtów. Przy założeniu, że taki poziom cen utrzymałby się przez cały rok.

Organ regulacyjny wyjaśnia, że podwyżka wynika wyłącznie z wyższych kosztów hurtowych ponoszonych przez dostawców. A to jest spowodowane przede wszystkim konfliktem na Bliskim Wschodzie.

Jest to największa podwyżka od czasu, gdy rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do znacznego wzrostu cen. Przypada ona na trudny okres w roku, czyli czas największych mrozów i szczytowego zapotrzebowania na energię.

Ciężka zima dla gospodarstw domowych

Poziom zużycia różni się w zależności od gospodarstwa domowego. Jednak w przeliczeniu na każde 100 funtów wydawane obecnie na energię, nowy koszt wyniesie około 126 funtów.

Osoby korzystające z liczników przedpłatowych odczują to szczególnie dotkliwie, ponieważ w ich przypadku płatności dokonywane są w momencie faktycznego zużycia energii, a nie rozkładają się równomiernie na cały rok.

– Stoimy w obliczu wyjątkowo ciężkiej zimy – ostrzegła Clare Moriarty, dyrektor generalna organizacji Citizens Advice.

Natomiast Neil Kenward, dyrektor generalny ds. rynków w Ofgem, stwierdził:

– Konflikt na Bliskim Wschodzie wciąż winduje koszty energii. Zdajemy sobie sprawę, że w obliczu nadchodzącej zimy ten wzrost cen będzie dla wielu gospodarstw domowych powodem do niepokoju.

Minister ds. energii Miatta Fahnbulleh przyznała, że kolejna podwyżka rachunków za energię wywoła u ludzi „głęboki niepokój”.

– Zbyt długo brytyjskie rodziny płaciły cenę za konflikty toczące się za granicą oraz niestabilność rynków paliw kopalnych – stwierdziła.

Jakie są prognozy na kwiecień?

Zgodnie z nową prognozą opublikowaną w środę przez firmę doradczą Cornwall Insight, w kwietniu – kiedy to zostanie wyznaczony kolejny limit cen energii – rachunki za energię spadną. Jednak najprawdopodobniej tylko nieznacznie.

Eksperci z Cornwall Insight zaznaczają, że ze względu na zmienność rynku wywołaną zakłóceniami w rejonie cieśniny Ormuz, ich przewidywania mogą w nadchodzących miesiącach ulec zmianie „kilkakrotnie”.