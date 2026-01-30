Miliony osób otrzymają 150 funtów zniżki na rachunki za energię

Brytyjski rząd ogłosił, że miliony gospodarstw domowych otrzymają 150 funtów zniżki na rachunki za energię rocznie do końca 2030 roku. Będzie to możliwe dzięki przedłużeniu programu Warm Home Discount.

Oszacowano, że do otrzymania 150 funtów zniżki na rachunki za energię kwalifikuje się około sześć milionów rodzin w Wielkiej Brytanii. Dzięki rządowej pomocy mieszkańcom Wysp łatwiej będzie przetrwać okresy grzewcze w zimie.

150 funtów zniżki na rachunki za energię

Zniżka w ramach programu Warm Home Discount będzie obowiązywać do 2030 roku. Jest ona tak naprawdę kontynuacją rozszerzenia ubiegłorocznego programu pomocowego.

- Advertisement -

Decyzja o przedłużeniu wsparcia zapadła ze względu na trwający nadal kryzys kosztów utrzymania. A także przez wysokie hurtowe ceny energii.

Dzięki rozszerzeniu programu włączono do niego dodatkowo 2,7 miliona rodzin. Zwiększyło to łączną liczbę kwalifikujących się gospodarstw domowych do około 6 milionów.

Wszystkie gospodarstwa domowe w Anglii i Walii, które otrzymują zasiłki uzależnione od dochodów, powinny automatycznie dostać zniżkę. Pod warunkiem, że ich dostawca energii elektrycznej ma ponad 1000 klientów.

W przypadku jednak, gdy ktoś otrzymał pismo z prośbą o kontakt, konieczne może być uzupełnienie danych. Należy to zrobić najpóźniej do 27 lutego, aby nie stracić prawa do zniżki.

Od stycznia podrożały rachunki

Ostatnia podwyżka pułapu cen energii w Wielkiej Brytanii miała miejsce w styczniu i wyniosła 0,2 proc. Wzrost ten wynikał z wydatków na projekty elektrowni jądrowych i rabatów zimowych dla niektórych gospodarstw domowych.

Obecnie średni roczny rachunek za energię w Anglii, Walii i Szkocji wzrósł do 1758 funtów (zgodnie ze standardową taryfą zmienną).

Ed Miliband, który jest ministrem energii podkreślił:

– Rozwiązanie kryzysu dostępności jest najważniejszym priorytetem rządu. Dlatego dzisiaj potwierdzamy milionom uprawnionych rodzin w całym kraju, że będą one otrzymywać 150 funtów zniżki w ramach Warm Home Discount każdej zimy do końca dekady. To da rodzinom bardzo potrzebny spokój ducha. I gwarancję, że będą nadal otrzymywać niezbędne wsparcie, ponieważ podejmujemy działania mające na celu trwałe obniżenie rachunków.