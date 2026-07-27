Premier zapowiada zmiany w zasiłkach
Premier zapowiada zmiany w zasiłkach / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
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Zmiany w zasiłkach w Wielkiej Brytanii. Część świadczeń tylko dla pracujących

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Nowy premier zamierza utrudnić pobieranie zasiłków i zapowiada „poważne” cięcia w budżecie socjalnym. Będzie też dążył do zaostrzenia przepisów dotyczących opieki społecznej.

W swoim pierwszym poważnym wywiadzie od czasu objęcia urzędu premiera, Andy Burnham przyznał, że budżet socjalny musi zostać obniżony. Nowy premier nie ukrywa zatem, że szykują się zmiany w zasiłkach w Wielkiej Brytanii. Według niego jeśli do nich nie dojdzie, NHS upadnie.

Zmiany w zasiłkach są konieczne – według Andy’ego Burnhama

Andy Burnham może wywołać niezadowolenie wśród części parlamentarzystów Partii Pracy, którzy odegrali kluczową rolę w jego wyborze na następcę Keira Starmera. W obliczu napiętych finansów nowy premier jasno dał do zrozumienia, że podobnie jak jego poprzednik, zamierza oszczędzać na wydatkach socjalnych. Aby to było możliwe konieczne będą zmiany w zasiłkach.

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Wyraźnie zaznaczył również, że w przyszłości niektóre świadczenia, w tym wsparcie zdrowia psychicznego, będą „uzależnione” od podjęcia pracy. Przede wszystkim od większej aktywizacji.

Temat cięć w wydatkach socjalnych jest o tyle drażliwy, że to on doprowadził do podważenia autorytetu Keira Starmera na stanowisku premiera. Będąc szefem rządu musiał wycofać się z planów cięć w wydatkach socjalnych po masowym buncie posłów. Obecnie to nowy premier podejmuje newralgiczny temat. Uważa, że reforma systemu opieki społecznej jest bezwzględnie konieczna.

Chodzi o zmianę charakteru wsparcia. A także o uzależnienie części wsparcia od korzystania z oferowanych możliwości. Można by więc zaostrzyć warunki wymagane do otrzymania świadczeń. Uważam, że to dobrze, że rząd zagwarantował młodym ludziom możliwości. Musimy kontynuować to podejście. A tam, gdzie potrzebne jest wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, na przykład w miejscu pracy, jest ono zapewniane osobom, które mają taką możliwość – powiedział Burnham.

Niektóre świadczenia, w tym wsparcie zdrowia psychicznego, będą „uzależnione” od podjęcia pracy
Niektóre świadczenia, w tym wsparcie zdrowia psychicznego, mają zależeć od podjęcia pracy / fot. Shutterstock

Celem jest też ratowanie NHS

W wywiadzie dla BBC nowy premier jasno podkreślał, że chce skupić się na jednym ze swoich priorytetów, jakim jest naprawa opieki społecznej. Dzięki temu też możliwe będzie większe wsparcie służby zdrowia.

Jeśli nie zreformujemy opieki społecznej, NHS załamie się pod ciężarem prób opieki nad osobami, które tak naprawdę nie powinny trafić do służby zdrowia – powiedział.

Naciskany jednak na to, czy stworzy nowy system przed kolejnymi wyborami, stwierdził, że „nie może określić harmonogramu tu i teraz”. Choć zainwestuje „cały swój kapitał polityczny” w jego naprawę.

Warto wspomnieć, że Andy Burnham po raz pierwszy zaproponował powszechny system opieki społecznej w Anglii w 2009 roku. Kiedy był ministrem zdrowia w administracji Gordona Browna. Ale nadzieje na uzyskanie ponadpartyjnego konsensusu legły w gruzach, gdy torysi oskarżyli go o chęć wprowadzenia „podatku od śmierci”.

Ponadto Burnham jasno dał do zrozumienia w wywiadzie dla BBC, że nie będzie ubiegał się o nowy mandat w drodze przedterminowych wyborów. Zapewnił również, że skrytykuje Donalda Trumpa, gdy „będzie to leżało w brytyjskim interesie narodowym”. A także szuka sposobów na znalezienie do 13 miliardów funtów potrzebnych do osiągnięcia celu 3 proc. PKB na obronę.

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