Od marzeń do dyplomu – jak skutecznie zacząć studia w Wielkiej Brytanii

Studia w UK to nie przywilej – to dostępna droga rozwoju. Masz wrażenie, że studia w Wielkiej Brytanii są tylko dla młodych, perfekcyjnie anglojęzycznych i finansowo uprzywilejowanych? Pora obalić ten mit.

Dla pracujących, rodziców, osób bez matury – także!

Dziś studia na Wyspach są dostępne dla znacznie szerszej grupy osób – również dla tych, którzy pracują na pełen etat, mają rodziny, nie mają klasycznej matury albo dawno temu zakończyli edukację. Dzięki systemowi brytyjskich pożyczek studenckich oraz elastycznym formom studiowania, nauka staje się realną szansą na rozwój osobisty i zawodowy – bez względu na wiek czy sytuację życiową.

Kto może Ci w tym pomóc?

O tym, jak wygląda ścieżka do studiowania w Wielkiej Brytanii, opowiada Agnieszka Ratajczyk – ekspertka edukacyjna i licencjonowana doradczyni z London Language Club (LLC), agencji, która bezpłatnie pomaga Polakom w całym procesie aplikacyjnym. Jej zespół nie tylko wskazuje uczelnie i kierunki dopasowane do potrzeb, ale także pomaga zdobyć finansowanie, przygotować dokumenty i oswoić się z realiami życia akademickiego w UK.

Dlaczego warto przeczytać ten wywiad?

W tej rozmowie znajdziesz nie tylko praktyczne informacje, ale i coś więcej – zachętę, by w końcu zainwestować w siebie i odważyć się na krok, który może zmienić Twoje życie.

Rozmowa z Agnieszką Ratajczyk, licencjonowaną doradczynią edukacyjną i przedstawicielką agencji London Language Club, to przewodnik po świecie studiów wyższych w Wielkiej Brytanii – praktyczny, konkretny i dodający odwagi.

Dzięki poniższej rozmowie dowiesz się m.in.:

jakie kierunki najczęściej wybierają Polacy mieszkający na Wyspach,

czy da się studiować tylko jeden dzień w tygodniu i pracować,

kto może dostać się na studia z polską maturą albo na podstawie doświadczenia zawodowego,

na czym polega certyfikat British Council Agent i dlaczego to ważne,

dlaczego skorzystanie z pomocy LLC nic nie kosztuje, a naprawdę wiele ułatwia.

Ta lektura może być pierwszym krokiem do zmiany zawodowej ścieżki – albo spełnienia odkładanego marzenia.

Polish Express: Jaka jest dziś główna misja London Language Club i czym wyróżniacie się na tle innych agencji?

Agnieszka Ratajczyk: Główną misją London Language Club jest kompleksowe i długofalowe wspieranie studentów – szczególnie Polaków oraz innych kandydatów międzynarodowych mieszkających w UK – na każdym etapie edukacji wyższej. Nie tylko pomagamy dostać się na studia, ale wspieramy w budowaniu realnej ścieżki kariery.

Wyróżnia nas:

indywidualne, spersonalizowane wsparcie w języku ojczystym (w tym po polsku),

bezpłatna pomoc na każdym etapie aplikacji,

realne przygotowanie do interview i procesu rekrutacji,

aktualna wiedza o zmianach w systemie edukacji i finansowania w UK,

stałe wsparcie także po rozpoczęciu studiów.

Nie jesteśmy tylko agencją – jesteśmy partnerem edukacyjnym.

Wielu doradców LLC posiada certyfikat agenta British Council. Co to

oznacza dla studentów?

Certyfikat agenta British Council oznacza, że nasi doradcy przeszli oficjalne szkolenia i

działają zgodnie z najwyższymi standardami etyki oraz rzetelności informacji dotyczących

studiów w Wielkiej Brytanii.

Dla studentów to gwarancja:

aktualnych i sprawdzonych informacji,

profesjonalnie przygotowanej aplikacji,

transparentnego i bezpiecznego procesu,

doradztwa zgodnego z oficjalnymi wytycznymi.

W czasach dynamicznych zmian w systemie edukacyjnym to szczególnie ważne.

Kiedy najlepiej się zgłosić i czy pomagacie także później?

Najlepiej skontaktować się z nami jak najwcześniej – nawet jeśli ktoś dopiero rozważa studia.

Pomagamy jednak na każdym etapie:

przy wyborze kierunku,

w trakcie aplikacji,

przy finansowaniu,

podczas zmiany trybu studiów lub uczelni,

w pierwszych miesiącach nauki.

Wsparcie nie kończy się w dniu rozpoczęcia zajęć.

Czy osoby bez matury lub z doświadczeniem zawodowym mogą aplikować?

Tak. W 2026 roku uczelnie w UK są coraz bardziej elastyczne. Oprócz tradycyjnej matury

liczy się:

doświadczenie zawodowe,

wcześniejsze kursy i kwalifikacje

Dostępne są również programy z rokiem zerowym (foundation year) oraz ścieżki oparte na

doświadczeniu zawodowym. Każdy przypadek analizujemy indywidualnie.

Czy studia w UK są drogie? Jak można je pogodzić z pracą?

To jeden z największych mitów. Studenci spełniający warunki rezydencyjne mogą ubiegać

się o rządowe finansowanie na czesne oraz koszty utrzymania. Spłata zależy od dochodu i

następuje dopiero po przekroczeniu określonego progu zarobków.

Pomagamy także dobrać elastyczne formy studiów:

zajęcia weekendowe,

wybrane dni w tygodniu,

tryb wieczorowy,

studia part-time.

Dzięki temu wielu naszych studentów łączy naukę z pracą i rodziną.

Jakie kierunki są obecnie najpopularniejsze?

Wśród Polaków w UK wciąż dominują:

Biznes i zarządzanie,

Finanse i rachunkowość,

Health & Social Care,

Fashion,

IT i Cyberbezpieczeństwo.

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także kierunki związane z:

Projektowaniem gier,

Kryminologia,

Digital marketingiem

Rynek pracy w UK dynamicznie się zmienia, dlatego pomagamy wybierać kierunki z

realnym potencjałem zawodowym.

Czy trzeba mówić biegle po angielsku?

Nie zawsze na początku – ale wymagany jest poziom komunikatywnego angielskiego.

Oferujemy:

bezpłatne przygotowanie do interview,

wsparcie językowe,

pomoc w przygotowaniu personal statement,

symulacje rozmów kwalifikacyjnych.

Naszym celem jest zwiększenie pewności siebie kandydata.

Jak elastyczne są formy studiowania? Czy można wybrać np. zajęcia weekendowe lub jedne w tygodniu?

Wiele brytyjskich uczelni oferuje elastyczne modele kształcenia:

Zajęcia weekendowe

Zajęcia w tygodniu

Zajęcia wieczorne

Studia niestacjonarne (postgraduate)

LLC doradza w wyborze optymalnego trybu studiów, by pogodzić naukę z pracą czy obowiązkami rodzinnymi.

Jak wygląda proces rekrutacji z LLC? (krok po kroku)

1. Bezpłatna konsultacja i analiza sytuacji.

2. Dobór kierunku i uczelni.

3. Przygotowanie dokumentów.

4. Złożenie aplikacji.

5. Przygotowanie do interview.

6. Pomoc przy finansowaniu.

7. Wsparcie aż do rozpoczęcia studiów i dalej.k

Proces jest przejrzysty, a kandydat ma stały kontakt z doradcą.

Co powiedzielibyście osobie, która od dawna myśli o studiach w UK, ale brakuje jej odwagi?

Nie musisz przechodzić tej drogi sam. Tysiące studentów, którzy kiedyś mieli wątpliwości,

dziś są w trakcie studiów lub już je ukończyli.

Wiek, przerwa w edukacji, praca na pełen etat czy brak pewności językowej nie muszą być

przeszkodą. Jeśli masz ambicję i chcesz zmienić swoją przyszłość – my pokażemy Ci, jak

zrobić to krok po kroku.

rozmawiał Marcin Batko

Rola British Council Certified Agent w London Language

Club

Certyfikacja British Council to międzynarodowe potwierdzenie kompetencji w zakresie

doradztwa edukacyjnego w Wielkiej Brytanii. Oznacza ukończenie oficjalnych szkoleń oraz

znajomość aktualnych przepisów dotyczących rekrutacji, wiz, finansowania i systemu

szkolnictwa wyższego w UK.

W praktyce dla studentów oznacza to:

dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji,

doradztwo zgodne z najwyższymi standardami etycznymi,

bezpieczeństwo procesu aplikacyjnego,

wsparcie oparte na oficjalnych wytycznych instytucji brytyjskich.

Certyfikowany agent nie tylko pomaga w formalnościach, ale pełni rolę strategicznego

doradcy edukacyjnego – analizuje cele zawodowe kandydata, realia rynku pracy oraz

możliwości rozwoju w Wielkiej Brytanii.

Dzięki bezpośredniej współpracy z uczelniami oraz regularnym szkoleniom, London

Language Club działa w oparciu o aktualne informacje i sprawdzone procedury, co daje

kandydatom przewagę już na etapie aplikacji.

