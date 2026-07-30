Najbardziej absurdalne teorie spiskowe, w które wierzą ludzie w 2026 

W 2026 roku najpopularniejsze teorie spiskowe nadal koncentrują się wokół polityki, technologii, zdrowia i coraz częściej klimatu i katastrof naturalnych. Ich popularność nie oznacza, że są prawdziwe. W większości przypadków nie ma wiarygodnych dowodów na ich potwierdzenie. A część z nich jest wręcz absurdalna.

Wydaje się, że teorie spiskowe to nieszkodliwe i dziwaczne poglądy, które nie robią nikomu krzywdy. Jednak zdaniem Rady Europejskiej, teorie spiskowe powodują dezinformację społeczeństw. Pokazuje to przygotowany przez nią raport. Wiara w zmyślone fantazje może być szkodliwa, szczególnie w dzisiejszych czasach. Platformy społecznościowe, treści generowane przez sztuczną inteligencję oraz algorytmiczne wzmacnianie przekazu sprawiają, że teorie te są łatwiejsze w produkcji, bardziej atrakcyjne w odbiorze i znacznie prostsze w udostępnianiu. Mogą kształtować życie publiczne na ogromną skalę.

Najbardziej popularne teorii spiskowe, która mają zwolenników na całym świecie.

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Politycy manipulują pogodą

Teoria ta ujawnia się najczęściej po wystąpieniu ekstremalnych zjawisk pogodowych lub pożarów na dużych obszarach. Jej wyznawcy twierdzą, że rządy lub organizacje celowo wywołują fale upałów, susze, powodzie lub pożary za pomocą tajnej technologii. Robią to aby manipulować społeczeństwem lub je zastraszać. Wśród osób wyznających tą teorię, nie brakuje takich, którzy nie wierzą w globalne ocieplenie.

W Ameryce do tej teorii dochodzi ta, że HAARP steruje pogodą za pomocą fal radiowych.

Chemtrails – białe smugi za samolotami trujące ludzkość

Zwolennicy twierdzą, że smugi kondensacyjne za samolotami zawierają substancje rozpylane celowo nad ludnością. Białe ślady zostawiane na niebie przez samoloty to według nich ukryte substancje chemiczne lub trujące gazy. Dzięki nim rządy lub tajne grupy kontrolują pogodę lub ludność.

Naukowcy, Urzędy Lotnictwa Cywilnego oraz meteorolodzy nie potwierdzają tej teorii. Badania wskazują, że są to zwykłe smugi powstające z pary wodnej w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Globalne elity i „Nowy Porządek Świata” (New World Order)

Teorii spiskowych na temat tajnych grup, które sterują światem jest wiele. W zależności od wyznawców, mówi się o tajnej grupie wpływowych osób, które mają sterować światową polityką i gospodarką. Mogą to być masoni, iluminaci lub wpływowi milionerzy. Wielu wierzy, że grupy sterujące światem przejmą władzę nad wszystkimi krajami i obalą rządy. Często łączy się z organizacjami międzynarodowymi lub spotkaniami liderów, ale przedstawiane twierdzenia zwykle nie znajdują potwierdzenia w faktach.

QAnon – Trump kontra pedofile

QAnon jest teorią spiskową powstałą w USA. Jej wyznawcy twierdzą, że w USA działa szajka politycznych, kulturowych i religijnych elit. Jest ona zaangażowana w pedofilię, handel dziećmi, przemyt narządów oraz czczenie szatana. Jedyną osoba, która może wyzwolić społeczeństwo spod jej władzy jest Donald Trump. A ma się to stać podczas „dnia burzy”, kiedy w Stanach Zjednoczonych dojdzie do wybuchu wojny domowej. Zwolennicy QAnon przeprowadzili atak na Kapitol w 2021 roku. Chcieli pokazać niezadowolenie z nowo wybranego prezydenta Joe Bidena.

Koncerny farmaceutyczne ukrywają lek na raka

Jest to nadal popularna teoria spiskowa. Bowiem nieustannie pojawiają się twierdzenia, że koncerny farmaceutyczne ukrywają lekarstwa lub celowo wywołują choroby dla zysku. Zdaniem wielu trzymają w ukryciu także cudowny lek na raka. Za przekonaniem tym stoi przekonanie, że jest to niemożliwe, aby przy obecnym rozwoju technologii, żadna firma nie odkryła leku na raka. Jest to w sprzeczności z widzą medyczną, bowiem wiele form raka jest skutecznie leczonych, a każdy rok przynosi przełom w leczeniu tej choroby. Chociaż krytyka konkretnych firm czy praktyk może być uzasadniona, te szerokie spiskowe narracje nie mają solidnych dowodów.

Ciągle żywe teorie spiskowe dotyczące wydarzeń z przeszłości

Choć bieżące wydarzenia dostarczają okazji do tworzenia nowych teorii spiskowych, część teorii opiera się upływowi czasu i jest popularna od wielu lat. Poniższe wydarzenia nadal rozpalają wyobraźnię na całym świecie i zwolenników teorii spiskowych ich dotyczących nie brakuje.

Sfingowane lądowanie na Księżycu

Teoria głosi, że misje Apollo były nagrane w studio filmowym przez NASA, a Amerykanom nie udało się wylądować na księżycu. Zwolennicy teorii dopatrują się fałszerstw na zdjęciach. Co ciekawe

Zamachy z 11 września

Według teorii spiskowych za atak na World Trade Center odpowiada amerykański rząd (tzw. inside job).

Roswell i katastrofa UFO

Teoria wokół wydarzenia w Roswell zakłada, że w lipcu 1947 roku na pustyni w Nowym Meksyku rozbił się statek kosmiczny obcej cywilizacji, a wojsko zabezpieczyło wrak oraz ciała obcych. W sieci ciągle pojawiają się opowieści o sekcji zwłok obcego oraz rzekome znalezienie stopów metali niepochodzących z Ziemi.

Spisek 5G i chipy w szczepionkach

Współczesny kryzys zdrowotny wywołał natychmiastową falę teorii spiskowych. Wymyślano pochodzenie choroby jako wycieku z laboratorium lub celowe uwolnienie wirusa jako broni biologicznej. Dodatkowo wirusa miała aktywować i rozprzestrzeniać sieć komórkowa 5G. Zaś same szczepionki służą do masowej depopulacji lub wszczepiania ludziom mikroczipów kontrolnych przez globalne elity (np. Billa Gatesa).