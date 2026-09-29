Ciepła pogoda w UK w końcówce września
Ciepła pogoda w UK w końcówce września / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Wyjątkowo ciepła końcówka września. Gdzie będą najwyższe temperatury?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W wyniku napływu ciepłego powietrza pod koniec września, w niektórych częściach Wielkiej Brytanii we wtorek temperatury wzrosną do 26 stopni Celsjusza.

Końcówka września na Wyspach będzie wyjątkowo pogodna,  a temperatury wzrosną powyżej średniej o tej porze roku. Jak już wspomnieliśmy – we wtorek możemy spodziewać się 26 stopni Celsjusza.

Gdzie będzie wyjątkowo ciepła pogoda?

W całym kraju we wtorek temperatury przekroczą 20 stopni Celsjusza. Jednak najcieplej będzie w południowo-wschodniej Anglii. Tam możemy spodziewać się około 3 – 7 stopni powyżej średniej o tej porze roku. Przypomnijmy, że średnie temperatury w Anglii pod koniec września wynoszą zazwyczaj 16 – 19 stopni.

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Ponadto noc z wtorku na środę także ma być wyjątkowo ciepła. Ten wzrost temperatur nastąpi w związku z napływem powietrza znad Francji i Hiszpanii, gdzie jest ponad 30 stopni Celsjusza.

Również w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji będzie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Temperatury maksymalne we wtorek wyniosą od 17 do 22 stopni Celsjusza. Jednak wiatr z południa przybierze na sile. A w Irlandii Północnej i zachodniej Szkocji porywy mogą osiągnąć nawet prędkość do 80 km na godzinę.

Zjawisko to jest związane z rozległym i głębokim układem niskiego ciśnienia, przemieszczającym się na północ przez wschodni Atlantyk w kierunku Islandii. Ciepły wiatr z południa utrzyma się również w nocy i w środę rano. A temperatury minimalne będą bardziej typowe dla letniej nocy niż dla wczesnej jesieni.

W południowo-wschodniej Anglii temperatury wzrosną powyżej średniej
W południowo-wschodniej Anglii temperatury wzrosną powyżej średniej / fot. Shutterstock

Temperatury przekraczające normę

Wrzesień będzie tak naprawdę kolejnym miesiącem, w którym średnie temperatury znacznie przekroczą normę.

Do 26 września wskaźnik CET (Central England Temperature) – najdłużej prowadzony na świecie rejestr temperatury, obejmujący różne lokalizacje w Anglii – wskazywał wartości o 2,6 stopnia wyższe od normy.

W każdym miesiącu bieżącego roku kalendarzowego średnia wartość CET przewyższała normę. Również w ujęciu od początku roku średnia temperatura jest o 2,6 stopnia wyższa od normy.

Aby rok 2026 nie znalazł się w czołówce najcieplejszych lat w historii pomiarów w Wielkiej Brytanii, w pozostałej części roku musiałoby być znacznie chłodniej niż zwykle.

Najnowsza prognoza długoterminowa Met Office obejmująca okres od października do grudnia, wskazuje na większe niż zwykle prawdopodobieństwo łagodnej jesieni i łagodnego początku zimy.

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