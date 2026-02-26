Pracodawca musi mieć powód, aby zwolnić pracownika w Wielkiej Brytanii i zwolnienie musi być uzasadnione. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)
Praca i finanse
4 min.czytania

5 powodów, dla których możesz zostać zwolniony z pracy w Wielkiej Brytanii

Marek Piotrowski
Marek Piotrowski

W Wielkiej Brytanii pracownik może zostać zwolniony z pracy z różnych powodów, pod warunkiem że są one zgodne z prawem pracy. Zwolnienie pracownika w Wielkiej Brytanii nie następuje automatycznie. Pracodawca ma obowiązek przedstawić podwładnemu przyczyny takiej decyzji, a w niektórych przypadkach dać mu szansę na poprawę.

Istnieje jednak kilka okoliczności, z powodu których pracodawca ma pełne prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem. I nie naraża się na zarzut dokonania bezprawnego zwolnienia.

W Wielkiej Brytanii pracodawca może zwolnić pracownika w czasie choroby. Chorobowe, czyli "sick pay" nie chroni przed zwolnieniem. (Photo by Steve Parsons - Pool/Getty Images)
W Wielkiej Brytanii pracodawca może zwolnić pracownika w czasie choroby. Chorobowe, czyli „sick pay” nie chroni przed zwolnieniem. (Photo by Steve Parsons – Pool/Getty Images)

5 głównych uzasadnionych powodów zwolnienia

„Fair dismissal” to w języku angielskim uzasadnione (sprawiedliwe) zwolnienie z pracy. Jest to takie zwolnienie, które nie podlega wątpliwości. Opiera się na ważnym i legalnym powodzie oraz zostało przeprowadzone w odpowiedni sposób, czyli z zachowaniem procedur przewidzianych przez prawo pracy i wewnętrzne regulaminy pracodawcy.

W UK istnieje 5 głównych uzasadnionych powodów zwolnienia (fair reasons for dismissal).

Zgodnie z ustawą Employment Rights Act 1996 są to:

  1. Zachowanie (Conduct) – np. nieodpowiednie lub nieetyczne zachowanie w pracy, naruszenie zasad firmy, kradzież, mobbing, niewłaściwe traktowanie współpracowników, czy nieuczciwość.
  2. Brak kompetencji (Capability/Performance) – gdy pracownik nie spełnia wymagań związanych z wykonywaniem swojej pracy mimo wcześniejszych ostrzeżeń i szkoleń lub brak umiejętności, kwalifikacji lub zdrowia niezbędnego do pracy.
  3. Redukcja etatów (Redundancy) – gdy dana rola przestaje być potrzebna, np. z powodu zmian organizacyjnych, spadku zapotrzebowania czy automatyzacji.
  4. Nielegalność zatrudnienia (Statutory illegality) – np. jeśli pracownik traci prawo do pracy w UK (np. wygasła wiza).
  5. Inny ważny powód (Some other substantial reason) – może to obejmować np. konflikt interesów, zmiany strukturalne w firmie, zmiana lokalizacji, której pracownik nie chce zaakceptować, itp.

W każdym przypadku pracodawca musi przestrzegać odpowiednich procedur i zapewnić uczciwy proces zwolnienia. Musi też prawidłowo przeprowadzić cały proces, czyli np. poinformować pracownika, dać mu szansę się wypowiedzieć, rozważyć inne opcje. W przeciwnym razie zwolnienie może zostać uznane za unfair dismissal – czyli bezpodstawne zwolnienie.

Czy w Wielkiej Brytanii można zwolnić pracownika w czasie choroby?

W Wielkiej Brytanii jest możliwe zwolnienie z pracy w przypadku choroby. Pracodawca może się zdecydować na rozwiązanie stosunku pracy w momencie, gdy pracownik jest nieobecny w pracy z powodu długotrwałej choroby i gdy nie jest w związku z tym w stanie wykonywać swoich obowiązków.
Zanim dojdzie do zwolnienia pracownika z powodu przeciągającej się choroby pracodawca powinien jednak bacznie przyjrzeć się jego indywidualnej sytuacji. Pracodawca musi działać uczciwie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym

„Summary dismissal” to sytuacja, w której pracownik zostaje zwolniony ze skutkiem natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia i bez odprawy. Pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym, jeśli uzna, że dopuścił się on ciężkiego naruszenia obowiązków służbowych – jest to tzw „gross misconduct”.

Może się tak zdarzyć chociażby w sytuacji, gdy pracownik dopuści się przemocy (względem kolegi z pracy lub klienta). Albo gdy dokona kradzieży w miejscu pracy. W każdym takim wypadku pracodawca powinien drobiazgowo przeanalizować szczegóły sprawy. Jednak stwierdzi, że ze strony pracownika doszło do rażąco niewłaściwego zachowania, to może go zwolnić bez wypowiedzenia umowy o pracę.

Przykłady poważnego naruszenia obowiązków służbowych – tzw. gross misconduct.

  • Kradzież lub oszustwo
  • Przemoc fizyczna lub groźby w miejscu pracy
  • Poważne nieposłuszeństwo wobec przełożonych
  • Poważne naruszenie zasad BHP
  • Nadużywanie alkoholu lub narkotyków w pracy
  • Nadużycie danych lub ujawnienie informacji poufnych

Nawet w przypadku „gross misconduct”, pracodawca powinien przeprowadzić śledztwo i umożliwić pracownikowi obronę. W przeciwnym razie takie zwolnienie może zostać uznane za unfair dismissal przed trybunałem pracy.

Inne powody zwolnienia z pracy

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika w momencie, gdy dalsze świadczenie przez niego pracy może narazić pracodawcę na ryzyko złamania prawa. Może się tak zdarzyć chociażby w przypadku kierowcy ciężarówki, który do wykonywania swojej pracy potrzebuje mieć prawo jazdy, a który stracił je na skutek wykroczeń dokonanych poza pracą.

Pracodawca może też zwolnić pracownika, gdy z uwagi na okoliczności zaistniałe w firmie dalsze kontynuowanie zatrudnienia jest niemożliwe lub niecelowe. Może się tak zdarzyć w momencie, gdy na przykład zakład pracy ulegnie zniszczeniu.

W przypadku każdego zwolnienia z pracy w Wielkiej Brytanii, pracownik ma prawo poznać jego przyczynę. Więcej na temat formalności dotyczących utraty pracy znajdziesz w tekścieZwolnienie z pracy w UK – Czy znasz swoje prawa?.

Jednocześnie pracownik, który uważa, że został niesłusznie zwolniony z pracy, może dochodzić swoich praw w sądzie pracy (ang. employment tribunal).

