Największa w historii afera związana z wyłudzeniem zasiłków

54-letnia imigrantka zamieszana w gigantyczne wyłudzenie zasiłków w Wielkiej Brytanii na kwotę 54 mln funtów wciąż jest winna 83 tys. funtów. Kobieta złożyła tysiące fałszywych wniosków o świadczenia.

W maju 2024 roku 54-letnia Cwetka Todorowa, imigrantka z Bułgarii, została skazana na trzy lata więzienia w wyniku przestępczego procederu na historyczną w Wielkiej Brytanii skalę związaną z wyłudzeniem zasiłków.

Wyłudzenie zasiłków na historyczną skalę 54 mln funtów

Todorowa wyszła na wolność pod koniec 2025 roku, po tym jak w styczniu sąd nakazał jej zwrot kwoty 101 201,78 funta. Brytyjska prokuratura (Crown Prosecution Service) twierdzi, że kobieta wpłaciła dotychczas jedynie 18 228,14 funta z należnej kwoty.

- Advertisement -

Kobieta nie dotrzymała wyznaczonego na lipiec 2026 roku terminu pełnej spłaty (który wcześniej został już przedłużony). A należna kwota powiększa się teraz o odsetki. Grozi jej deportacja z Wielkiej Brytanii lub powrót do więzienia.

Po tym, jak 54-latkę zwolniono przedterminowo z więzienia, wróciła do Londynu. Tam mieszka wraz z mężem, który pobiera Universal Credit.

Kobieta znowu pobiera zasiłki?

Todorowa powiedziała dziennikowi „Daily Mail”, że sama też pobiera świadczenia mieszkając w Londynie.

– Uwielbiam to miejsce. Jest tu dobrze i to mi pomogło. Od 30 grudnia znów pobieram zasiłki. To będzie około 200 funtów miesięcznie. Nie mam prawa do pracy. Mój mąż otrzymuje ponad 1000 funtów w ramach Universal Credit. Mam też depresję. Z powodu tej sprawy cierpię na wysokie ciśnienie krwi. Mój mąż również bardzo cierpi z powodu bólu pleców.

Ministerstwo Pracy i Emerytur zaprzeczyło jednak temu, że Todorowa pobiera jakiekolwiek zasiłki.

Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy

Zarówno Todorowa jak i czworo innych obywateli Bułgarii posługiwało się fałszywymi tożsamościami ubiegając się o świadczenia socjalne. Proceder miał miejsce między 2016 a 2021 rokiem. Pięcioosobowa grupa przestępców wykorzystywała sfałszowane dokumenty wprowadzając urzędników w błąd.

Członkowie grupy wydawali pieniądze na zakup luksusowych samochodów oraz markowych towarów, takich jak zegarki marki Rolex. Aresztowano ich w maju 2021 roku.

Działalność grupy wyszła na jaw, gdy funkcjonariusz policji w Bułgarii przekazał informacje brytyjskim organom ścigania. Cała piątka przyznała się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Natomiast w maju 2024 roku została skazana na karę pozbawienia wolności.