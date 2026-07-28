Przed nami czwarta fala upałów. Ma być nawet 35 stopni Celsjusza

Według synoptyków najnowsza – czwarta fala upałów osiągnie swój szczyt w środę, a temperatury mają wzrosnąć nawet do 35 stopni Celsjusza.

Aktualne prognozy sugerują, że intensywne upały w południowej i centralnej części Wielkiej Brytanii w tym tygodniu będą krótkotrwałe w porównaniu z trzema poprzednimi falami upałów tego lata.

Kolejna fala upałów z wyjątkami

Synoptycy twierdzą, że fala upałów w tym tygodniu będzie „podziałem północ-południe”. Z utrzymującymi się chmurami i opadami deszczu w Irlandii Północnej, Szkocji i północnej Anglii.

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We wtorek upały będą koncentrować się w środkowej, południowej i wschodniej Anglii. Ale mogą się nieznacznie rozprzestrzenić na północ i zachód do połowy tygodnia.

Prognozuje się, że temperatury w Anglii i Walii wzrosną do około 25 – 32 stopni Celsjusza w ciągu najbliższych kilku dni. A w środę prawdopodobnie nastąpi szczyt, z odczytami na poziomie 30-35 stopni Celsjusza w regionie Midlands, południowej i wschodniej Anglii.

W Szkocji i Irlandii Północnej będzie generalnie chłodniej i deszczowo, z temperaturami w granicach od 20 do 25 stopni Celsjusza. Niektóre przelotne opady deszczu mogą pojawić się później w tym tygodniu.

Ostrzeżenia zdrowotne w związku z wysokimi temperaturami

W związku z upałami podniesiono alerty do poziomu bursztynowego dla dużej części kraju. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) ostrzegła, że rosnące temperatury mogą zwiększyć ryzyko zdrowotne, szczególnie dla grup wrażliwych.

UKHSA poinformowało: „Obowiązujący żółty alert zdrowotny dotyczący upałów dla East Midlands, wschodniej Anglii, południowo-wschodniej Anglii i Londynu został zmieniony na bursztynowy. Będzie obowiązywał od godziny 9.00 w środę 29 lipca do godziny 9.00 w czwartek 30 lipca. Żółty alert zdrowotny dotyczący upałów będzie obowiązywał w tym samym okresie dla Yorkshire i Humber, West Midlands i południowo-zachodnich regionów. Nie ma alertu dla regionów północno-wschodniego i północno-zachodniego”.

Dan Stroud z Met Office powiedział, że szczyt czwartej fali upałów minie „w mgnieniu oka”. A temperatury w weekend będą już się znacznie obniżać do średniej.

Tegoroczny lipiec jednym z najgorętszych w historii?

Według Dana Strouda tegoroczny lipiec będzie jednym z najgorętszych trzech lub czterech miesięcy w historii. W wyniku upałów i skąpych opadów deszczu poziom wód jest bardzo niski w kraju. A północna Walia i górny odcinek rzeki Severn są pierwszymi regionami w Wielkiej Brytanii, które w czwartek ogłosiły stan suszy. Służby ratunkowe są przygotowane na kolejne pożary lasów podczas kolejnej fali upałów.

W szczytowym momencie trzeciej fali upałów, w połowie lipca, strażacy walczyli jednocześnie z 19 dużymi pożarami lasów w Anglii i Walii.

Rzecznik Krajowej Rady Szefów Straży Pożarnej (NFCC) powiedział:

– Większości pożarów lasów można zapobiec. Dlatego apelujemy do wszystkich o zaangażowanie się w ochronę naszych społeczności, dzikiej przyrody i terenów naturalnych. Jednocześnie odciążając strażaków, którzy i tak zmagali się z wyjątkowo trudnym latem.