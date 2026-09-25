Wielka Brytania mocno traci na Brexicie
Wielka Brytania mocno traci na Brexicie / fot. Shutterstock
UKKryzys w UKŻycie w UK
2 min.czytania

Wielka Brytania ponosi gigantyczne straty w handlu z UE po Brexicie

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Instytut IPPR ujawnił, że Wielka Brytania ponosi roczne straty w handlu z UE po Brexicie rzędu 6,5 mld funtów. Wiele brytyjskich firm musiało zrezygnować z eksportu do UE.

Handel z UE po Brexicie stał się mniej opłacalny dla Wielkiej Brytanii niż był przed opuszczeniem UE. Tak naprawdę kosztuje to obecnie brytyjską gospodarkę 0,18 proc. dochodu narodowego.

Handel z UE po Brexicie już mniej opłacalny

Wielka Brytania traci możliwość realizacji eksportu do UE o wartości nawet 6,5 mld funtów rocznie, ponieważ nie zawarto porozumienia z Brukselą, które pozwoliłoby producentom uniknąć konieczności przeprowadzania podwójnych badań produktów.

- Advertisement -

W najnowszej analizie dotyczącej strat w handlu z UE po Brexicie, think tank IPPR stwierdził, że wiele brytyjskich firm zrezygnowało ze sprzedaży towarów do UE. Lub też utworzyło spółki zależne na terenie Wspólnoty. Jest to skutkiem tego, że kolejne rządy nie zdołały wynegocjować umowy o wzajemnym uznawaniu norm, która pozwoliłaby uniknąć dodatkowych kosztów administracyjnych.

Według szacunków instytutu, brak takiej umowy mógł kosztować brytyjskich eksporterów od 3,7 mld do 6,5 mld funtów utraconych przychodów rocznie. Licząc od momentu wejścia w życie nowych zasad handlu po Brexicie w 2021 roku. To kwota trzykrotnie wyższa niż zyski, jakich brytyjski rząd spodziewa się z tytułu umowy handlowej z Japonią, Kanadą, Australią i Singapurem, znanej jako CPTPP.

Apel o wznowienie rozmów z UE

Wśród brytyjskich polityków Partii Pracy i Liberalnych Demokratów widać zwiększającą się potrzebę zacieśnienia więzi z UE. Sam IPPR wezwał rząd do wznowienia rozmów ze Wspólnotą.

IPPR ocenił, że umowa o wzajemnym uznawaniu (MRA) oparta na zasadzie „dynamicznego dostosowania” – zakładająca, że Wielka Brytania na bieżąco aktualizuje swoje przepisy dotyczące produktów tak, by były zgodne z unijnymi – umożliwiłaby organom obu stron wzajemne uznawanie wyników oceny zgodności produktów. To z kolei ograniczyłoby koszty i niepewność po stronie eksporterów.

Szacowane straty koncentrują się w trzech sektorach:

  • Wartość eksportu pojazdów silnikowych i części do nich byłaby wyższa o kwotę od 2,48 mld do 3,42 mld funtów rocznie.
  • Eksport elektroniki mógłby być wyższy o 1,17–1,67 mld funtów.
  • Eksport produktów farmaceutycznych mógłby odnotować wzrost szacowany na 740–820 mln funtów rocznie.

W raporcie czytamy: „Wyniki te obrazują skalę utraconych możliwości handlowych wynikających z barier regulacyjnych po Brexicie. I wskazują na jedną z najistotniejszych szans na ograniczenie tarć w relacjach między Wielką Brytanią a UE”.

Wielka Brytania traci na Brexicie

W sprawie raportu wypowiedział się także Joseph Sassoon, ekonomista z instytutu IPPR i współautor. Według niego opracowanie to stanowi pierwszą próbę ustalenia przyczyn spadku obrotów handlowych po Brexicie. Poprzez wyodrębnienie tego czynnika spośród innych elementów, które również mogły wpłynąć na obniżenie eksportu.

Poinformował, że badacze sprawdzali, czy za spadek ten mogły odpowiadać zakłócenia związane z pandemią. Czy zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, sankcje nałożone na Rosję. Czy też wstrząsy na rynku energii czy też zmiany w strukturze reeksportu.

Szacowany wpływ braku umowy o wzajemnym uznawaniu (MRA) pozostawał przez cały czas znaczący i istotny statystycznie – stwierdził.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Zobacz także

Obniżka podatków przy powrocie Wielkiej Brytanii do UE

Ed Davey zapowiedział, że podejdzie do kolejnych wyborów z obietnicą obniżenia podatków w przypadku powrotu Wielkiej Brytanii do UE.

Czy rząd Burnhama podniesie podatki klasie średniej? 5 najważniejszych rzeczy we wczorajszym przemówieniu!

Podatki, stan państwa, obronność, Brexit winny za wszystko! 5 najważniejszych rzeczy z przemówienia Andy’ego Burnhama

Dzięki Burnhamowi Wielka Brytania wróci do jednolitego rynku UE?

Według doniesień, Andy Burnham mógłby umożliwić UK powrót do jednolitego rynku UE. W zamian Wielka Brytania miałaby objąć ochroną Europę.

Brytyjczycy rozczarowani Brexitem. Czy będzie ponowne referendum?

Choć poparcie dla ponownego głosowania wzrosło, organizacja referendum w najbliższym czasie nie jest przesądzona. Powrót do UE nie byłby taki prosty.

UKIP – partia, która doprowadziła do Brexitu. Czy nadal istnieje?

UKIP (United Kingdom Independence Party – Partia Niepodległości Zjednoczonego...

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Lukratywna praca dodatkowa w Wielkiej Brytanii. Gdzie można najlepiej zarobić?

Ponad 1,3 miliona pełnoetatowych pracowników na Wyspach ma dodatkową pracę. Pozwala im to nie tylko zwiększyć swój dochód, ale też rozwijać się zawodowo.
Praca i finanse

Znowu wraca temat Child Trust Fund – osoby urodzone w latach 2002 -2011 mogą dostać £2,200

Wiele osób nie wie, że konto zostało założone w ich imieniu. Inni nie otrzymali informacji od rodziców lub opiekunów. Natomiast część zmieniła adres zamieszkania.
UK

Larwy w ranach i śmierć z upału. Dramatyczne relacje pacjentów i personelu szpitali NHS

Rekordowo gorące lato w Wielkiej Brytanii odbiło się na...
UK

Nowe przepisy obniżą koszty leczenia weterynaryjnego. Wchodzą ważne zmiany

Ze względu na rosnące w zastraszającym tempie koszty leczenia weterynaryjnego rząd zdecydował się wprowadzić nowe przepisy.
Polak za granicą

Polacy zakochali się w perfumach inspirowanych – wysoka jakość w przystępnej cenie

Perfumy inspirowane łączą luksus z oszczędnością. Poznaj Blossom Perfumery, markę oferującą trwałe i intensywne zapachy w przystępnych cenach.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie