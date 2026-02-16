Ubezpieczenie dla psa i kota w UK. Czy warto? Drastyczny wzrost cen u weterynarzy

Posiadanie czworonoga w Wielkiej Brytanii to ogromna radość, ale w 2026 roku również coraz większe wyzwanie dla portfela. Ceny usług weterynaryjnych w UK osiągnęły rekordowe poziomy i coraz częściej mówi się o ekonomicznej eutanazji psów i kotów. Czy w tej sytuacji pet insurance to luksus, czy absolutna konieczność?

Dlaczego weterynarz w UK jest tak drogi?

W 2026 roku średni koszt samej konsultacji (konsultacja podstawowa) wynosi od £60 do £85, a w Londynie stawki te są jeszcze wyższe. Problem jest tak duży, że weterynarze będą mieli obowiązek publikowania cenników. Jak podał serwis BBC tak wysokie koszty są wynikiem wykupywania klinik weterynaryjnych przez duże korporacje, które narzucają wysokie ceny oraz zmuszają do wykonywania drogich badań.

Dodatkowo w górę poszły ceny leków, a drogie badania MRI czy CT stały się standardem oferowanym właścicielom zwierząt.

- Advertisement -







Właściciele zmuszani do usypiania zwierząt

Drogie leczenie na które nie stać właścicieli sprawia, że coraz więcej mówi się o ekonomicznej eutanazji, kiedy to zwierzę jest usypiane z braku środków na leczenie. Wielu właścicieli przed podjęciem tej trudnej decyzji, zadłuża się na leczenie czworonoga. Dla wielu właścicieli jednorazowy wydatek rzędu kilku tysięcy funtów jest nie do udźwignięcia. Tylko ubezpieczenie zwierzaka w UK pozwala uniknąć tych tragicznych wyborów. Jednak wielu właścicieli decyduje się na nie, gdy zwierzę jest już chore, a to za późno.

Ile kosztuje ubezpieczenie zwierzaka w UK?

Cena zależy od mnóstwa czynników, w tym przede wszystkim wieku zwierzęcia oraz wartości polisy (czyli kwoty, którą pokryje ubezpieczenie).

Przykładowo polisa na 10 000 funtów dla Labradora w wielu 12 lat wynosi 3500 funtów rocznie, ale dla rocznego szczeniaka tej samej rasy już tylko 500 funtów rocznie. Jeśli zadowoli nas wartość polisy 5000 funtów, co jest wystarczające przy obecnych cenach, zapłacimy połowę mniej w składkach.

Tutaj sprawdzisz cenę polisy dla swojego zwierzęcia.

Jeśli weźmiemy pod uwagę ceny zabiegów, polisa może się opłacać. Tak wyglądają realne koszty typowych zabiegów w brytyjskich klinikach.

Operacje od 800-4000 funtów

Kastracja/sterylizacja 250-400 funtów

Zabiegi dentystyczne u psów 400-800 funtów

Szczepienia 60-120 funtów

Dodatkowo płatne są badania i diagnostyka oraz leki.







Rodzaje ubezpieczeń – które wybrać w 2026?

Na brytyjskim rynku dominują cztery typy polis. Wybór odpowiedniej ma kluczowe znaczenie dla Twojego spokoju ducha:

Lifetime (Dożywotnie): Najlepsza opcja. Zapewnia odnawialną co roku pulę pieniędzy (np. £10,000 rocznie) na leczenie każdej choroby. Kluczowe przy chorobach przewlekłych, jak artretyzm czy alergie.

Maximum Benefit: Ustala stałą kwotę na każdą chorobę (np. £5,000). Gdy ją wykorzystasz, ubezpieczyciel przestaje płacić za leczenie danego schorzenia.

Time Limited (Ograniczone czasowo): Pokrywa leczenie danej choroby tylko przez 12 miesięcy od jej wystąpienia.

Accident Only: Najtańsza opcja, pokrywa tylko skutki wypadków (np. potrącenie przez samochód), nie obejmuje chorób.

Jak obniżyć koszt ubezpieczenia zwierzęcia w UK?

Mimo wysokich cen u weterynarzy, same składki ubezpieczeniowe można optymalizować.

Najlepiej wykupić polisę jak najwcześniej. Ubezpieczenie szczeniaka lub kociaka jest znacznie tańsze i gwarantuje brak tzw. pre-existing conditions (chorób już istniejących), których ubezpieczalnie nie chcą pokrywać.

Zwiększ Excess: Wyższy udział własny (np. £150 zamiast £70) obniży miesięczną składkę.

Microchipping i szczepienia: Większość ubezpieczycieli wymaga aktualnych szczepień, by polisa była ważna.

Multi-pet discount: Jeśli masz więcej niż jedno zwierzę, ubezpiecz je u jednego dostawcy, by uzyskać zniżkę.

W dobie kryzysu kosztów życia w Wielkiej Brytanii, ubezpieczenie dla zwierząt domowych stało się fundamentem odpowiedzialnej opieki. Przy średniej składce rzędu £15–£30 miesięcznie, zyskujesz gwarancję, że w razie wypadku zwierzę otrzyma najlepszą możliwą pomoc.