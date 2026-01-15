Wbrew oczekiwaniom brytyjska gospodarka odnotowała wzrost
Wbrew oczekiwaniom brytyjska gospodarka odnotowała wzrost
Zaskakujące dane dotyczące brytyjskiej gospodarki

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Mimo niepewności związanej z budżetowymi decyzjami Rachel Reeves brytyjska gospodarka odnotowała wzrost w listopadzie. Był zaskakujący, bo większy niż przewidywały prognozy.

Office for National Statistics (ONS) opublikowało w czwartek pozytywne dane dotyczące brytyjskiej gospodarki. Ekonomiści prognozowali skromniejszy wzrost, bo o zaledwie 0,1 proc., jednak wyniósł on 0,3 proc.

Brytyjska gospodarka ma się coraz lepiej

W porównaniu ze spadkiem o 0,1 proc. w październiku, brytyjska gospodarka odnotowała wzrost w listopadzie na poziomie 0,3 proc. Lepsze od oczekiwań dane ONS są dobrą wiadomością dla kanclerz skarbu, Rachel Reeves.

Tak naprawdę pozytywne dane gospodarcze związane są z odrobieniem spadków Jaguar Land Rover. Przypomnijmy, że branża produkcyjna bardzo ucierpiała na początku ubiegłego roku w wyniku cyberataku na tego producenta samochodów. Bardzo wpłynęło to na spadek produkcji pojazdów.

W listopadzie jednak firma wróciła do formy i odnotowała wzrost produkcji pojazdów mechanicznych na poziomie 25,5 proc. Dzięki temu branża produkcyjna w kraju jest na plusie o 1,1 proc.

Wzrost produkcji w fabrykach Land Rover przyczynił się do wzrostu PKB kraju
Wzrost produkcji w fabrykach Land Rover przyczynił się do wzrostu PKB kraju / fot. Shutterstock

Ponadto wraz z budżetem ogłoszonym 26 listopada nastąpił również wzrost w sektorze usług (o 0,3 proc.), takich jak księgowość i doradztwo podatkowe. Spadek odnotowano jednak w budownictwie o 1,3 proc. Co uwydatnia obawy, że oczekiwany przez rząd boom budowlany nie nadejdzie.

Miesięczne dane o PKB są bardziej zmienne niż dane z trzech miesięcy, które dają lepszy obraz wzrostu. ONS podało, że w okresie trzech miesięcy do listopada gospodarka wzrosła o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednimi trzema miesiącami.

Prognozy na najbliższe miesiące

Ekonomiści są dobrej myśli i przewidują dalsze umacnianie się brytyjskiej gospodarki. Yael Selfin, główna ekonomistka KPMG UK powiedziała:

Pomimo niepewności związanej z budżetem, aktywność gospodarcza przyspieszyła w listopadzie. Biorąc pod uwagę największą niepewność związaną z przedsiębiorstwami, spodziewamy się utrzymania dynamiki wzrostu w nadchodzących miesiącach.

Dodała także, że pojawiły się „wstępne oznaki ożywienia wydatków gospodarstw domowych” w Wielkiej Brytanii.

Ponadto koszty kredytów hipotecznych spadły w środę do najniższego poziomu od ponad roku, za sprawą nadziei na kolejne obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii.

