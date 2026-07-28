Zbliża się czwarta fala upałów
Zbliża się czwarta fala upałów / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Przed nami czwarta fala upałów. Ma być nawet 35 stopni Celsjusza

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według synoptyków najnowsza – czwarta fala upałów osiągnie swój szczyt w środę, a temperatury mają wzrosnąć nawet do 35 stopni Celsjusza.

Aktualne prognozy sugerują, że intensywne upały w południowej i centralnej części Wielkiej Brytanii w tym tygodniu będą krótkotrwałe w porównaniu z trzema poprzednimi falami upałów tego lata.

Kolejna fala upałów z wyjątkami

Synoptycy twierdzą, że fala upałów w tym tygodniu będzie „podziałem północ-południe”. Z utrzymującymi się chmurami i opadami deszczu w Irlandii Północnej, Szkocji i północnej Anglii.

- Advertisement -

We wtorek upały będą koncentrować się w środkowej, południowej i wschodniej Anglii. Ale mogą się nieznacznie rozprzestrzenić na północ i zachód do połowy tygodnia.

Prognozuje się, że temperatury w Anglii i Walii wzrosną do około 25 – 32 stopni Celsjusza w ciągu najbliższych kilku dni. A w środę prawdopodobnie nastąpi szczyt, z odczytami na poziomie 30-35 stopni Celsjusza w regionie Midlands, południowej i wschodniej Anglii.

W Szkocji i Irlandii Północnej będzie generalnie chłodniej i deszczowo, z temperaturami w granicach od 20 do 25 stopni Celsjusza. Niektóre przelotne opady deszczu mogą pojawić się później w tym tygodniu.

A północna Walia i górny odcinek rzeki Severn są pierwszymi regionami w Wielkiej Brytanii, które w czwartek ogłosiły stan suszy / fot. Shutterstock

Ostrzeżenia zdrowotne w związku z wysokimi temperaturami

W związku z upałami podniesiono alerty do poziomu bursztynowego dla dużej części kraju. Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowia (UKHSA) ostrzegła, że rosnące temperatury mogą zwiększyć ryzyko zdrowotne, szczególnie dla grup wrażliwych.

UKHSA poinformowało: „Obowiązujący żółty alert zdrowotny dotyczący upałów dla East Midlands, wschodniej Anglii, południowo-wschodniej Anglii i Londynu został zmieniony na bursztynowy. Będzie obowiązywał od godziny 9.00 w środę 29 lipca do godziny 9.00 w czwartek 30 lipca. Żółty alert zdrowotny dotyczący upałów będzie obowiązywał w tym samym okresie dla Yorkshire i Humber, West Midlands i południowo-zachodnich regionów. Nie ma alertu dla regionów północno-wschodniego i północno-zachodniego”.

Dan Stroud z Met Office powiedział, że szczyt czwartej fali upałów minie „w mgnieniu oka”. A temperatury w weekend będą już się znacznie obniżać do średniej.

Tegoroczny lipiec jednym z najgorętszych w historii?

Według Dana Strouda tegoroczny lipiec będzie jednym z najgorętszych trzech lub czterech miesięcy w historii. W wyniku upałów i skąpych opadów deszczu poziom wód jest bardzo niski w kraju. A północna Walia i górny odcinek rzeki Severn są pierwszymi regionami w Wielkiej Brytanii, które w czwartek ogłosiły stan suszy. Służby ratunkowe są przygotowane na kolejne pożary lasów podczas kolejnej fali upałów.

W szczytowym momencie trzeciej fali upałów, w połowie lipca, strażacy walczyli jednocześnie z 19 dużymi pożarami lasów w Anglii i Walii.

Rzecznik Krajowej Rady Szefów Straży Pożarnej (NFCC) powiedział:

Większości pożarów lasów można zapobiec. Dlatego apelujemy do wszystkich o zaangażowanie się w ochronę naszych społeczności, dzikiej przyrody i terenów naturalnych. Jednocześnie odciążając strażaków, którzy i tak zmagali się z wyjątkowo trudnym latem.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Przyjeżdżasz z Wielkiej Brytanii do Polski? To dobry moment, żeby zadbać o zdrowie

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii regularnie odwiedza Polskę...
Kryzys w UK

Największe problemy najemców mieszkań komunalnych w Londynie

Problemy mieszkań komunalnych w Londynie stały się czymś więcej niż kwestią techniczną. To również problem zaufania między lokatorami a instytucjami odpowiedzialnymi za ich domy.
Kryzys w UK

Czy dzieci z biednych rodzin chorują częściej? Wyniki badań porażają

Analiza danych brytyjskiej służby zdrowia NHS wykazała, że dzieci mieszkające w 20 procentach najbardziej ubogich rejonów Anglii są o około 40 procent bardziej narażone na hospitalizację z powodu chorób układu oddechowego.
Praca i finanse

Czy dyskryminacja emerytów z młodszym partnerem w końcu zniknie?

Obowiązujące zasady sprawiają, że para, w której jedna osoba osiągnęła już wiek emerytalny, a druga jeszcze nie, może zostać pozbawiona dostępu do Pension Credit
Crime

Nastolatki zgwałcone na plaży. Polak z czterema zarzutami

Na plaży Great Yarmouth doszło do gwałtu na dwóch nastolatkach. Oskarżonymi są 35-letni Polak i 34-letni Rumun.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie