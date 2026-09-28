Wyłudzenie zasiłków na kwotę 54 mln funtów
Wyłudzenie zasiłków na kwotę 54 mln funtów / fot. Shutterstock
UKCrimeŻycie w UK
1 min.czytania

Największa w historii afera związana z wyłudzeniem zasiłków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

54-letnia imigrantka zamieszana w gigantyczne wyłudzenie zasiłków w Wielkiej Brytanii na kwotę 54 mln funtów wciąż jest winna 83 tys. funtów. Kobieta złożyła tysiące fałszywych wniosków o świadczenia.

W maju 2024 roku 54-letnia Cwetka Todorowa, imigrantka z Bułgarii, została skazana na trzy lata więzienia w wyniku przestępczego procederu na historyczną w Wielkiej Brytanii skalę związaną z wyłudzeniem zasiłków.

Wyłudzenie zasiłków na historyczną skalę 54 mln funtów

Todorowa wyszła na wolność pod koniec 2025 roku, po tym jak w styczniu sąd nakazał jej zwrot kwoty 101 201,78 funta. Brytyjska prokuratura (Crown Prosecution Service) twierdzi, że kobieta wpłaciła dotychczas jedynie 18 228,14 funta z należnej kwoty.

- Advertisement -

Kobieta nie dotrzymała wyznaczonego na lipiec 2026 roku terminu pełnej spłaty (który wcześniej został już przedłużony). A należna kwota powiększa się teraz o odsetki. Grozi jej deportacja z Wielkiej Brytanii lub powrót do więzienia.

Po tym, jak 54-latkę zwolniono przedterminowo z więzienia, wróciła do Londynu. Tam mieszka wraz z mężem, który pobiera Universal Credit.

Imigrantka z Bułgarii nadal nie zwróciła pełnej kwoty zaległości
Imigrantka z Bułgarii nadal nie zwróciła pełnej kwoty zaległości / fot. Shutterstock

Kobieta znowu pobiera zasiłki?

Todorowa powiedziała dziennikowi „Daily Mail”, że sama też pobiera świadczenia mieszkając w Londynie.

Uwielbiam to miejsce. Jest tu dobrze i to mi pomogło. Od 30 grudnia znów pobieram zasiłki. To będzie około 200 funtów miesięcznie. Nie mam prawa do pracy. Mój mąż otrzymuje ponad 1000 funtów w ramach Universal Credit. Mam też depresję. Z powodu tej sprawy cierpię na wysokie ciśnienie krwi. Mój mąż również bardzo cierpi z powodu bólu pleców.

Ministerstwo Pracy i Emerytur zaprzeczyło jednak temu, że Todorowa pobiera jakiekolwiek zasiłki.

Oszustwa i pranie brudnych pieniędzy 

Zarówno Todorowa jak i czworo innych obywateli Bułgarii posługiwało się fałszywymi tożsamościami ubiegając się o świadczenia socjalne. Proceder miał miejsce między 2016 a 2021 rokiem. Pięcioosobowa grupa przestępców wykorzystywała sfałszowane dokumenty wprowadzając urzędników w błąd.

Członkowie grupy wydawali pieniądze na zakup luksusowych samochodów oraz markowych towarów, takich jak zegarki marki Rolex. Aresztowano ich w maju 2021 roku.

Działalność grupy wyszła na jaw, gdy funkcjonariusz policji w Bułgarii przekazał informacje brytyjskim organom ścigania. Cała piątka przyznała się do zarzutów oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Natomiast w maju 2024 roku została skazana na karę pozbawienia wolności.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Inwazyjne kontrole osób na zasiłkach i emerytów. Nowe uprawnienia DWP

Ministerstwo Pracy i Emerytur ma nowe uprawnienia. Pojawiły się obawy, że kontrole osób na zasiłkach oraz emerytów staną się bardziej inwazyjne.

Zasiłki nie będą mogły być wydawane na alkohol i papierosy

Partia Konserwatywna chce uniemożliwić osobom długotrwale bezrobotnym wydawanie zasiłków na alkohol, papierosy i hazard.

Ile imigranci dostają w zasiłkach w Wielkiej Brytanii?

Gospodarstwa domowe, w których mieszkał co najmniej jeden imigrant, otrzymały rekordową sumę 11,9 mld funtów w ramach Universal Credit.

Burnham chce wprowadzić w zmiany w PIP niekorzystne dla milionów osób

Andy Burnham powiedział, że zmiany w PIP (niekorzystne dla milionów osób), pozwoliłyby zaoszczędzić 8 mld funtów.

Wzrost zasiłków od kwietnia 2027. Podwyżka ma być korzystna

Waloryzacja świadczeń opiera się na danych dotyczących inflacji CPI we wrześniu. Przy utrzymaniu tego trendu czeka nas wzrost zasiłków.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Jak agenci AI realizują płatności? Od autoryzacji do rozliczenia

Agenci AI potrafią dziś znacznie więcej niż wyszukiwać informacje...
Praca i finanse

HMRC zwróci emerytom 19 mln funtów z tytułu nadpłaconego podatku

Ponad trzy miliony osób, które zapłaciły zbyt wysoki podatek od państwowej emerytury, otrzymają zwrot pieniędzy z HMRC.
UK

Rekordowa liczba zasiłków pobieranych na ADHD i autyzm

Gwałtownie rośnie liczba nastolatków otrzymujących świadczenie PIP (Personal Independence...
UK

Aż 300 mln funtów wypłacono w ramach programu Help to Save

W ramach programu Help to Save wypłacono ponad 300 milionów funtów osobom o niskich dochodach w Wielkiej Brytanii.
UK

Nowe przepisy obniżą koszty leczenia weterynaryjnego. Wchodzą ważne zmiany

Ze względu na rosnące w zastraszającym tempie koszty leczenia weterynaryjnego rząd zdecydował się wprowadzić nowe przepisy.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie