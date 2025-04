Polacy wracający z UK do Polski są „mądrzejsi” i „bogatsi”

Czy wracający z UK do Polski imigranci mają większe szanse na osiągnięcie sukcesu? W jaki sposób ich doświadczenia na Wyspach przekładają się na polskie realia?

Na jednej z popularnych grup FB zrzeszających Polaków mających imigranckie doświadczenia w Wielkiej Brytanii pojawił się bardzo ciekawy wątek. Na forum „Wielkie i małe powroty z PL do UK :)” pani Edyta podzieliła się swoim doświadczeniem powrotu z UK do Polski.

Pobyt w UK to „doświadczenie pełne wyzwań i kontrastów”

Nasz rodaczka na Wyspach spędziła 18 lat. Swój pobyt w Wielkiej Brytanii podsumowała, jako „doświadczenie pełne wyzwań i kontrastów”. Teraz staje przed wyzwaniem związanym z powrotem do PL.

– Z jednej strony – radość z bycia bliżej rodziny, znajomych i kultury, która jest bardziej swojska. Z drugiej – konieczność ponownej adaptacji do realiów życia w Polsce, które mogą wydawać się inne niż przed wyjazdem – jak pisze.

Opowiadając o swojej historii, zwraca uwagę, jak wiele nauczyła się na emigracji. Pobyt w Wielkiej Brytanii starała się wykorzystać, jak najlepiej się tylko dało. Jej zdaniem takie „emigracyjne doświadczenie” to kapitał, który można wykorzystać w Polsce, po powrocie.

– Zaletą powrotu jest jednak to, że perspektywa zdobyta za granicą pomaga lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Często wraca się z lepszymi kompetencjami, znajomością języka angielskiego i innym spojrzeniem na świat. Dla wielu powrót to również szansa na rozpoczęcie czegoś nowego – czy to w karierze, czy w życiu osobistym – pisze pani Edyta.

Być może brzmi to paradoksalnie – żeby lepiej funkcjonować w Polsce, trzeba z niej wyjechać – ale czy tak właśnie nie jest? Czy Polacy wracający z UK są lepiej przygotowani do radzenia sobie z polską rzeczywistością?

Doświadczenie emigracyjne „pomaga lepiej odnaleźć się w nowej rzeczywistości” w Polsce

– Podsumowując, powrót do Polski po pobycie w UK, to mieszanka ekscytacji, wyzwań i zmian. Adaptacja wymaga czasu, ale jeśli dobrze się ją zaplanuje i wykorzysta doświadczenia zdobyte za granicą, może stać się wartościowym etapem w życiu – zwraca uwagę bohaterka tego tekstu.

Jak inni Polacy obecni na grupie odnieśli się do jej wypowiedzi? Wiele osób podziela „doświadczenie emigracyjne”, jakie było udziałem pani Edyty. Inni dziękowali za jej wpis, ponieważ dokładnie nazwał te uczucia, które towarzyszyły im podczas powrotu z UK do PL. Nie brakowało głosów utrzymanych w podobnym tonie.

– Oj tak, zgadzam się z każdym słowem. Wróciłam do Polski w 2017 roku do mojego miasta po prawie 14 latach mieszkania w Londynie. Nigdy bym już tego nie zmieniła. Jestem wdzięczna za doświadczenia, które tam zdobyłam, jedne były pozytywne, inne niekonieczne, ale to było moje, widocznie miałam to przejść. Jestem mądrzejsza i bogatsza o te doświadczenia – pisze Ewa.

Nie wszyscy Polacy wracający z UK się z tym zgadzają

– Ja wróciłam rok temu po prawie 20 latach mieszkania w UK. Nie było łatwo się na początku przestawić, ale teraz mogę powiedzieć, że była to najlepsza decyzja, jaką podjęłam – dodaje Gosia.

Z drugiej jednak strony pojawiły się wypowiedzi, które wskazywało na to, że po powrocie do Polski wracającym żyje się kiepsko. Pomimo tego, co ktoś sobie poradził w UK, niekoniecznie potrafi poradzić sobie w Polsce.

– Średnia wypowiedzi o życiu w UK jest taka, że żyjesz bez stresu. Po prostu na takie podstawowe rzeczy, jak dobre jedzenie, wyjazd z rodziną samochodem np. do wesołego miasteczka i kupienie czegoś na miejscu do jedzenia to nie jest wydatek. W rozumieniu, że ograniczamy je, bo nas nie stać – mówił Lech.

A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Zachęcamy do komentowania i dzielenia się doświadczeniami!