Ryanair rezygnuje z programu lojalnościowego
Ryanair rezygnuje z programu lojalnościowego / fot. Shutterstock
Podróże i turystyka
2 min.czytania

Ryanair rezygnuje z programu lojalnościowego. Przyznał zbyt wiele zniżek

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Po zaledwie ośmiu miesiącach Ryanair zdecydował się zamknąć program lojalnościowy Prime. Przewoźnik twierdzi, że przedsięwzięcie to przyniosło firmie straty po przyznaniu zbyt wielu zniżek.

Irlandzkie linie lotnicze w marcu uruchomiły program lojalnościowy, który wiązał się z nagradzaniem osób często podróżujących. Usługa subskrypcji umożliwiała członkom korzystanie z bezpłatnych rezerwacji miejsc, ubezpieczenia podróżnego i zniżek na bilety co miesiąc.

Program lojalnościowy Ryanaira okazał się niedochodowy

28 listopada Ryanair zdecydował się jednak zamknąć program lojalnościowy Prime dla nowych członków. Powodem były straty, jakie poniosła firma przyznając zbyt wiele zniżek.

Dyrektor ds. marketingu, Dara Brady powiedział:

Przez lata klienci prosili o program lojalnościowy dla członków Ryanaira, więc testowaliśmy ten program Prime przez ostatnie osiem miesięcy. Do tej pory zarejestrowaliśmy ponad 55 000 członków. Generowało to ponad 4,4 miliona euro z opłat abonamentowych. Jednak nasi członkowie Prime otrzymali ponad 6 milionów euro zniżek na bilety, więc ten test kosztował więcej pieniędzy, niż generuje.

Brady dodał także, że poziom przychodów z członkostwa i abonamentu „nie uzasadnia czasu i wysiłku potrzebnego do uruchomienia comiesięcznej, ekskluzywnej sprzedaży miejsc Prime”.

Podziękował jednak tym, którzy zdecydowali się wziąć udział w programie:

Jesteśmy wdzięczni naszym 55 000 członków, którzy zapisali się na ten okres próbny Prime w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy. Zapewniamy, że będą oni nadal korzystać z ekskluzywnych oszczędności na lotach i miejscach przez resztę 12-miesięcznego członkostwa.

Dotychczasowi subskrybenci Prime nadal będą mogli korzystać z promocji
Dotychczasowi subskrybenci Prime nadal będą mogli korzystać z promocji / fot. Shutterstock

Jak działał program Prime?

Ryanair oferował od lutego 2025 roczne członkostwo Prime za 79 funtów w Wielkiej Brytanii lub 79 euro w Irlandii. Dzięki rocznej subskrypcji klienci mogli skorzystać z bezpłatnej rezerwacji miejsc, bezpłatnego ubezpieczenia podróżnego oraz dostępu do 12 rocznych (jednej miesięcznie) wyprzedaży biletów specjalnie dla członków programu.

Przy kosztach biletów wahających się od 4,50 do 38 funtów program pozwolił na zaoszczędzenie od 54 do 456 funtów. Stanowiło to równowartość kilku tanich lotów dla osób korzystających z maksymalnej liczby 12 lotów rocznie.

Ponadto otrzymywali oni regularnie również e-maile z informacjami o nadchodzących wyprzedażach biletów i ofertach. Mimo że program jest już zamknięty, obecni członkowie będą nadal korzystać z miesięcznych zniżek do października 2026 roku.

Kończąc program lojalnościowy Brady stwierdził:

Z ponad 207 milionami pasażerów w tym roku, Ryanair będzie nadal koncentrował się na oferowaniu najniższych cen w Europie wszystkim naszym klientom, a nie tej podgrupie 55 000 członków Prime.

