Ataki dronów będą coraz częstsze
Ataki dronów będą coraz częstsze / fot. Shutterstock
Podróże i turystyka
2 min.czytania

Ostrzeżenie dla podróżnych w związku z chaosem lotniczym przez ataki dronów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Urząd Lotnictwa Cywilnego ostrzega podróżnych przed większym chaosem lotniczym, którego powodem mogą być coraz częstsze ataki dronów.

Zagrożenia związane z cyberzakłóceniami narastają „w szybkim tempie i z coraz większą siłą”, a my nie możemy temu zapobiec. Takie ostrzeżenie dla podróżnych linii lotniczych wydał szef Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA).

- Advertisement -

Ataki dronów coraz większym zagrożeniem dla podróży lotniczych

Rob Bishton, który jest szefem CAA, nie ma wątpliwości, że pasażerowie linii lotniczych powinni przygotować się na kolejne zakłócenia spowodowane atakami dronów i cyberatakami. Według niego rosną też zagrożenia dla brytyjskich lotnisk.

Bishton twierdzi, że poprzednie cyberataki na lotniska w UK miały na celu głównie wykrycie luk w zabezpieczeniach. Natomiast kolejna fala ataków prawdopodobnie będzie już bardziej destrukcyjna.

Musimy być bardzo, bardzo świadomi obu tych zagrożeń. Kiedy nastąpi bardziej zorganizowany atak na większą skalę? To nie kwestia „czy”, ale „kiedy”. Jakie są możliwości zapobiegania tym sytuacjom? Myślę, że to raczej nierealne. Drony mnie niepokoją. To bardzo tanie technologie, dostępne obecnie i bardzo łatwe w obsłudze – powiedział.

Zakłócenia w podróżach lotniczych są coraz częstsze z powodu cyberataków i ataku dronów
Zakłócenia w podróżach lotniczych są coraz częstsze z powodu cyberataków i ataku dronów / fot. Shutterstock

Coraz bardziej niebezpieczne i zorganizowane ataki

Według niego niedawne zakłócenia spowodowane przez drony latające w pobliżu lotnisk w miastach takich jak Kopenhaga i Bruksela są bardziej niepokojące niż incydent z 2018 na Gatwick.

To, co widzieliśmy podczas ostatnich ataków, bardzo różni się od tego, z czym mieliśmy do czynienia na Gatwick. Jest to po prostu lepiej zorganizowane. Technologia jest zupełnie inna. Dlatego środki zapobiegawcze, które wdrożyliśmy po Gatwick, potencjalnie nie są tak skuteczne, jak powinny być – dodał Bishton.

Jego zdaniem zapobieganie atakom dronów jest mniej skuteczne niż opracowanie lepszych rozwiązań do zminimalizowania zakłóceń w lotach, gdy już dojdzie do ataku.

Na całym świecie obserwujemy wiele zdarzeń przypominających testowanie systemu. Chcemy budować zabezpieczenia od podstaw. Ale w rzeczywistości będziemy musieli również wdrożyć wiele środków reagowania, ponieważ te słabości zostaną odkryte – stwierdził.

Ujawnił także, że CAA przeprowadziło niedawno ćwiczenia kryzysowe dotyczące zagrożeń cybernetycznych i dronów. Dodał jednak, że nie ma wątpliwości, że nie uda się zapobiec zakłóceniom. Można je jedynie próbować zminimalizować.

Przypomnijmy, że do ataku dronów doszło na lotniskach w Norwegii, Szwecji, Belgii czy Danii. We wszystkich tych przypadkach ruch lotniczy musiał zostać wstrzymany, co wywołało opóźnienia.

Teksty tygodnia

Niemcy

Szklany sufit nadal mocny. Kobiety wciąż zarabiają mniej i rzadko trafiają do kierownictwa

Od ponad dekady udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Niemczech praktycznie tkwi w miejscu. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego w 2024 roku wyniósł on 29 proc. To wynik nie tylko daleki od oczekiwań, ale i znacznie poniżej średniej unijnej, sięgającej 35,2 proc.
Holandia

Utrudnienia dla Polaków przez przedłużenie kontroli granicznych w Holandii

Holandia postanowiła przedłużyć zaostrzone kontrole na granicy z Niemcami...
UK

Intensywny deszcz w Londynie przez cały tydzień. Nadszedł czas na parasole

Londyn ma w sobie coś wyjątkowego właśnie wtedy, gdy niebo się chmurzy. Dlatego choć nadchodzący tydzień zapowiada się mokro, trudno oprzeć się wrażeniu, że to właśnie w tej deszczowej aurze stolica czuje się najbardziej sobą.
Praca i finanse

PKB wzrasta wolniej niż wskazywały prognozy, czyli kolejna zła wiadomość przed ogłoszeniem budżetu w UK

PKB wzrasta wolniej niż przewidywały prognozy. Dane te stanowią sygnał ostrzegawczy dla rządu przed prezentacją budżetu 26 listopada. Spowolnienie gospodarcze i wyższe bezrobocie mogą wymusić działania w dwóch kierunkach. Jakich?
Finanse i świadczenia

Wsparcie finansowe w czasie mrozów – grupy uprawnione, zasady i procedura w 2025 roku

Dla wielu gospodarstw pomoc ta jest ratunkiem przed popadnięciem w długi oraz pozwala w spokoju dogrzać mieszkanie.  Jak się o nią starać?

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet