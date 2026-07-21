Przyjeżdżasz z Wielkiej Brytanii do Polski? To dobry moment, żeby zadbać o zdrowie

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii regularnie odwiedza Polskę – przy okazji spotkań rodzinnych, urlopu, spraw zawodowych lub krótkiego odpoczynku. Taki pobyt można wykorzystać także na coś, co bardzo łatwo odkłada się miesiącami: kompleksowe badania profilaktyczne.

Po 40. roku życia organizm coraz wyraźniej odczuwa skutki stresu, intensywnej pracy i niedoboru snu. Negatywny wpływ mają również siedzący tryb życia oraz brak regularnych badań. Nie chodzi o szukanie chorób na siłę, ale o spokojne sprawdzenie najważniejszych parametrów i uzyskanie jasnej informacji: co działa prawidłowo, na co trzeba zwrócić uwagę, a co wymaga dalszej diagnostyki lub leczenia.

Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą korzystać z NHS lub prywatnej opieki medycznej. Wielu odkłada jednak profilaktykę z powodu braku czasu, długiego oczekiwania na wizyty, trudności z umówieniem kilku badań jednocześnie lub bariery językowej. Tymczasem właśnie profilaktyka daje największe korzyści wtedy, gdy wyprzedza objawy choroby.

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Dlatego dla wielu osób dobrym rozwiązaniem może być wykonanie badań podczas pobytu w Polsce – po polsku, w krótkim czasie i według wcześniej zaplanowanego programu.

Co warto sprawdzić po 40. roku życia?

Zakres badań powinien być zawsze dobrany indywidualnie: do wieku, płci, stylu życia, obciążeń rodzinnych i ewentualnych dolegliwości. Są jednak obszary, którym po 40. roku życia warto przyjrzeć się szczególnie uważnie.

Podstawą jest diagnostyka laboratoryjna. Oprócz morfologii krwi warto sprawdzić m.in. poziom glukozy, hemoglobinę glikowaną HbA1c, lipidogram (cholesterol), parametry pracy wątroby i nerek, elektrolity oraz TSH. Takie wyniki pozwalają ocenić m.in. ryzyko cukrzycy, zaburzeń metabolicznych, chorób sercowo-naczyniowych czy problemów z tarczycą.

Bardzo ważna jest również diagnostyka kardiologiczna. Choroby układu krążenia przez długi czas mogą rozwijać się bezobjawowo. EKG spoczynkowe, echo serca, Holter EKG lub Holter ciśnieniowy pomagają ocenić pracę serca, rytm oraz ewentualne nieprawidłowości. Uzupełnieniem profilaktyki są badania obrazowe, takie jak USG jamy brzusznej czy USG tarczycy.

Osobnym obszarem jest czujność onkologiczna. Kobiety powinny pamiętać o regularnych kontrolach ginekologicznych i badaniach piersi (USG/mammografia), a mężczyźni – omówić z lekarzem zasadność oznaczenia PSA. Po 40. roku życia kluczowa jest także profilaktyka raka jelita grubego (kolonoskopia).

Dlaczego warto zrobić badania w Polsce?

Największą zaletą diagnostyki zorganizowanej podczas krótkiego pobytu w Polsce jest logistyka i ogromna oszczędność czasu. Dla Polaków mieszkających za granicą istotny bywa także komfort rozmowy po polsku. Łatwiej opowiedzieć o objawach, zadać pytania i spokojnie omówić z lekarzem prowadzącym dalszy plan działania. Ma to szczególne znaczenie wtedy, gdy chcemy uporządkować kilka spraw zdrowotnych naraz.

Badania wykonane w Polsce mogą być także praktycznym rozwiązaniem dla osób, które i tak planują przyjazd do kraju. Wtedy diagnostyka nie wymaga osobnego wyjazdu – można połączyć ją z odwiedzinami u bliskich czy urlopem.

Polonijne Centrum Zdrowia – diagnostyka w jednym programie

Z myślą o Polakach mieszkających poza krajem Fundacja SWP Zdrowie prowadzi Polonijne Centrum Zdrowia. Cały proces zorganizowany jest w ramach jednego, skondensowanego pobytu.

Program obejmuje kompleksowe badania laboratoryjne, obrazowe, kardiologiczne, konsultacje lekarskie oraz końcowe podsumowanie medyczne z jasnym planem zdrowotnym. Pobyt diagnostyczny trwa 4 dni / 3 noce i zawiera już w cenie nocleg oraz pełne wyżywienie. Nad całością czuwa osobisty koordynator pacjenta. Z programu można skorzystać w Warszawie, Ostródzie i Krakowie.

Jakie pakiety są dostępne?

Pakiet Start (4 900 zł) – pełen obraz podstawowy. Zawiera panel badań laboratoryjnych, EKG spoczynkowe, USG jamy brzusznej, konsultację internistyczną, podsumowanie medyczne oraz 4 dni pobytu z noclegiem i wyżywieniem.

Pakiet Kontrola Zdrowia 40+ (6 900 zł) – zawiera wszystko z Pakietu Start, a dodatkowo: echo serca, USG tarczycy, RTG klatki piersiowej oraz konsultację kardiologa.

Pakiet Kobieta 40+ (7 900 zł) – zawiera zakres Pakietu 40+ rozszerzony o markery nowotworowe (CA-125, CEA, CA 19-9) oraz konsultację ginekologiczną.

Pakiet Mężczyzna 40+ (7 900 zł) – zawiera zakres Pakietu 40+ rozszerzony o markery nowotworowe (PSA, CEA, CA 19-9) oraz konsultację urologiczną.

Pakiet Premium (10 900 zł) – pełna diagnostyka. Zawiera pakiety 40+ oraz dodatkowo: Holter EKG (24 h), Holter RR (24 h), gastroskopię, kolonoskopię i dodatkową konsultację specjalistyczną.

Dokumentacja i dalsze leczenie

Po zakończeniu diagnostyki pacjent otrzymuje pełną dokumentację medyczną oraz raport końcowy przygotowany przez lekarza prowadzącego. Co ważne dla osób mieszkających za granicą, dokumentacja medyczna oraz opisy badań mogą na życzenie zostać wydane również w języku angielskim, dzięki czemu mogą być wykorzystane podczas dalszego leczenia lub konsultacji z lekarzem prowadzącym w Wielkiej Brytanii.

Program Polonijnego Centrum Zdrowia jest usługą komercyjną. Jego celem jest umożliwienie wykonania szerokiego zakresu badań profilaktycznych oraz konsultacji specjalistycznych podczas jednego, wcześniej zaplanowanego pobytu w Polsce. Dla wielu osób jest to wygodna alternatywa wobec organizowania wielu oddzielnych wizyt w różnych terminach.

Osoby posiadające prywatne ubezpieczenie zdrowotne w Wielkiej Brytanii powinny przed przyjazdem sprawdzić u swojego ubezpieczyciela, czy i w jakim zakresie polisa przewiduje możliwość zwrotu kosztów badań wykonanych za granicą.

Zdrowie warto zaplanować

Jeśli przyjeżdżasz z Wielkiej Brytanii do Polski i od dawna odkładasz badania, kilka dobrze zaplanowanych dni w kraju może być jedną z najlepszych inwestycji w zdrowie, jakość życia i spokój na kolejne lata.

Szczegółowe informacje o programie oraz pomoc w organizacji przyjazdu dostępne są na stronie: swpzdrowie.org.pl.