Spadek inflacji przez obniżkę cen paliwa, biletów lotniczych i żywności

W Wielkiej Brytanii nastąpił spadek inflacji do 3 proc. Daje do nadzieję na wcześniejsze obniżenie stóp procentowych przez Bank Anglii.

Styczniowy spadek inflacji jest najniższy od marca 2025 roku, chociaż nadal przekracza cel Banku Anglii 2 proc. Niemniej istnieje duże prawdopodobieństwo na obniżkę stóp procentowych.

Spadek inflacji do najniższego poziomu od 10 miesięcy

Spadek wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) nastąpił po niespodziewanym wzroście w grudniu do 3,4 proc. Pokazuje to powrót do stopniowego trendu spadkowego obserwowanego pod koniec ubiegłego roku. Analitycy z kolei szacują, że Wielka Brytania nadal jest na dobrej drodze do tego, aby inflacja osiągnęła rządowy cel na poziomie 2 proc. do kwietnia.

Po ogłoszeniu rosnącego bezrobocia i spowolnienia wzrostu płac w tym tygodniu oraz utrzymującej się słabej gospodarce, istnieje nadzieja, że spadek inflacji skłoni Bank Anglii do obniżenia stóp procentowych. Przypomnijmy, że Komitet Polityki Pieniężnej przeprowadzi głosowanie w tej sprawie 19 marca.

Oczekuje się, że spadające rachunki gospodarstw domowych i obniżenie limitu cen energii w kwietniu przyczynią się do powrotu inflacji CPI do 2 proc. Według prognoz inflacja żywności miałaby także ulec spowolnieniu, ponieważ w ubiegłym roku w dużym stopniu przyczyniła się do wysokiej inflacji.

Spadek cen żywności, biletów lotniczych i paliwa

Office for National Statistics (ONS) poinformowało, że przyczyną spadku inflacji była tak naprawdę obniżka cen benzyny, biletów lotniczych i żywności. Główny ekonomista ONS, Grant Fitzner, powiedział, że oprócz cen benzyny, „ceny biletów lotniczych były kolejnym czynnikiem obniżającym stopy procentowe w tym miesiącu, ponieważ ceny spadły po grudniowej podwyżce”.

– Niższe ceny żywności również przyczyniły się do spadku stóp, szczególnie w przypadku pieczywa, płatków śniadaniowych i mięsa. Zostały one częściowo zrekompensowane kosztami noclegów w hotelach i dań na wynos. Koszty surowców dla przedsiębiorstw spadły w ciągu ostatniego roku. Napędzane niższymi cenami ropy naftowej, podczas gdy wzrost kosztów towarów opuszczających fabryki spowolnił – dodał Fitzner.

ONS poinformował w ubiegłym tygodniu, że PKB kraju wzrosło zaledwie o 0,1 proc. w ciągu trzech miesięcy do końca grudnia. Według oficjalnych danych za ten sam okres, bezrobocie wzrosło do pięcioletniego maksimum na poziomie 5,2 proc. A dochody sektora prywatnego wzrosły o 3,4 proc. w ciągu roku do grudnia.