Chiński nowy rok 2026 w Londynie. Już w niedzielę smoki opanują stolicę

Londyn szykuje się na jedno z najbarwniejszych i najtłumniej odwiedzanych wydarzeń tego roku — Chiński Nowy Rok 2026 w Londynie już w nadchodzącą niedzielę, 22 lutego. I choć kalendarzowo zaczął się 17 lutego, to właśnie w niedzielę będą niezwykłe i huczne obchody.

Tegoroczne obchody witają Rok Konia, symbol energii, odwagi i wolność. To znak, który według chińskiego horoskopu sprzyja działaniom, zmianom i realizacji ambitnych planów.

Chiński nowy rok 2026 w Londynie. Kiedy i gdzie?

Święto Księżycowego Nowego Roku przypadał w 2026 roku w miniony wtorek. Natomiast centralne obchody w sercu stolicy odbędą się w niedzielę 22 lutego. Organizowane przez London Chinatown Chinese Association, wydarzenie potrwa od 10:00 do 18:00 i przyciągnie dziesiątki tysięcy mieszkańców i turystów.

Barwna parada wyruszy sprzed Trafalgar Square i przejdzie wzdłuż Charing Cross Road przez słynne Chinatown, ożywiając West End dźwiękami bębnów, tradycyjnymi tańcami lwów i smoków oraz pokazami sztuk walki.

Plan obchodów

W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin:

10:00–12:00 — kolorowa parada z chińskimi smokami i platformami

10:30–17:30 — sceny festiwalowe w West Endzie z występami, warsztatami i pokazami kultury

11:30–18:00 — różnorodne występy na Trafalgar Square, w tym przemówienia, tańce, sztuki walki i spektakularny pokaz świateł

12:00–17:30 — tańce, muzyka i stoiska z tradycyjnymi przysmakami w samym sercu Chinatown

12:30 — wyjątkowa ceremonia „malowania oczu” lwów, uznawana za duchowy moment otwarcia święta

Tegoroczna odsłona wydarzenia, obchodzona od ponad 40 lat, jest uważana za największą paradę chińską w Europie. Z największą liczbą tradycyjnych lwów, smoków i ręcznie wykonanych dekoracji.

Utrudnienia w ruchu i wskazówki dla uczestników

W związku z obchodami Chińskiego Nowego Roku w Londynie, warto liczyć się z ograniczeniami w ruchu drogowym i zmianami tras komunikacji publicznej. Dlatego utrudnienia będą już od godzin porannych. Ulokowanie parady w centralnej części miasta oznacza, że ulice wokół Trafalgar Square, Charing Cross Road i Chinatown będą częściowo zamknięte dla samochodów. Organizatorzy zachęcają, aby korzystać z metra i pieszych dojść do miejsc wydarzeń oraz przyjść wcześniej, by zająć dobre miejsce.

Rok Konia — horoskop i wróżba na 2026

Według chińskiego zodiaku Koń symbolizuje wolność, entuzjazm, szybkie zmiany, a także kreatywność i niezależność. To rok sprzyjający osobom, które odważą się podejmować ryzyko, rozwijać pasje i dążyć do nowych celów. Wyróżnia się też dynamiką i energią. Podobnie jak sama parada, w której smoki zdają się tańczyć w rytm bębnów i śmiechu tłumów.

Według tradycyjnych wierzeń, rozpoczęcie roku pod znakiem Konia zapowiada czas, w którym warto inwestować w relacje, eksplorować nowe możliwości i działać z pełnym zaangażowaniem. Tak jak koń, który nigdy nie stoi w miejscu.

Dlaczego warto być w Londynie?

Chiński Nowy Rok 2026 w Londynie to nie tylko wydarzenie kulturowe. To festiwal wspólnoty i różnorodności, który łączy całe rodziny, społeczności i odwiedzających w jednym, radosnym rytmie. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię tradycyjny taniec lwa, barwne stroje czy kulinarne przysmaki z Chinatown, to święto ma coś dla każdego. Dlatego w niedzielę warto być w Londynie.

Przygotuj się na dzień pełen kolorów, dźwięków i świętowania. Bo Chiński Nowy Rok w Londynie to jedno z tych wydarzeń, które naprawdę trzeba zobaczyć na żywo.