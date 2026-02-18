Spadek inflacji w styczniu jest najniższy od marca 2025 roku
Spadek inflacji w styczniu jest najniższy od marca 2025 roku / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Spadek inflacji przez obniżkę cen paliwa, biletów lotniczych i żywności

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W Wielkiej Brytanii nastąpił spadek inflacji do 3 proc. Daje do nadzieję na wcześniejsze obniżenie stóp procentowych przez Bank Anglii.

Styczniowy spadek inflacji jest najniższy od marca 2025 roku, chociaż nadal przekracza cel Banku Anglii 2 proc. Niemniej istnieje duże prawdopodobieństwo na obniżkę stóp procentowych.

Spadek inflacji do najniższego poziomu od 10 miesięcy

Spadek wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) nastąpił po niespodziewanym wzroście w grudniu do 3,4 proc. Pokazuje to powrót do stopniowego trendu spadkowego obserwowanego pod koniec ubiegłego roku. Analitycy z kolei szacują, że Wielka Brytania nadal jest na dobrej drodze do tego, aby inflacja osiągnęła rządowy cel na poziomie 2 proc. do kwietnia.

Po ogłoszeniu rosnącego bezrobocia i spowolnienia wzrostu płac w tym tygodniu oraz utrzymującej się słabej gospodarce, istnieje nadzieja, że spadek inflacji skłoni Bank Anglii do obniżenia stóp procentowych. Przypomnijmy, że Komitet Polityki Pieniężnej przeprowadzi głosowanie w tej sprawie 19 marca.

Oczekuje się, że spadające rachunki gospodarstw domowych i obniżenie limitu cen energii w kwietniu przyczynią się do powrotu inflacji CPI do 2 proc. Według prognoz inflacja żywności miałaby także ulec spowolnieniu, ponieważ w ubiegłym roku w dużym stopniu przyczyniła się do wysokiej inflacji.

Dzięki spadkowi inflacji Bank Anglii może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych
Dzięki spadkowi inflacji Bank Anglii może zdecydować się na obniżkę stóp procentowych / fot. Shutterstock

Spadek cen żywności, biletów lotniczych i paliwa

Office for National Statistics (ONS) poinformowało, że przyczyną spadku inflacji była tak naprawdę obniżka cen benzyny, biletów lotniczych i żywności. Główny ekonomista ONS, Grant Fitzner, powiedział, że oprócz cen benzyny, „ceny biletów lotniczych były kolejnym czynnikiem obniżającym stopy procentowe w tym miesiącu, ponieważ ceny spadły po grudniowej podwyżce”.

Niższe ceny żywności również przyczyniły się do spadku stóp, szczególnie w przypadku pieczywa, płatków śniadaniowych i mięsa. Zostały one częściowo zrekompensowane kosztami noclegów w hotelach i dań na wynos. Koszty surowców dla przedsiębiorstw spadły w ciągu ostatniego roku. Napędzane niższymi cenami ropy naftowej, podczas gdy wzrost kosztów towarów opuszczających fabryki spowolnił – dodał Fitzner.

ONS poinformował w ubiegłym tygodniu, że PKB kraju wzrosło zaledwie o 0,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do końca grudnia. Według oficjalnych danych za ten sam okres, bezrobocie wzrosło do pięcioletniego maksimum na poziomie 5,2 proc. A dochody sektora prywatnego wzrosły o 3,4 proc. w ciągu roku do grudnia.

