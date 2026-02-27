Gwałtowny spadek liczby pielęgniarek z zagranicy pogłębia kryzys

Analiza kwartalnych danych Home Office pokazuje drastyczny spadek liczby pielęgniarek z zagranicy. Wyniósł on aż 93 proc. w ciągu trzech lat.

W sektorze zdrowotnym i opieki pracuje na Wyspach wielu Polaków. Niestety Wielka Brytania nakłada coraz większe restrykcje na zagranicznych pracowników z tej branży. Efekty widać już teraz – w opublikowanych w czwartek danych Home Office, które zwiastują poważny kryzys. Jak donosi The Guardian – szpitale i domy opieki w Wielkiej Brytanii „stoją w obliczu nieuchronnej katastrofy”. A przyczyną jest ogromny spadek liczby pielęgniarek z zagranicy.

Spadek liczby pielęgniarek z zagranicy pogłębi kryzys w służbie zdrowia

W czwartek Home Office opublikowało najnowsze dane dotyczące imigracji. Okazuje się, że sektor opieki – obejmujący pracowników opieki, ale także personel pomocniczy pielęgniarek, personel pogotowia ratunkowego i personel stomatologiczny – odnotował największy spadek liczby nowych pracowników z zagranicy w ujęciu bezwzględnym.

Z danych wynika, że w 2025 roku pozwolenie na wjazd do UK uzyskało zaledwie 1777 pielęgniarek zagranicznych, w porównaniu z 26 100 w 2022 roku.

Liczba pracowników spadła ze 107 847, którym zezwolono na wjazd w 2023 roku, do zaledwie 3178 w 2025 roku. Stanowi to spadek o 97 proc. w ciągu dwóch lat. Przy czym tylko 23 zagranicznych pracowników opieki uzyskało zezwolenie na wjazd w okresie od października do grudnia 2025 roku.

Eksperci twierdzą, że spadek liczby pielęgniarek i pracowników sektora opieki to „katastrofa” dla brytyjskich szpitali i domów opieki.

Jeszcze w grudniu Lynn Woolsey z Royal College of Nursing, stwierdziła, że zawód ten stoi w obliczu „najgorszej z możliwych sytuacji”.

– W obecnym tempie liczba pielęgniarek krajowych w żaden sposób nie zrekompensuje spadku liczby zagranicznych pielęgniarek przybywających do Wielkiej Brytanii. Ministrowie muszą się obudzić. Jeśli nadal będą wypychać zagraniczne pielęgniarki i sprawiać, że Wielka Brytania stanie się nieatrakcyjnym celem podróży, jednocześnie nie robiąc prawie nic, aby inwestować i rozwijać krajową siłę roboczą, ich reformy umrą – powiedziała Woolsey.

Coraz mniej wydawanych wiz dla wykwalifikowanych pracowników

Z najnowszych danych Home Office wynika także, że liczba wiz wydanych dla wykwalifikowanych pracowników spadła dziewiąty kwartał z rzędu. Do najniższego poziomu od 2021 roku. Wynika to z faktu, że do Wielkiej Brytanii przyjeżdża coraz mniej pracowników opieki społecznej, pielęgniarek, naukowców, terapeutów, pracowników oświaty i rzemieślników.

Na domiar złego rząd systematycznie zaostrza warunki wizowe dla imigrantów. Spełnia się zapowiedź Keira Starmera z maja ubiegłego roku. Premier powiedział wtedy:

– Każdy obszar systemu imigracyjnego, w tym praca, rodzina i nauka, zostanie zaostrzony, abyśmy mieli większą kontrolę. Egzekwowanie przepisów będzie surowsze niż kiedykolwiek, a liczba imigrantów spadnie.

Liczba wiz wydanych zagranicznym specjalistom z dziedziny nauki, inżynierii i technologii spadła do 9072 w 2025 roku. Z 24 843 w 2022 roku.

Tymczasem liczba wiz dla nauczycieli i pracowników oświaty spadła o 71 proc. w ciągu dwóch lat. Z 2611 w 2023 roku do 751 w 2025 roku. Natomiast wykwalifikowanym rzemieślnikom wydano o 73 proc. mniej wiz. Nastąpił spadek z 14 079 w 2023 roku do 3848 w 2025 roku.