Pułapka cyfrowej granicy. Jak dwoje starszych Polaków straciło prawo powrotu do domu w Wielkiej Brytanii

Gdy latem 2026 roku 85-letnia Maria i jej 92-letni mąż Czesław Krupa pakowali walizki na krótką podróż z Manchesteru do Krakowa, nie przypuszczali, że odwiedziny krewnych w ojczyźnie zmienią się w dramatyczną walkę o powrót do miejsca, które od niemal ośmiu dekad nazywają domem. Polaków złapała pułapka cyfrowej granicy.

Historia opowiedziana na łamach brytyjskiego dziennika The Guardian przez Lisę O’Carroll ujawniła cichą tragedię tysięcy seniorów, których po Brexicie i wprowadzeniu rygorystycznych cyfrowych kontroli granicznych system potraktował jak turystów bez prawa do przekroczenia granicy.

Dzieci bohaterów z legitymacjami cudzoziemców

Osobista opowieść małżeństwa rozpoczyna się w powojennej zawierusze, gdy jako małe dzieci trafili na Wyspy. Czesław pochodził ze Lwowa, Maria z terenów dzisiejszej Białorusi. Oboje są dziećmi polskich żołnierzy Armii gen. Władysława Andersa – bohaterów, którzy po ewakuacji w 1940 roku walczyli u boku wojsk brytyjskich w Persji, Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

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Do Wielkiej Brytanii przybyli w latach 1947–1948 pod opieką rodziców. Otrzymali wówczas papierowe karty rejestracyjne dla cudzoziemców i osiedlili się w Bury w hrabstwie Greater Manchester. Tam spędzili całe dorosłe życie. Pracowali, wzięli ślub, wychowali dzieci i doczekali się wnuków. Przez 80 lat nikt nie podważał ich prawa do pobytu. Natomiast oni sami regularnie podróżowali po świecie.

Z głębokiego szacunku do korzeni polskich nigdy nie wystąpili o brytyjskie paszporty. Dla Marii zachowanie polskiego obywatelstwa było niezwykle ważnym elementem tożsamości.

Zderzenie z biurokracją na lotnisku w Krakowie

Dlatego prawdziwy wstrząs nastąpił na lotnisku w Krakowie latem 2026. Podczas odprawy na rejs powrotny personel linii Ryanair poinformował ich, że nie mogą wejść na pokład samolotu. Nowe przepisy wdrożone w ramach cyfryzacji brytyjskich granic wymagają od obywateli państw Unii Europejskiej posiadania elektronicznego zezwolenia na podróż (ETA) bądź cyfrowego statusu osoby osiedlonej (EUSS).

Sędziwe małżeństwo nie miało przy sobie nowoczesnych dokumentów cyfrowych. Złapała ich pułapka cyfrowej granicy. Pracownicy przewoźnika, obawiający się wysokich kar finansowych nakładanych przez brytyjski Home Office za przewóz pasażerów bez uprawnień, pozostali niewzruszeni. Tłumaczenia, że ich ojcowie przelewali krew za wolność Wielkiej Brytanii, a oni sami żyją tam od lat 40. XX wieku, na nic się nie dały.

Zmuszeni do opuszczenia terminalu późno w nocy, znaleźli się w krytycznej sytuacji. Czesław, poruszający się na skuterze inwalidzkim i będący po udarze rdzenia kręgowego, potrzebował stałego dostępu do leków. Ostatecznie, aby w ogóle wrócić do domu, musieli kupić wniosek ETA i na formularzu podać nieprawdę. Dlatego zadeklarowali, że są turystami mieszkającymi w Polsce, gdyż system online odrzucał ich brytyjski adres.

Systemowy problem i rola organizacji Settled

Dramat państwa Krupów to nie odosobniony przypadek, lecz widoczna konsekwencja zmian, jakimi przepisy imigracyjne w Wielkiej Brytanii po Brexicie uderzyły w najstarszą generację Polonii. Organizacja charytatywna Settled, która ostatecznie pomogła małżeństwu uregulować ich sytuację prawną poprzez szybki wniosek o potwierdzenie prawa stałego pobytu, wskazuje, że z podobnymi problemami zmagają się obecnie tysiące seniorów.

Wiele osób, które przybyły do Zjednoczonego Królestwa dekady temu, żyje w przekonaniu, że ich prawo do pobytu jest bezdyskusyjne i bezterminowe. Nie uczestniczą one w cyfrowym świecie. Natomiast ich brytyjskie rodziny nie myślą o nich w kategoriach „imigrantów”. Dlatego przeoczyli termin składania wniosków do systemu EU Settlement Scheme.

Dopiero bezkompromisowa weryfikacja na lotniskach uświadamia im, że historyczne, papierowe stempelki i karty sprzed dekad nie są rozpoznawane przez automatyczne czytniki graniczne.

Pułapka cyfrowej granicy: co zrobić w podobnej sytuacji? Praktyczny przewodnik

Jeśli Ty lub Twoi bliscy mieszkacie w Wielkiej Brytanii od wielu lat (lub dekad), ale nie posiadacie cyfrowego potwierdzenia statusu (np. w postaci e-Wizy lub statusu w systemie EUSS), zwróć uwagę na poniższe kroki prawno-organizacyjne: