Wtorkowa awaria na lotniskach będzie miała jeszcze wpływ na zakłócenia w środę
Wtorkowa awaria na lotniskach będzie miała jeszcze wpływ na zakłócenia w środę / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

Awaria na lotniskach uziemiła tysiące pasażerów

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Ponad sto lotów zostało odwołanych w wyniku awarii kontroli ruchu lotniczego w Wielkiej Brytanii. W wyniku zakłóceń ucierpiało tysiące pasażerów. Problemy utrzymują się także środę.

W środę wciąż występują opóźnienia lotów, będące następstwem problemów z kontrolą ruchu lotniczego w Wielkiej Brytanii, które doprowadziły do odwołania setek połączeń.

- Advertisement -

Awaria na lotniskach – odwołano setki lotów

Przez awarię na lotniskach ucierpiało tysiące pasażerów. Serwis śledzący loty Flightradar24 poinformował o odwołaniu co najmniej 177 lotów zaplanowanych na środę (z i do brytyjskich lotnisk). Przy czym „prawie wszystkie dotyczyły lotniska Londyn-Heathrow”. Do godziny 20.00 we wtorek odwołano łącznie ponad 1000 rejsów w wyniku awarii systemu obsługiwanego przez firmę Nats.

Szef Nats, Martin Rolfe, przeprosił i zapowiedział w rozmowie z BBC przeprowadzenie pełnego dochodzenia w sprawie przyczyn awarii. Przyznał jednocześnie, że usunięcie usterki zajęło „więcej czasu, niż zakładano”.

Według informacji BBC, minister transportu Heidi Alexander wezwała Rolfe’a na środowe spotkanie, aby uzyskać wyjaśnienia dotyczące zakłóceń i podjętych działań zaradczych.

Minister ma także poinformować posłów, iż przyczyną awarii „kategorycznie” nie był cyberatak.

Ze względu na ograniczone możliwości startów, wprowadzono restrykcje dotyczące lądowań, co uniemożliwiło wylot niektórych samolotów z lotnisk zagranicznych.
We wtorek wieczorem przedstawiciele Nats oświadczyli: „Proces przywracania pełnej sprawności systemu był bardzo złożony i spowodował trudności dla całej sieci połączeń lotniczych. Powrót do normalnego funkcjonowania zajmie trochę czasu”.

Warto wspomnieć, że Nats świadczy usługi kontroli ruchu lotniczego dla 15 brytyjskich lotnisk. Linie British Airways zapowiedziały, że zakłócenia wpłyną na operacje lotnicze co najmniej do środy. BA zaoferowało również pasażerom bezpłatną zmianę terminu podróży do piątku.

Zakłócenia objęły nie tylko brytyjskie lotniska
Zakłócenia objęły nie tylko brytyjskie lotniska / fot. Shutterstock

Zakłócenia na brytyjskich lotniskach

Awaria miała szeroki zasięg, obejmując Wielką Brytanię i inne kraje. Zakłócenia zgłaszały również lotniska w Irlandii. Linie easyJet odwołały 200 lotów, a British Airways – ponad 100.

Ryanair poinformował z kolei, że opóźnienia dotknęły ponad 65 000 pasażerów, a 50 lotów odwołano. Według easyJet, efekt domina wpłynął na połączenia w całej Europie. Eurocontrol – europejska organizacja koordynująca ruch w przestrzeni powietrznej, przekazała, że niektóre loty przylatujące do Wielkiej Brytanii musiały zostać wstrzymane na lotniskach za granicą.

Najbardziej ucierpiały lotniska w Londynie, a także w Manchesterze i Birmingham. Zakłócenia objęły również loty z i do innych portów lotniczych w Wielkiej Brytanii, w tym w Edynburgu i Belfaście.

Nats po raz kolejny zawodzi

To nie pierwszy raz, kiedy system kontroli Nats uległ awarii. W 2023 roku wyłączenie systemu komputerowego w trakcie sierpniowego długiego weekendu spowodowało chaos, w czasie którego ucierpiało 700 tysięcy pasażerów.

Inżynierowi, który nie był w stanie usunąć usterki zdalnie, dotarcie do pracy zajęło trzy godziny.

Linie Ryanair i Wizz Air wezwały do gruntownej reformy Nats. A Wizz Air stwierdził, że w obecnej formie firma ta „nie spełnia swojej funkcji”.

Zapytany, czy rozważa ustąpienie ze stanowiska, Rolfe odparł, że „będzie na to jeszcze czas”, a obecnie skupia się na zapewnieniu rozwiązania problemu.

Natomiast Heidi Alexander oświadczyła, że „pełne przywrócenie ruchu lotniczego zajmie trochę czasu, dlatego należy na bieżąco sprawdzać informacje u przewoźników”.

Zobacz także

Gigantyczne opóźnienia lotów w Europie. Heathrow, Amsterdam i Frankfurt sparaliżowane

Linie Ryanair, easyJet i British Airways reagują na opóźnienia lotów w Europie. W wielu krajach europejskich doszło do 1755 opóźnień i 63 odwołań lotów.

Najgorsze brytyjskie lotniska pod względem opóźnień lotów

Na podstawie analizy danych z Urzędu Lotnictwa Cywilnego (CAA) wyłoniono najgorsze brytyjskie lotniska pod względem opóźnień lotów.

Lecisz latem z UK? Linie mogą łączyć loty i zmieniać godziny

Rząd opracował plan awaryjne, dzięki któremu odwoływanie lotów będzie możliwe z większym wyprzedzeniem. Linie będą mogły też łączyć loty.

Sprzeczne informacje linii lotniczych na temat lotów z Irlandii Północnej

Do podróżnych trafiają sprzeczne informacje od linii lotniczych operujących w Irlandii Północnej.

Co z lotami do Dubaju i na Cypr? British Airways i PLL LOT ostrożne

Przez amerykańsko-izraelskie ataki na Iran pojawił się największy chaos w podróżach lotniczych od czasu pandemii. Wiele linii lotniczych odwołało loty.
AKTUALIZACJA
Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Jakie dokumenty są potrzebne do uznania brytyjskiej emerytury w Polsce?

Choć składki emerytalne odprowadzane w Wielkiej Brytanii nie przechodzą...
UK

100 tys. osób straci zasiłki w kolejnej kontroli DWP. Reszta musi udowodnić, że nadal potrzebują wsparcia

W ramach cięcia wydatków na zasiłki, DWP "bierze się"...
UK

Już wiadomo, kiedy wrócą upały do Wielkiej Brytanii

Met Office potwierdziło, kiedy wrócą upały do Wielkiej Brytanii. Po tym, jak tegoroczne lato uznano za najcieplejsze od prawie 150 lat.
Exclusive

Jak po wyjeździe z UK nie stracić settled status?

Planując wyjazd z Wielkiej Brytanii cześć z nas obawia się utraty settled status. Zwłaszcza, jeśli myślimy o powrocie na Wyspy w przyszłości.
Podróże i turystyka

Ryanair zmniejsza liczbę zimowych lotów i podnosi ceny biletów

W odpowiedzi na gwałtowny wzrost kosztów paliwa Ryanair zmniejsza liczbę zimowych lotów. Ma podnieść też ceny biletów.

Przeczytaj także