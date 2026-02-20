polskie koncerty w UK
Kasia Kowalska podczas koncertu - polskie koncerty w UK 2026
UKStyl życiaŻycie w UK
3 min.czytania

Kasia Kowalska, Lady Pank i Kortez w Wielkiej Brytanii

Marcin Batko
Marcin Batko

Najbliższe tygodnie w UK zapowiadają się intensywnie – przed polską i brytyjską publicznością wystąpią artyści z absolutnej czołówki sceny muzycznej i kabaretowej. Wśród zapowiedzianych wydarzeń są koncerty Kasi Kowalskiej, jubileuszowa trasa Kabaretu Młodych Panów, występy Lady Pank oraz koncerty Korteza w Londynie i Manchesterze.

Bilety na wszystkie wydarzenia są dostępne na enjoyuk.pl.

Kasia Kowalska – Edynburg i Londyn

Kasia Kowalska wraca do UK z dwoma koncertami – najpierw w Szkocji, dzień później w Londynie. Edynburski występ odbędzie się w The Liquid Room (start 19:00, drzwi 18:00, wstęp 14+).

- Advertisement -

Terminy:

Nikomu nie trzema przedstawiać kim jest Kasia Kowalska. To jedna z najważniejszych postaci polskiego pop-rocka – debiutowała w latach 90., a album “Gemini” z 1994 roku stał się dla wielu pokoleniowym punktem odniesienia. Jej koncerty łączą rockową energię z emocjonalną szczerością – repertuar zwykle prowadzi przez największe hity, ale też nowsze, dojrzalsze brzmienia.

Kabaret Młodych Panów – 20 lat na scenie, cztery miasta w UK

Kabaret Młodych Panów świętuje 20-lecie działalności i przyjeżdża z premierowym programem „Z ŻARTAMI NIE MA ŻARTÓW”. Start w Belfaście, potem Londyn, Northampton i Liverpool. Belfast ma wstęp 18+ (pozostałe są od 16 lat).

Terminy:

Kabaret powstał w Rybniku w 2004 roku i przez lata wypracował styl oparty na obserwacjach codzienności, mocnych pointach i postaciach, które publiczność rozpoznaje „po pierwszym zdaniu”. Jubileuszowy program ma być jednocześnie podsumowaniem drogi i świeżym otwarciem – z nowymi skeczami i powrotami ulubionych motywów.

Lady Pank – trzy koncerty w kwietniu

W kwietniu przyjeżdża Lady Pank – legenda, której repertuar w UK działa jak wspólna pamięć: wystarczy pierwsze takty i sala śpiewa sama. Będzie można usłyszeć takie przeboje jak „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Mała Lady Punk”, „Zawsze tam, gdzie Ty”, „Zostawcie Titanica” czy „Stacja Warszawa”.

Terminy:

Lady Pank powstał w 1981 roku, a trzon zespołu od dekad tworzą Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Ich koncerty to zwykle blisko dwie godziny klasyków – gitary, refreny i tempo, które nie potrzebuje reklamy, bo broni się od pierwszego uderzenia w struny.

Kortez – Londyn i Manchester w formule „do słuchania”

Na koniec maja – Kortez, czyli koncerty bardziej kameralne, nastawione na słuchanie, emocje i ciszę między dźwiękami. W Londynie organizator podaje formę siedzącą oraz zasady wejścia i bezpieczeństwa (m.in. limit wielkości toreb).

Terminy:

Kortez (Łukasz Federkiewicz) jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów ostatniej dekady – debiutancki album “Bumerang” ukazał się w 2015 roku i otworzył mu drogę do dużych tras koncertowych. Jego repertuar zwykle prowadzi przez historie opowiadane bez fajerwerków, za to z precyzją i napięciem, które na żywo wybrzmiewa najmocniej.

Ważne wydarzenia

Seria koncertów i występów obejmie Szkocję, Anglię oraz Irlandię Północną. To będzie intensywna wiosna dla polskiej publiczności w UK. Od końca lutego do końca maja scena należeć będzie do artystów, którzy od lat wyznaczają standardy w polskiej muzyce i kabarecie. Terminy są już potwierdzone, sprzedaż trwa – kto chce zobaczyć ich na żywo, nie powinien odkładać decyzji. Bilety są jeszcze dostępne.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Co trzeci pracownik nie widzi sensu w swojej pracy i jest wypalony zawodowo

Co piąty pracownik mówi wprost o rozważaniu w ostatnim roku rezygnacji z pracy. Spadek produktywności zgłasza 28 proc. osób.
Podróże i turystyka

Rekordowy poziom zadowolenia z podróży lotniczych. Coraz mniej skarg

Podróże lotnicze cieszą się coraz większą popularnością. Rośnie także zadowolenie pasażerów, którzy składają coraz mniej skarg.
UK

Zakup nieruchomości jako First Time Buyer. Wszystko co musisz wiedzieć

Kupno pierwszego domu w UK to dla wielu Polaków...
Życie w UK

Fałszywa czarna wdowa. Jak rozpoznać i co zrobić jeśli znajdziemy ją we własnym domu

Wyobraźnia podsuwa nam skojarzenie, że białe znaki na odwłoku...
Praca i finanse

Kto może uniknąć płatnego MTD i dlaczego budzi to tyle kontrowersji?

Najwięcej emocji wywołała informacja, że część osób może zostać wyłączona z MTD z powodów religijnych. Czy prawdą jest że niektóe grupy Żydów, AMiszów czy Muzułmanów mogą uniknąć opłaty i przejścia na nowy sposób rozliczeń?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet