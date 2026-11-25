W związku z planami reformy systemu świadczeń dla niepełnosprawnych przedstawionymi przez ministra Stephena Timmsa, setki tysięcy osób mogą stracić zasiłek PIP.

Rząd rozważa obecnie reformę systemu zabezpieczenia społecznego po przedstawionym przez Stephena Timmsa przeglądzie. Wykazał on, że obecny system wypłaty zasiłku PIP (Personal Independence Payment) nie spełnia swojego zadania. Dlatego też zalecono wprowadzenie nowych kryteriów kwalifikowalności.

Reforma systemu może odebrać zasiłek PIP wielu osobom

Urzędnicy pracują nad przebudową systemu świadczeń PIP dla osób dorosłych w Anglii i Walii. Po tym jak minister pracy i emerytur, Stephen Timms, uznał, że obecny mechanizm „przestał spełniać swoje zadanie”.

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Timms zaproponował wprowadzenie nowych kryteriów przyznawania świadczenia PIP. Miałyby one wykluczyć osoby nieponoszące dodatkowych kosztów wynikających z posiadanej niepełnosprawności.

Według badania przeprowadzonego przez Resolution Foundation, dotyczyłoby to nawet jednej szóstej z 4 milionów osób pobierających to świadczenie. Urzędnicy podkreślają, że nie podjęto jeszcze decyzji, czy ewentualne cięcia objęłyby osoby już korzystające ze wsparcia, czy tylko nowych świadczeniobiorców.

Raport Timmsa stanowi drugi etap rządowych działań mających na celu wyhamowanie wzrostu wydatków na świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się, że koszty wypłaty PIP wzrosną z około 16 mld funtów w roku budżetowym 2019/2020 do ponad 41 mld funtów pod koniec obecnej dekady.

Nie będzie likwidacji PIP

W zeszłym tygodniu były minister Alan Milburn przedstawił raport, w którym zalecił całkowitą likwidację świadczenia PIP dla osób poniżej 25. roku życia. A także zastąpienie zasiłku – wraz z częścią systemu Universal Credit – bardziej ukierunkowanym wsparciem, mającym na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy.

Timms odrzucił jednak propozycję Milburna, uznając, że PIP pozostaje istotnym instrumentem wsparcia dla osób powyżej 25. roku życia. Pozostawił jednak rządowi furtkę do wprowadzenia cięć poprzez wdrożenie nowego systemu oceny. Weryfikowałby on, kto jest uprawniony do świadczenia i w jakiej wysokości powinno ono być przyznawane.

Minister zaproponował dwa rozwiązania, które rząd przyjął niezwłocznie. Jest nim przyspieszenie procesu przyznawania świadczenia PIP osobom z poważnymi schorzeniami. A także ograniczenie liczby okresowych przeglądów stanu zdrowia w przypadkach, gdy poprawa sytuacji danej osoby jest mało prawdopodobna.

W odniesieniu do pozostałych 90 proc. świadczeniobiorców, raport zaleca przeprowadzanie ocen dostosowanych do indywidualnej sytuacji każdej osoby. Byłaby to zmiana w stosunku do obecnego systemu, w ramach którego świadczenia wypłacane są w czterech progach kwotowych. Czyli od 30,30 do 194,60 funtów tygodniowo.

W dokumencie stwierdzono: „Osoby ponoszące najwyższe dodatkowe koszty, a tym samym mające najpoważniejsze potrzeby, powinny otrzymywać największe wsparcie”. Dodano jednak: „Świadczenie to nie jest odpowiednie dla osób, które nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością”.