Darmowe podręczniki szkolne - dla kogo?
Darmowe podręczniki w Irlandii. Sprawdź, kto skorzysta z programu

Joanna Baran

Program darmowe podręczniki szkolne obejmie w tym roku ponad 200 tys. uczniów w Dublinie i prawie milion dzieci w całej Irlandii. Rząd przeznaczył na niego dziesiątki milionów euro. Natomiast środki trafiają bezpośrednio do szkół, które kupują książki i materiały dydaktyczne.

Dlatego podręcznik dla każdego ucznia są nie tylko realną pomocą, ale również kolejnym krokiem w stronę budowania systemowego wsparcia dla najmłodszego pokolenia.

Darmowe podręczniki szkolne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Darmowe podręczniki szkolne całkowicie znoszą koszt książek i podstawowych materiałów w szkołach podstawowych i specjalnych. Rodzice nie muszą już finansować podręczników, zeszytów ćwiczeń ani zeszytów szkolnych.

W szkołach ponadpodstawowych program również obejmuje podręczniki i część materiałów, choć jego zakres może się różnić w zależności od placówki.

Realne wsparcie dla rodzin i odpowiedź na rosnące koszty życia

Rząd podkreśla, że darmowe podręczniki szkolne mają przede wszystkim odciążyć rodziny w obliczu rosnących kosztów życia. W Dublinie z programu korzysta ponad 700 szkół. Natomiast finansowanie sięga ponad 35 mln euro tylko w samej stolicy.

Według władz to także sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych i usunięcie finansowej bariery na starcie roku szkolnego.

Darmowe podręczniki szkolne – szkoły jako operatorzy systemu

W odróżnieniu od tradycyjnych dopłat, pieniądze trafiają bezpośrednio do szkół, które odpowiadają za zakup i dystrybucję materiałów. To one informują rodziców o zakresie programu i jego szczegółach.

Rząd i Ministerstwo Edukacji podkreślają, że dzięki temu rozwiązaniu uczniowie mają równy dostęp do materiałów niezależnie od sytuacji finansowej rodzin.

Skala programu

W całym kraju z programu korzysta ponad 947 tys. dzieci, a jego koszt przekracza 150 mln euro rocznie. Władze zapowiadają kontynuację programu jako element polityki obniżania kosztów życia i wsparcia rodzin.

