dieta bezglutenowa
Celiakia to choroba autoimmunologiczna, której objawy pojawiają się u osób predysponowanych genetycznie w odpowiedzi na gluten / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
3 min.czytania

Ludzie z celiakią przepłacają za jedzenie. Czy to się skończy?

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Dla osób z celiakią sklep to miejsce, w którym każdego dnia rozgrywa się walka o zdrowie i stabilność finansową. Za specjalistyczne produkty trzeba bowiem płacić dużo więcej niż za zwykłe. W związku z tym coraz częściej mówi się o tym, że koszt specjalistycznej diety staje się wyzwaniem systemowym.

Pod petycją w sprawie wsparcia osób wymagających diety bezglutenowej podpisy zebrano błyskawicznie, uruchamiając w ten sposób formalną procedurę odpowiedzi rządu i otwierając dyskusję o realnych kosztach życia z chorobą przewlekłą.

Żyjąc z celiakią, musisz myśleć przy każdym wyborze jedzenia

Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną o podłożu genetycznym. Spożycie glutenu uruchamia reakcję układu odpornościowego prowadzącą do zaniku kosmków jelitowych i zaburzeń wchłaniania składników odżywczych. Skutki wykraczają daleko poza układ pokarmowy – od przewlekłego zmęczenia po problemy neurologiczne i współwystępowanie innych chorób autoimmunologicznych.

- Advertisement -

Jeszcze niedawno uważano ją za schorzenie wieku dziecięcego, z którego można „wyrosnąć”. Dziś wiadomo, że może ujawnić się w każdym momencie życia – po infekcji, w okresie silnego stresu, w ciąży czy po operacji. Diagnozy zdarzają się nawet u osób po osiemdziesiątce. Kobiety chorują na celiakię dwa razy częściej niż mężczyźni i to u kobiet przebiega ona ciężej.

Statystycznie co najmniej 1 proc. populacji zmaga się z celiakią, a w niektórych krajach odsetek ten sięga nawet 2,5 proc. Miliony osób wymagają więc rygorystycznej diety przez całe życie.

Dieta bezglutenowa wiąże się z wydatkiem większym nawet o prawie 200 proc.

Nietolerancja glutenu u dorosłych objawia się różnorodnie, od problemów trawiennych po bóle głowy, problemy z koncentracją czy zmiany skórne. Różnica między celiakią a NCGS (nieceliakalną nadwrażliwością na gluten) polega przede wszystkim na mechanizmie działania. Celiakia jest chorobą autoimmunologiczną, w której nawet śladowe ilości glutenu wywołują stan zapalny i wymagają rygorystycznej diety, natomiast NCGS nie uszkadza jelit i pozwala na poluzowanie ograniczeń.

Zasadniczym orężem w walce z celiakią jest dieta bezglutenowa. Stosowana bez medycznych przesłanek może doprowadzić do niedoborów ważnych składników, takich jak witaminy z grupy B, żelazo czy cynk. Niemniej wdrażana pod okiem lekarza jest jak najbardziej korzystna dla ludzi z celiakią.

I właśnie przy diecie bezglutenowej zaczyna się ekonomiczna nierówność. Produkty bez glutenu są średnio o ponad 180 proc. droższe od swoich tradycyjnych odpowiedników – wynika z danych przytaczanych przez The Mirror.

dieta bezglutenowa
Organizm chorego po spożyciu glutenu zaczyna reakcję immunologiczną skierowaną przeciwko komórkom jelita oraz gliadynie / fot. Shutterstock.com

W czasie kryzysu kosztów życia różnica ta jeszcze mocniej uderzyła w domowe budżety. Raport Coeliac UK pokazuje, że osoby na diecie bezglutenowej płaciły za tygodniowe zakupy średnio o 35 proc. więcej niż reszta społeczeństwa. Aż 7 na 10 osób przyznało, że wysoka cena produktów odbiła się na jakości życia pacjentów.

Ceny produktów bezglutenowych są problemem

Dyskusja o bonach żywnościowych to tak naprawdę rozmowa o równości w dostępie do leczenia. Jeśli jedyną skuteczną terapią dla osób z celiakią jest specjalistyczna dieta, jej koszt zaczyna pełnić funkcję filtra zdrowia. W tym ujęciu wsparcie państwa nie wydaje się przywilejem, lecz narzędziem wyrównywania szans.

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kłosa – zawierające mniej niż 20 ppm glutenu – nie są już niszową alternatywą, lecz częścią większej opowieści o świadomym życiu z uporczywą chorobą przewlekłą. Dieta przestaje być wyłącznie prywatną sprawą, a zaczyna funkcjonować jako wskaźnik jakości systemu ochrony zdrowia.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

W sklepach mogą wystąpić problemy z dostawami świeżych owoców i warzyw

Rosnące koszty transportu, zmiany celne i ekstremalne zjawiska pogodowe powodują problemy z dostępnością świeżych owoców i warzyw.
Praca i finanse

Przez najbliższe 30 lat kobiety mogą zapomnieć o równości płacowej

Luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi prawie 13 proc., co przekłada się na ponad 2500 funtów rocznie.
Praca i finanse

Liczba umów zerogodzinowych osiągnęła rekordowy poziom

Liczba pracowników posiadających umowy zerogodzinowe (zero-hours contracts) osiągnęła w Wielkiej Brytanii rekordowy poziom.
Kryzys w UK

Ponad 4 mln mieszkańców UK ma niewystarczające zarobki, aby godnie żyć

Z najnowszych badań wynika, że ponad 4 mln pracujących mieszkańców Wysp ma niewystarczające zarobki, aby zapewnić sobie godne życie.
Podróże i turystyka

Oświadczenie Ryanaira w sprawie osób z podwójnym obywatelstwem

Ryanair potwierdził, że osoby powiadające podwójne obywatelstwo będą mogły korzystać z wygasłego brytyjskiego paszportu podczas podróży.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa nieprzerwanie od 2003 roku. Specjalizujemy się w tematyce migracyjnej oraz sprawach istotnych dla Polaków za granicą. Piszemy dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Holandii.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet