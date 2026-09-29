Mieszkańcy Wysp zaoszczędzą dzięki nowej uldze podatkowej
Mieszkańcy Wysp zaoszczędzą dzięki nowej uldze podatkowej / fot. Shutterstock
UKPraca i finanseŻycie w UK
2 min.czytania

Nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych od października

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W tym tygodniu wchodzi w życie nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Większość mieszkańców odczuje oszczędności od października.

Od początku października gospodarstwa domowe w całej Wielkiej Brytanii będą podlegać nowym zmianom podatkowym. Dzięki nim wiele osób będzie mogło zaoszczędzić. Decyzja ta była jednym z pierwszych kroków podjętych przez premiera Burnhama. Ogłoszono ją w lipcu, dzień po objęciu przez niego urzędu.

Nowa ulga podatkowa od października

W ramach walki z rosnącymi kosztami energii, od 1 października z rachunków za prąd zostanie zniesiony podatek VAT. Według szacunków rządu, likwidacja tej 5-procentowej daniny pozwoli przeciętnemu odbiorcy zaoszczędzić około 45 funtów rocznie.

- Advertisement -

Obecnie dostawcy energii doliczają VAT do kosztów wynikających ze zużycia energii i stawki jednostkowej. Po zniesieniu tego podatku dostawcy powinni w całości przekazać wynikające z tego oszczędności gospodarstwom domowym.

W obliczu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd rozważa objęcie rachunków za gaz takimi samymi zasadami dotyczącymi podatku VAT, jakie obowiązują w przypadku energii elektrycznej. Mogłoby to obniżyć średnie rachunki za energię o kolejne 40 funtów. Ewentualna zmiana tego typu zostałaby prawdopodobnie ogłoszona pod koniec października, podczas ogłoszenia nowego budżetu.

Październikowy wzrost limitu cen energii

Obniżka wejdzie w życie tego samego dnia, w którym wzrośnie limit cen energii ustalony przez Ofgem. W ten sposób w okresie od października do końca grudnia limit cenowy wzrośnie do 1723 funtów. Oznacza to podwyżkę o 60 funtów w skali roku.

Przy czym podawana przez Ofgem kwota odnosi się do rocznego rachunku dla przeciętnego gospodarstwa domowego. A nie do maksymalnej kwoty, jaką można obciążyć konkretne gospodarstwo.

W listopadzie regulator rynku energii ogłosi kolejny limit cenowy. Obejmie on okres od stycznia do marca 2027 roku. Eksperci przewidują znaczny wzrost. Koncern EDF prognozuje obecnie podwyżkę o 30 procent, do poziomu 2098 funtów, co stanowi wzrost o 375 funtów w porównaniu ze stawką październikową.

Od 1 października podrożeją nie tylko papierosy, ale też produkty do waporyzacji
Od 1 października podrożeją nie tylko papierosy, ale też produkty do waporyzacji / fot. Shutterstock

Podwyżka cen papierosów

Również 1 października wejdą w życie podwyżki podatków nałożonych zarówno na wyroby tytoniowe, jak i produkty do waporyzacji. Obowiązywać będzie nowa opłata w wysokości 2,20 funta za każde 10 ml płynu do e-papierosów. Niezależnie od tego, czy zawiera on nikotynę, czy też nie. Oznacza to, że cena butelki płynu o pojemności 10 ml, kosztującej dotychczas 4 funty, wzrośnie do 6,64 funta.

Jednocześnie podrożeją również papierosy. Obowiązujący podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe wzrośnie o 2,20 funta na każde 100 papierosów (co przekłada się na wzrost ceny paczki 20 sztuk o 44 pensy). A także o 2,20 funta na każde 50 g tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Zasiłki nie będą mogły być wydawane na alkohol i papierosy

Partia Konserwatywna chce uniemożliwić osobom długotrwale bezrobotnym wydawanie zasiłków na alkohol, papierosy i hazard.

Możesz dostać jeden z dwóch listów od HMRC — i niestety oba oznaczają złe wiadomości

Warto pamiętać, że list od HMRC nie powinien być powodem do paniki. Natomiast wymaga uwagi. To oficjalna informacja o stanie rozliczenia podatkowego

HMRC wysyła milionów listów. Jak sprawdzić ich autentyczność?

Duża liczba prawdziwych kontaktów ze strony urzędu stwarza okazję dla oszustów. Jak się chronić?

Codzienne życie bardzo drożeje. Czy przytłoczy nas inflacja?

Codzienne życie bardzo drożeje. Inflacja w UK rośnie z miesiąca na miesiąc, a susza, sytuacja geopolityczna oraz wzrost cen energii powodują, że sytuację galopujących kosztów życia trudno zatrzymać!

Czy rząd Burnhama podniesie podatki klasie średniej? 5 najważniejszych rzeczy we wczorajszym przemówieniu!

Podatki, stan państwa, obronność, Brexit winny za wszystko! 5 najważniejszych rzeczy z przemówienia Andy’ego Burnhama

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Co robić, gdy Twoje śmieci nie zostały odebrane. Przepisy, prawo i porady

Śmieci nie zostały odebrane. Co zrobić w pierwszej kolejności?...
Praca i finanse

Gigant budowlany zatrudni 2000 osób w Wielkiej Brytanii

W ciągu najbliższych dwóch lat powstanie 2000 nowych miejsc pracy w budowlance. Balfour Beatty poinformował o dużej rekrutacji.
UK

Wyjątkowo ciepła końcówka września. Gdzie będą najwyższe temperatury?

W końcówce września mieszkańcom Wysp dopisze ciepła pogoda. Temperatury mają wzrosnąć nawet do 26 stopni Celsjusza.
UK

Aż 300 mln funtów wypłacono w ramach programu Help to Save

W ramach programu Help to Save wypłacono ponad 300 milionów funtów osobom o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii.
UK

Rekordowa liczba zasiłków pobieranych na ADHD i autyzm

Gwałtownie rośnie liczba nastolatków otrzymujących świadczenie PIP (Personal Independence...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie