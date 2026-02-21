Wiele brytyjskich gospodarstw domowych ma niewystarczające zarobki, aby godnie żyć
Wiele brytyjskich gospodarstw domowych ma niewystarczające zarobki, aby godnie żyć / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKPraca i finanse
2 min.czytania

Ponad 4 mln mieszkańców UK ma niewystarczające zarobki, aby godnie żyć

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Loughborough, ponad 4 mln pracujących mieszkańców Wysp ma niewystarczające zarobki, aby zapewnić sobie godne życie.

Brytyjskie gospodarstwa domowe nadal zmagają się z kryzysem kosztów utrzymania. Dowodzą tego najnowsze badania przeprowadzone przez Centrum Badań nad Polityką Społeczną (CRSP) Uniwersytetu w Loughborough.

Niewystarczające zarobki mieszkańców UK nie pozwalają na godne życie

W ubiegłym miesiącu Keir Starmer powiedział, że jego „najwyższym priorytetem jest pomoc Brytyjczykom w pokryciu kosztów utrzymania”. Niestety rzeczywistość nadal jest ponura, co pokazuje najnowsze badanie CRS. Okazuje się, że w latach 2023/34 aż 4,2 mln pracujących mieszkańców UK żyło poniżej minimalnego standardu dochodu (MIS).

- Advertisement -

Liczba ta stanowi ponad dwie trzecie (68,5 proc.) wszystkich gospodarstw domowych, które nie osiągnęły tego standardu. Jest to znaczący wzrost w porównaniu z nieco ponad połową w latach 2008/2009.

MIS to dochód wymagany dla różnych typów gospodarstw domowych, aby zaspokoić ich podstawowe potrzeby i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Jego wysokość oszacowano na 30 500 funtów rocznie dla osoby samotnej w 2025 roku. I około 74 000 funtów dla pary z dwójką dzieci.

W latach 2023/24 do gospodarstw domowych poniżej MIS należało 25,3 mln osób. Był to znaczny wzrost w porównaniu z 16,5 mln w latach 2008/09. Osób, które mają dochody poniżej tego progu, najczęściej nie stać na ogrzanie domu i oszczędzanie.

W latach 2023/34 aż 4,2 mln pracujących mieszkańców Wysp żyło poniżej minimalnego standardu dochodu
W latach 2023/34 aż 4,2 mln pracujących mieszkańców Wysp żyło poniżej minimalnego standardu dochodu / fot. Shutterstock

Wysokość zarobków nie nadąża za kosztami utrzymania

Elaine Robinson, główna autorka raportu z CRSP, powiedziała:

Nasza analiza pokazuje, że praca coraz częściej nie daje ludziom tego, czego potrzebują do godnego standardu życia. Ponad dwie trzecie gospodarstw domowych ma niewystarczające dochody. Wynagrodzenia nie nadążają za kosztami utrzymania. A gwałtowny wzrost kosztów artykułów pierwszej potrzeby, takich jak żywność, rachunki za energię, transport i opieka nad dziećmi, szczególnie mocno uderzył w rodziny o niskich dochodach.

Niniejszy raport obnaża skalę wyzwań, przed którymi stoi rząd. Poprawa praw pracowniczych jest mile widziana. Jednak praca nie zapewnia gospodarstwom domowym tego, czego potrzebują do zaspokojenia podstawowych potrzeb – dodała Robinson.

Raport powstał po szacunkach Resolution Foundation z zeszłego tygodnia, według których w 55 proc. gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie znajduje się co najmniej jedna osoba pracująca. Natomiast w połowie lat 90. odsetek ten wynosił 38 proc.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Funt w 2026 roku. Koniec wysokich kursów?

Czy po okresie spadków, funt ma szansę się odbić?...
Exclusive

Rozwód na dwa kraje. Polska – Wielka Brytania. Sąd, majątek, alimenty

Rozwód na linii Polska – Wielka Brytania. Prawnik wyjaśnia, gdzie złożyć pozew, jak wygląda podział majątku i alimenty po rozwodzie.
Praca i finanse

Kolejna runda listów z HMRC z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku

HMRC ponownie rozsyła listy z żądaniem zapłaty dodatkowego podatku osobom, które mają oszczędności powyżej 3500 funtów.
Podróże i turystyka

Rekordowy poziom zadowolenia z podróży lotniczych. Coraz mniej skarg

Podróże lotnicze cieszą się coraz większą popularnością. Rośnie także zadowolenie pasażerów, którzy składają coraz mniej skarg.
Praca i finanse

Dodatkowe pieniądze dla ponad 150 tys. osób

Osoby z dodatkowymi potrzebami mogą zachować nawet do 510 funtów więcej rocznie. Co istotne, zmiana nie dotyczy jedynie transferów finansowych.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa nieprzerwanie od 2003 roku. Specjalizujemy się w tematyce migracyjnej oraz sprawach istotnych dla Polaków za granicą. Piszemy dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Holandii.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet