Podróżnych czekają odwołane loty przez strajki 18 września

Z powodu strajków we Francji, które odbędą się w czwartek 18 września linie lotnicze Ryanair, easyJet, Lufthansa i Air France ostrzegają pasażerów przed odwołanymi lotami.

Ze względu na to, że Francja przygotowuje się na ogólnokrajowe strajki 18 września, podróżni muszą liczyć się z chaosem lotniczym. Protesty sparaliżują podróże w całym kraju i wywołają zakłócenia w lotach.

Strajki 18 września we Francji utrudnią podróże lotnicze

Pasażerowie powinni liczyć się z odwołanymi i opóźnionymi lotami w czwartek. Skutki strajku będą najbardziej odczuwalne na ruchliwych lotniskach we Francji, a także we francuskiej przestrzeni powietrznej.

Strajki 18 września dotkną przede wszystkim linie lotnicze, które obsługują loty do i z francuskich lotnisk. W protestach wezmą udział pracownicy kontroli ruchu lotniczego i personel naziemny.

125 000 pasażerów Ryanaira ucierpi z powodu strajków

Ryanair już ostrzegł swoich klientów o zbliżających się problemach w związku ze strajkami. Linia przewiduje, że może dojść do odwołań ponad 700 lotów, w wyniku czego ucierpi 125 000 podróżnych.

Irlandzki przewoźnik jest jednym z największych w Europie i wiele jego tras przebiega przez francuską przestrzeń powietrzną, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch.

Ponadto w ruchu lotniczym na głównych trasach linii easyJet – między Francją, Wielką Brytanią, Hiszpanią i Włochami – także wystąpią zakłócenia. Pasażerowie powinni spodziewać się opóźnień i odwołań, szczególnie w przypadku lotów do i z Paryża i Lyonu.

Na jakich lotniskach będą największe utrudnienia?

Lotniska w całej Francji odczują skutki strajków. Jednak największych utrudnień możemy spodziewać się w Paryżu, Lyonie, Nicei i innych głównych węzłach komunikacyjnych.

Przewiduje się, że na dwóch najbardziej ruchliwych paryskich lotniskach, Paryż-Charles de Gaulle (CDG) i Orly będą największe problemy. Strajki kontroli ruchu lotniczego doprowadzą do uziemienia i opóźnień zarówno lotów krajowych, jak i międzynarodowych. Jako główne węzły międzynarodowe, lotniska te będą również stwarzać opóźnienia dla pasażerów przesiadających się na inne loty, zwłaszcza z Ameryki Północnej i Azji.

Kolejne lotnisko w Nicei, będące popularnym celem podróży turystów odwiedzających Lazurowe Wybrzeże, mocno ucierpi w wyniku strajków. Zakłócenia pojawią się w lotach do i z miast takich jak Londyn, Mediolan i Barcelona. Ze względu na duży napływ turystów latem, spowoduje to poważne utrudnienia dla podróżnych planujących wizytę u wybrzeży Morza Śródziemnego.

Lotnisko w Marsylii jest bramą dla podróżnych udających się do południowej Francji. Z uwagi na mniejszą liczbę dostępnych alternatywnych opcji podróży, turyści mogą napotkać opóźnienia w dotarciu do popularnych miejsc turystycznych, takich jak Park Narodowy Calanques czy pola lawendy w Prowansji.

Lotnisko Lyon-Saint-Exupéry również odnotuje utrudnienia, zwłaszcza na trasach łączących Lyon z Paryżem i resztą Europy. Połączenia międzynarodowe z i do lotniska będą utrudnione z powodu braku personelu kontroli ruchu lotniczego i zawieszenia lotów.

Ponadto turyści udający się na Korsykę będą musieli zmierzyć się ze znacznymi utrudnieniami. Bastia, Ajaccio i inne lotniska na wyspie mogą zostać tymczasowo zamknięte. Turyści przybywający na Korsykę w celach wypoczynkowych lub służbowych muszą rozważyć alternatywne trasy lub liczyć się z dużymi opóźnieniami.