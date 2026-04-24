Finanse w maju 2026 - co musisz wiedzieć
IrlandiaFinanse i świadczenia
Finanse w maju 2026: kto dostanie pieniądze wcześniej, a kto straci wsparcie?

Maj przynosi szereg istotnych zmian w systemie świadczeń socjalnych i kosztach życia, które mogą realnie wpłynąć na domowe budżety. Dotyczą one zarówno terminów wypłat, jak i zakończenia jednego z kluczowych dodatków energetycznych oraz decyzji podatkowych rządu. Jak wyglądają finanse w maju 2026? 

Wcześniejsze wypłaty z powodu święta 4 maja

Na początku miesiąca część osób otrzymujących świadczenia socjalne w Irlandii może spodziewać się wcześniejszych przelewów. Powodem jest długi weekend związany ze świętem przypadającym w poniedziałek 4 maja. Wówczas banki i urzędy pocztowe są zamknięte.

W praktyce oznacza to, że wszystkie świadczenia zaplanowane na ten dzień urzędy wypłacają wcześniej – najczęściej w piątek 1 maja lub sobotę 2 maja. Dla wielu gospodarstw domowych to ważna zmiana, która wymaga wcześniejszego planowania wydatków na początku miesiąca.

Koniec dodatku Fuel Allowance od 1 maja

Jedną z najważniejszych zmian finansowych w maju jest zakończenie programu Fuel Allowance. To tygodniowe wsparcie w wysokości 38 euro, przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, pomagające w pokryciu kosztów ogrzewania.

Sezon wypłat standardowo trwa od końca września do końca kwietnia, jednak w roku 2025/2026 rząd wyjątkowo przedłużył go do 1 maja. Decyzja o wydłużeniu programu była odpowiedzią na rosnące ceny energii, częściowo związane z sytuacją geopolityczną i wzrostem kosztów paliw. Dlatego koniec wsparcia beneficjenci odczują dopiero za kilka dni.

Dodatkowy miesiąc wsparcia oznaczał dla uprawnionych gospodarstw około 152 euro dodatkowej pomocy.

Podatek węglowy – podwyżka przesunięta

Kolejną ważną decyzją rządu jest odroczenie planowanej podwyżki podatku węglowego, która pierwotnie miała wejść w życie w maju. Intensywne protesty w Irlandii związane  z rosnącymi kosztami paliw spowodowały, że rząd przesunął zmianę do październikowego budżetu.

To oznacza tymczasowe utrzymanie obecnych stawek, co dla wielu gospodarstw domowych stanowi krótkoterminową ulgę w obciążeniach związanych z kosztami energii i ogrzewania.

Szerszy kontekst: presja kosztów życia

Zmiany w maju wpisują się w szerszy obraz rosnących kosztów życia. Te nadal pozostają jednym z głównych wyzwań dla gospodarstw domowych. Wygaszenie dodatku Fuel Allowance oraz niepewność wokół przyszłych zmian podatkowych sprawiają, że planowanie domowych finansów staje się coraz bardziej wymagające.

Jednocześnie przesunięcia w wypłatach świadczeń pokazują, jak kalendarz świąt wpływa na realne przepływy finansowe w gospodarstwach domowych. Będzie to odczuwalne szczególnie w pierwszej połowie miesiąca.

Co dalej – czerwiec już zapowiada kolejne zmiany

Choć maj przynosi przede wszystkim zakończenia i przesunięcia, kolejne zmiany pojawią się już w czerwcu. Wtedy nastąpią kolejne korekty terminów wypłat z powodu święta bankowego, a także wypłata rocznego Carer’s Support Grant.

W tym samym okresie ruszy również nabór do programu Back to School Clothing and Footwear Allowance, który tradycyjnie wspiera rodziny w przygotowaniach do nowego roku szkolnego.

Finanse w maju 2026 – podsumowanie

Maj 2026 roku to miesiąc przejściowy w systemie świadczeń – z jednej strony przynosi wcześniejsze wypłaty i chwilową stabilizację podatkową, z drugiej kończy ważne wsparcie energetyczne dla gospodarstw domowych. Dla wielu osób oznacza to konieczność dokładniejszego planowania budżetu i przygotowania się na zmiany w kolejnych miesiącach.

 

Przeczytaj także

Wnioski o świadczenie ruszają w czerwcu 2026. Ważna informacja dla rodziców

Back to School Clothing and Footwear Allowance zapewnia realną pomoc. To jednorazowe świadczenie. Rząd wypłaca je w okresie letnim.

Koniec tajnych pensji! Nowe prawo zmienia rekrutację od czerwca

Zgodnie z nowym prawem UE, które wchodzi od czerwca, pracodawcy muszą ujawniać wysokość zarobków w procesie rekrutacji pracowników.

Mieszkania zachodzą pleśnią, sufity spadają na głowę, a czynsze i tak rosną

Lokatorzy skarżą się na czarne plamy pleśni rozrastające się na ścianach sypialni dzieci. Ogromnym problemem jest wilgoć wnikającą przez nieszczelne okna. Problematyczne są również przeciekające dachy i awarie kanalizacji.

Sprytne porady jak latać taniej Ryanairem

Nie daj się zwieść domyślnym opcjom, takim jak Regular czy Plus. Podpowiadamy jak zabrać się za kupowanie biletów, by było jak najtaniej!

Czynsze idą w górę pomimo protestów. Podwyżka jest wyjątkowo odczuwalna

Średni tygodniowy koszt najmu zwiększył się z 83 € do 108 €. To oznacza miesięczne obciążenie rosnące z 360 € do 470 €.. Dla wielu rodzin, osób samotnych i najemców o niskich dochodach ta podwyżka jest ciosem

