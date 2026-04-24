Finanse w maju 2026: kto dostanie pieniądze wcześniej, a kto straci wsparcie?

Maj przynosi szereg istotnych zmian w systemie świadczeń socjalnych i kosztach życia, które mogą realnie wpłynąć na domowe budżety. Dotyczą one zarówno terminów wypłat, jak i zakończenia jednego z kluczowych dodatków energetycznych oraz decyzji podatkowych rządu. Jak wyglądają finanse w maju 2026?

Wcześniejsze wypłaty z powodu święta 4 maja

Na początku miesiąca część osób otrzymujących świadczenia socjalne w Irlandii może spodziewać się wcześniejszych przelewów. Powodem jest długi weekend związany ze świętem przypadającym w poniedziałek 4 maja. Wówczas banki i urzędy pocztowe są zamknięte.

W praktyce oznacza to, że wszystkie świadczenia zaplanowane na ten dzień urzędy wypłacają wcześniej – najczęściej w piątek 1 maja lub sobotę 2 maja. Dla wielu gospodarstw domowych to ważna zmiana, która wymaga wcześniejszego planowania wydatków na początku miesiąca.

Koniec dodatku Fuel Allowance od 1 maja

Jedną z najważniejszych zmian finansowych w maju jest zakończenie programu Fuel Allowance. To tygodniowe wsparcie w wysokości 38 euro, przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, pomagające w pokryciu kosztów ogrzewania.

Sezon wypłat standardowo trwa od końca września do końca kwietnia, jednak w roku 2025/2026 rząd wyjątkowo przedłużył go do 1 maja. Decyzja o wydłużeniu programu była odpowiedzią na rosnące ceny energii, częściowo związane z sytuacją geopolityczną i wzrostem kosztów paliw. Dlatego koniec wsparcia beneficjenci odczują dopiero za kilka dni.

Dodatkowy miesiąc wsparcia oznaczał dla uprawnionych gospodarstw około 152 euro dodatkowej pomocy.

Podatek węglowy – podwyżka przesunięta

Kolejną ważną decyzją rządu jest odroczenie planowanej podwyżki podatku węglowego, która pierwotnie miała wejść w życie w maju. Intensywne protesty w Irlandii związane z rosnącymi kosztami paliw spowodowały, że rząd przesunął zmianę do październikowego budżetu.

To oznacza tymczasowe utrzymanie obecnych stawek, co dla wielu gospodarstw domowych stanowi krótkoterminową ulgę w obciążeniach związanych z kosztami energii i ogrzewania.

Szerszy kontekst: presja kosztów życia

Zmiany w maju wpisują się w szerszy obraz rosnących kosztów życia. Te nadal pozostają jednym z głównych wyzwań dla gospodarstw domowych. Wygaszenie dodatku Fuel Allowance oraz niepewność wokół przyszłych zmian podatkowych sprawiają, że planowanie domowych finansów staje się coraz bardziej wymagające.

Jednocześnie przesunięcia w wypłatach świadczeń pokazują, jak kalendarz świąt wpływa na realne przepływy finansowe w gospodarstwach domowych. Będzie to odczuwalne szczególnie w pierwszej połowie miesiąca.

Co dalej – czerwiec już zapowiada kolejne zmiany

Choć maj przynosi przede wszystkim zakończenia i przesunięcia, kolejne zmiany pojawią się już w czerwcu. Wtedy nastąpią kolejne korekty terminów wypłat z powodu święta bankowego, a także wypłata rocznego Carer’s Support Grant.

W tym samym okresie ruszy również nabór do programu Back to School Clothing and Footwear Allowance, który tradycyjnie wspiera rodziny w przygotowaniach do nowego roku szkolnego.

Finanse w maju 2026 – podsumowanie

Maj 2026 roku to miesiąc przejściowy w systemie świadczeń – z jednej strony przynosi wcześniejsze wypłaty i chwilową stabilizację podatkową, z drugiej kończy ważne wsparcie energetyczne dla gospodarstw domowych. Dla wielu osób oznacza to konieczność dokładniejszego planowania budżetu i przygotowania się na zmiany w kolejnych miesiącach.