Nowe zasady segregacji śmieci w Anglii – co musisz wiedzieć?

Od 31 marca 2026 roku w Anglii zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji śmieci w Anglii. Dotyczą również odbioru odpadów komunalnych. Reforma w ramach programu Simpler Recycling ma uprościć system, zlikwidować lokalne różnice w zasadach odbioru oraz wprowadzić jednolite standardy dla wszystkich gospodarstw domowych i większości przedsiębiorstw.

Zmiany oznaczają realną przebudowę dotychczasowego modelu segregacji. Dlatego trzeba je poznać i się do nich przygotować.

Nowe zasady segregacji śmieci w Anglii – od kiedy i gdzie?

Nowe regulacje zaczną obowiązywać 31 marca 2026 roku. Obejmą wszystkie samorządy lokalne w Anglii. Każda gmina będzie zobowiązana do dostosowania systemu odbioru odpadów do nowych wymogów.

Celem reformy jest wyeliminowanie tzw. „loterii kodów pocztowych”, czyli sytuacji, w której mieszkańcy różnych regionów mieli odmienne zasady dotyczące tego, co i w jaki sposób trafia do recyklingu.

Przepisy dotyczą gospodarstw domowych. Dotyczą zatem również mieszkań w blokach. Obejmują także wiele podmiotów gospodarczych korzystających z systemu komunalnego odbioru odpadów.

Przyczyny zmian w segregacji śmieci?

Reforma ma przede wszystkim uprościć i ujednolicić system segregacji. Dotychczasowe różnice w praktykach lokalnych prowadziły do niejasności i błędów w sortowaniu odpadów.

Władze wskazują również na cele środowiskowe. Zwiększenie poziomu recyklingu, ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz poprawę odzysku surowców wtórnych. Ujednolicony system ma ułatwić mieszkańcom prawidłowe segregowanie śmieci. Ma również zmniejszyć liczbę materiałów, które nie trafiają do ponownego przetworzenia.

Co się zmieni w praktyce?

Najważniejszą zmianą jest obowiązek wprowadzenia czterech podstawowych kategorii pojemników na odpady. Każde gospodarstwo domowe będzie musiało mieć zapewniony system odbioru obejmujący:

odpady resztkowe (nienadające się do recyklingu),

odpady spożywcze,

papier i karton,

suche surowce wtórne – plastik, metal i szkło.

To oznacza większą standaryzację zasad, ale również konieczność dostosowania się do nowych wymogów organizacyjnych.

Od 2027 roku rozszerzony zostanie również zakres recyklingu plastiku. Do systemu segregacji wejdą m.in. folie opakowaniowe i plastikowe torby.

Czego nie będą musiały zbierać samorządy?

Nowe przepisy precyzują również, których materiałów gminy nie są zobowiązane odbierać w ramach poszczególnych frakcji. Dotyczy to m.in. szkła nienadającego się do recyklingu jako opakowanie, niektórych produktów papierowych oraz określonych rodzajów metalu czy odpadów ogrodowych.

Przykładowo, poza systemem obowiązkowego odbioru pozostaną:

szkło takie jak lustra, ceramika czy naczynia szklane,

wybrane produkty higieniczne i materiały złożone,

część przedmiotów metalowych niezwiązanych z opakowaniami,

elementy ogrodowe i odpady wielkogabarytowe.

Szczegółowe listy wyłączeń mają pomóc samorządom w racjonalnym planowaniu systemu odbioru.

Jak zmiany w segregacji śmieci odczują mieszkańcy?

Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim konieczność dokładniejszej segregacji i zapoznania się z lokalnymi wytycznymi. W praktyce może pojawić się potrzeba:

posiadania większej liczby pojemników lub wydzielonych przestrzeni na odpady,

sprawdzania, do której kategorii należy dany materiał,

dostosowania codziennych nawyków związanych z wyrzucaniem śmieci.

Choć zmiany mogą początkowo wydawać się skomplikowane, ich celem jest uproszczenie systemu w dłuższej perspektywie i stworzenie jednolitych zasad dla całego kraju.

Nowe przepisy to jedna z największych reform systemu gospodarki odpadami w ostatnich latach. Dlatego to wyraźny krok w kierunku bardziej uporządkowanego oraz efektywniejszego recyklingu.