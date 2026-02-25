leczenie otyłości
Wcześniej zachęty finansowe dotyczyły szczepień czy opieki nad osobami z demencją, a teraz również problemu otyłości / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
3 min.czytania

Lekarz będzie chętniej kwalifikował pacjenta do farmakologicznego leczenia otyłości

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Rozmowa o redukcji masy ciała w podstawowej opiece zdrowotnej nie kończy się już na kartce z zaleceniami i hasłach o zmianie stylu życia. Dziś systemy ochrony zdrowia coraz częściej traktują farmakologiczne leczenie otyłości jako element strategii cywilizacyjnej – nie modę, lecz inwestycję.

W Anglii do kontraktów lekarzy rodzinnych wprowadza się od kwietnia bonusy sięgające 3 tys. funtów rocznie za maksymalizowanie liczby pacjentów kwalifikujących się do nowoczesnej terapii lekiem Mounjaro. Leczenie ma odtąd wyprzedzać chorobę, a nie ją gonić.

Otyłość w Wielkiej Brytanii to sprawa wagi ciężkiej

Ponad połowa mężczyzn w Wielkiej Brytanii i prawie jedna trzecia kobiet zmaga się z nadwagą. Prognozy wskazują, że za niespełna 20 lat aż około 80 proc. mieszkańców Wielkiej Brytanii będzie otyłych, przy czym chodzi o osoby z nadmiarem masy ciała przekraczającym 30 kilogramów. Konsekwencje chorobliwej otyłości finansowo odczuje całe społeczeństwo. Do 2050 roku leczenie związanych z nią schorzeń ma kosztować podatników 45 miliardów funtów.

- Advertisement -

Szacuje się, że nadmierna masa ciała u kobiet skraca przewidywaną długość życia aż o jedną trzecią. Podobny wpływ ma brak aktywności fizycznej. Połączenie tych dwóch czynników zwiększa ryzyko przedwczesnej śmierci do 57 proc. W przypadku mężczyzn nadwaga podnosi prawdopodobieństwo wcześniejszego zgonu o około jedną czwartą. Gdy towarzyszy jej niska sprawność fizyczna, zagrożenie wzrasta do połowy.

Ponad milion pacjentów na zastrzykach odchudzających

Według BBC już ponad milion osób korzysta z preparatów iniekcyjnych wspierających odchudzanie, przy czym aż 90 proc. finansuje je prywatnie. Mocno pokazuje to skalę popytu i jednocześnie uwidacznia nierówności w dostępie do pomocy. Plan zakłada, że do 2028 roku około 220 tys. pacjentów będzie otrzymywać terapię w ramach publicznego systemu. Dzisiaj dostęp ograniczają bardzo wysokie progi – BMI powyżej 40 i współistniejące choroby, a w kolejnym etapie powyżej 35.

Selektywne podejście nie jest przypadkiem: przy ogromnym zainteresowaniu system musi działać jak filtr. Zarazem wdrażanie nowych rozwiązań jest niejednolite. Część lekarzy przepisuje leki rzadziej, niż zakładano, co pokazuje, że zmiana nawyków w medycynie trwa dłużej niż medialny entuzjazm.

Finansowe zachęty są w brytyjskim modelu czymś standardowym – wcześniej dotyczyły m.in. szczepień, statyn czy opieki nad osobami z demencją. Teraz do tej listy dołącza leczenie otyłości, co symbolicznie podnosi je do rangi jednego z głównych wyzwań zdrowotnych XXI wieku.

leczenie otyłości
Część lekarzy przepisuje leki na leczenie otyłości rzadziej niż zakładano / fot. Shutterstock.com

Farmakoterapia w duecie ze zdrowymi wyborami

Nowoczesne leki nie funkcjonują w próżni. Największą skuteczność osiąga się dopiero w połączeniu z trwałym wsparciem behawioralnym. To tu zaczyna się lajfstajlowy wymiar całej historii: zdrowie przestaje być wyłącznie kwestią indywidualnych decyzji, a staje się projektem społecznym.

Farmakoterapia bez zmiany środowiska żywieniowego i nawyków działa jak szybka poprawka w systemie operacyjnym. Co prawda pomaga doraźnie, ale nie wygasza źródła problemu. Dlatego równolegle mówi się o profilaktyce, urbanistyce sprzyjającej ruchowi, edukacji żywieniowej i dostępności zdrowej żywności.

Kolejki, koszty i przeciążeni lekarze – niewygodna prawda o systemie

Największym napięciem pozostaje różnica między społecznym wyobrażeniem a rzeczywistą skalą dostępności terapii. Bonusy finansowe nie zmieniają od razu kryteriów kwalifikacji, więc podział na tych, którzy mogą zapłacić prywatnie, i tych czekających w kolejce, nadal istnieje. Do tego dochodzą rosnące obciążenie lekarzy rodzinnych i ryzyko tworzenia nierealistycznych oczekiwań wśród pacjentów.

Tyle z jednej strony. Z drugiej – pojawia się zupełnie nowa narracja: otyłość przestaje być wyłącznie tematem estetycznym, a staje się jednym z głównych pól walki o długość i jakość życia. To przesunięcie akcentów – z leczenia powikłań na zapobieganie – może w dłuższej perspektywie zmienić system ochrony zdrowia i codzienne wybory.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

UK oszczędza na edukacji dzieci z trudnościami? Zmiany w EHCP

Na papierze rząd mówi o inwestycjach i uporządkowaniu systemu. W liczbach widać jednak wyraźne ograniczenie dostępu do EHCP i zmniejszenie liczby dzieci, którym przysługuje pomoc.
Praca i finanse

Przez najbliższe 30 lat kobiety mogą zapomnieć o równości płacowej

Luka płacowa między kobietami a mężczyznami wynosi prawie 13 proc., co przekłada się na ponad 2500 funtów rocznie.
UK

Duża zmiana pogodowa. Temperatury wzrosną nawet do 14 stopni

Krótki okres mrozów w Wielkiej Brytanii dobiega końca i nadchodzi duża zmiana pogodowa. Temperatury mają wzrosnąć nawet do 14 stopni Celsjusza.
Praca i finanse

Czy Universal Credit jest do zwrotu? Dlaczego urząd dopomina się o pieniądze z zasiłku?

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele doniesień na temat...
Praca i finanse

Najbardziej absurdalne przypadki wyłudzania zasiłków w UK

Wyłudzanie zasiłków ma się w Wielkiej Brytanii całkiem dobrze. Jakie najbardziej absurdalne przypadki odnotowano w ostatnich latach?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie