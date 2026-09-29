Nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych od października

W tym tygodniu wchodzi w życie nowa ulga podatkowa dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Większość mieszkańców odczuje oszczędności od października.

Od początku października gospodarstwa domowe w całej Wielkiej Brytanii będą podlegać nowym zmianom podatkowym. Dzięki nim wiele osób będzie mogło zaoszczędzić. Decyzja ta była jednym z pierwszych kroków podjętych przez premiera Burnhama. Ogłoszono ją w lipcu, dzień po objęciu przez niego urzędu.

Nowa ulga podatkowa od października

W ramach walki z rosnącymi kosztami energii, od 1 października z rachunków za prąd zostanie zniesiony podatek VAT. Według szacunków rządu, likwidacja tej 5-procentowej daniny pozwoli przeciętnemu odbiorcy zaoszczędzić około 45 funtów rocznie.

- Advertisement -

Obecnie dostawcy energii doliczają VAT do kosztów wynikających ze zużycia energii i stawki jednostkowej. Po zniesieniu tego podatku dostawcy powinni w całości przekazać wynikające z tego oszczędności gospodarstwom domowym.

W obliczu trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd rozważa objęcie rachunków za gaz takimi samymi zasadami dotyczącymi podatku VAT, jakie obowiązują w przypadku energii elektrycznej. Mogłoby to obniżyć średnie rachunki za energię o kolejne 40 funtów. Ewentualna zmiana tego typu zostałaby prawdopodobnie ogłoszona pod koniec października, podczas ogłoszenia nowego budżetu.

Październikowy wzrost limitu cen energii

Obniżka wejdzie w życie tego samego dnia, w którym wzrośnie limit cen energii ustalony przez Ofgem. W ten sposób w okresie od października do końca grudnia limit cenowy wzrośnie do 1723 funtów. Oznacza to podwyżkę o 60 funtów w skali roku.

Przy czym podawana przez Ofgem kwota odnosi się do rocznego rachunku dla przeciętnego gospodarstwa domowego. A nie do maksymalnej kwoty, jaką można obciążyć konkretne gospodarstwo.

W listopadzie regulator rynku energii ogłosi kolejny limit cenowy. Obejmie on okres od stycznia do marca 2027 roku. Eksperci przewidują znaczny wzrost. Koncern EDF prognozuje obecnie podwyżkę o 30 procent, do poziomu 2098 funtów, co stanowi wzrost o 375 funtów w porównaniu ze stawką październikową.

Podwyżka cen papierosów

Również 1 października wejdą w życie podwyżki podatków nałożonych zarówno na wyroby tytoniowe, jak i produkty do waporyzacji. Obowiązywać będzie nowa opłata w wysokości 2,20 funta za każde 10 ml płynu do e-papierosów. Niezależnie od tego, czy zawiera on nikotynę, czy też nie. Oznacza to, że cena butelki płynu o pojemności 10 ml, kosztującej dotychczas 4 funty, wzrośnie do 6,64 funta.

Jednocześnie podrożeją również papierosy. Obowiązujący podatek akcyzowy na wyroby tytoniowe wzrośnie o 2,20 funta na każde 100 papierosów (co przekłada się na wzrost ceny paczki 20 sztuk o 44 pensy). A także o 2,20 funta na każde 50 g tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów.