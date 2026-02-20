Kasia Kowalska, Lady Pank i Kortez w Wielkiej Brytanii

Najbliższe tygodnie w UK zapowiadają się intensywnie – przed polską i brytyjską publicznością wystąpią artyści z absolutnej czołówki sceny muzycznej i kabaretowej. Wśród zapowiedzianych wydarzeń są koncerty Kasi Kowalskiej, jubileuszowa trasa Kabaretu Młodych Panów, występy Lady Pank oraz koncerty Korteza w Londynie i Manchesterze.
Bilety na wszystkie wydarzenia są dostępne na enjoyuk.pl.
Kasia Kowalska – Edynburg i Londyn
Kasia Kowalska wraca do UK z dwoma koncertami – najpierw w Szkocji, dzień później w Londynie. Edynburski występ odbędzie się w The Liquid Room (start 19:00, drzwi 18:00, wstęp 14+).
Terminy:
- Edynburg, The Liquid Room (EH1 2HE) – 28.02.2026, 19:00
- Londyn, O2 Shepherds Bush Empire (W12 8TT) – 01.03.2026, 19:00
Nikomu nie trzema przedstawiać kim jest Kasia Kowalska. To jedna z najważniejszych postaci polskiego pop-rocka – debiutowała w latach 90., a album “Gemini” z 1994 roku stał się dla wielu pokoleniowym punktem odniesienia. Jej koncerty łączą rockową energię z emocjonalną szczerością – repertuar zwykle prowadzi przez największe hity, ale też nowsze, dojrzalsze brzmienia.
Kabaret Młodych Panów – 20 lat na scenie, cztery miasta w UK
Kabaret Młodych Panów świętuje 20-lecie działalności i przyjeżdża z premierowym programem „Z ŻARTAMI NIE MA ŻARTÓW”. Start w Belfaście, potem Londyn, Northampton i Liverpool. Belfast ma wstęp 18+ (pozostałe są od 16 lat).
Terminy:
- Belfast, Mandela Hall (BT9 6AZ) – 15.03.2026, 19:00
- Londyn, Borough Hall (SE10 8RE) – 20.03.2026, 20:00
- Northampton, Spinney Theatre (NN3 6DG) – 21.03.2026, 19:00
- Liverpool, Liverpool University Mountford Hall (L3 5TR) – 22.03.2026, 18:00
Kabaret powstał w Rybniku w 2004 roku i przez lata wypracował styl oparty na obserwacjach codzienności, mocnych pointach i postaciach, które publiczność rozpoznaje „po pierwszym zdaniu”. Jubileuszowy program ma być jednocześnie podsumowaniem drogi i świeżym otwarciem – z nowymi skeczami i powrotami ulubionych motywów.
Lady Pank – trzy koncerty w kwietniu
W kwietniu przyjeżdża Lady Pank – legenda, której repertuar w UK działa jak wspólna pamięć: wystarczy pierwsze takty i sala śpiewa sama. Będzie można usłyszeć takie przeboje jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Mała Lady Punk”, „Zawsze tam, gdzie Ty”, „Zostawcie Titanica” czy „Stacja Warszawa”.
Terminy:
- Manchester, Academy (M13 9PR) – 17.04.2026, 20:00
- Birmingham, O2 Academy Birmingham (B1 1DB) – 18.04.2026, 19:00
- Londyn, O2 Shepherd’s Bush Empire (W12 8TT) – 19.04.2026, 19:00
Lady Pank powstał w 1981 roku, a trzon zespołu od dekad tworzą Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Ich koncerty to zwykle blisko dwie godziny klasyków – gitary, refreny i tempo, które nie potrzebuje reklamy, bo broni się od pierwszego uderzenia w struny.
Kortez – Londyn i Manchester w formule „do słuchania”
Na koniec maja – Kortez, czyli koncerty bardziej kameralne, nastawione na słuchanie, emocje i ciszę między dźwiękami. W Londynie organizator podaje formę siedzącą oraz zasady wejścia i bezpieczeństwa (m.in. limit wielkości toreb).
Terminy:
- Londyn, O2 Shepherd’s Bush Empire – 30.05.2026, 20:00
- Manchester, Manchester Academy – 31.05.2026, 19:00
Kortez (Łukasz Federkiewicz) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów ostatniej dekady – debiutancki album “Bumerang” ukazał się w 2015 roku i otworzył mu drogę do dużych tras koncertowych. Jego repertuar zwykle prowadzi przez historie opowiadane bez fajerwerków, za to z precyzją i napięciem, które na żywo wybrzmiewa najmocniej.
Ważne wydarzenia
Seria koncertów i występów obejmie Szkocję, Anglię oraz Irlandię Północną. To będzie intensywna wiosna dla polskiej publiczności w UK. Od końca lutego do końca maja scena należeć będzie do artystów, którzy od lat wyznaczają standardy w polskiej muzyce i kabarecie. Terminy są już potwierdzone, sprzedaż trwa – kto chce zobaczyć ich na żywo, nie powinien odkładać decyzji. Bilety są jeszcze dostępne.