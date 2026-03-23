Przystępny cenowo pociąg między Amsterdamem, Berlinem i Hamburgiem

Holenderska firma kolejowa GoVolta uruchomiła przystępny cenowo pociąg między Holandią a Niemcami. Bilety zaczynają się już od 19 euro.

19 marca zainicjowano połączenie kolejowe w przystępnej cenie między Amsterdamem a Berlinem, a 20 marca także między Hamburgiem. W ten sposób firma GoVolta podjęła odważny krok w kierunku transformacji europejskiego transportu.

Przystępny cenowo pociąg między Holandią a Niemcami

GoVolta dąży do tego, aby międzynarodowe podróże koleją stały się tak łatwe, przystępne cenowo i popularne jak loty. Nowe połączenie między Holandią i Niemcami ma być przede wszystkim niedrogie. Dlatego ceny biletów zaczynają się już od 19 euro na trasie między Amsterdamem i Berlinem.

- Advertisement -

Pociąg odjeżdża z Amsterdam Centraal o 8.34 trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i niedziele. Zatrzymuje się w Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim, Osnabrück i Hanowerze, a następnie przyjeżdża do Berlina o 15.20.

Drugie połączenie do Hamburga odjeżdżać z Amsterdamu o godzinie 8.05 w poniedziałki, środy i piątki. Zatrzymuje się w Amersfoort, Deventer, Hengelo, Bad Bentheim i Bremie. Przewidywany czas przyjazdu do Hamburga to 13.26.

Usługa, którą uruchomiono w marcu 2026 roku, obiecuje pasażerom wygodne, bezpośrednie połączenia do głównych miast europejskich w cenach znacznie niższych niż tradycyjne połączenia kolejowe. Dlatego nowy pociąg już uzyskał miano „easyJet kolei”.

GoVolta planuje także rozszerzyć ofertę o dodatkowe trasy. W tym długo oczekiwaną linię Amsterdam-Paryż, której otwarcie planowane jest na 2026 rok. Firma dąży do tego, aby podróże koleją stały się bardziej zrównoważone, dostępne i atrakcyjne dla oszczędnych podróżnych na całym kontynencie.

Bezkonkurencyjne ceny biletów

Jak już wspomnieliśmy – ceny biletów są przystępne i zaczynają się od 19 euro. Znacząco zmienia to zasady gry w porównaniu z konwencjonalnymi opcjami, takimi jak pociągi ICE Deutsche Bahn. Tam standardowe ceny biletów na te same trasy wahają się od 34 do 59 euro, często też wymagając wielokrotnych przesiadek.

Pociągi GoVolta wyposażone są w 820 miejsc siedzących w 11 wagonach, w tym w klasie ekonomicznej i komfortowej. Ponadto, pasażerowie standardowo mogą zabrać ze sobą dwie sztuki bagażu podręcznego, a większy lub dodatkowy bagaż można zarezerwować osobno.

W porównaniu z pociągami dużych prędkości, takimi jak ICE czy Eurostar, pociągi GoVolta są wolniejsze o około godzinę na trasie Amsterdam-Berlin i mogą trwać dwa razy dłużej na trasie Amsterdam-Paryż.

Z kolei połączenie Deutsche Bahn między Berlinem a Amsterdamem trwa około pięciu godzin i 50 minut, połączenie GoVolta trwa siedem godzin. Połączenie Deutsche Bahn między Hamburgiem a Amsterdamem trwa pięć godzin i 15 minut, a GoVolta pięć godzin i 20 minut.