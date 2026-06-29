Tani pociąg między Polską a Niemcami. Bilety zaczynają się od 10 euro

Między Niemcami, Czechami i Polską zaczął kursować tani pociąg. Nowa linia kolejowa Leo Express startuje we Frankfurcie o 7.53 i przyjeżdża do Przemyśla o godzinie 2.23.

Obecnie bilety na tani pociąg między Polską, Czechami i Niemcami sprzedawane są bez rezerwacji miejsc. Jednak od stycznia 2027 roku wszystkie miejsca będą objęte rezerwacją. Przewoźnik gwarantuje też komfort podróży. Pociągi na tej trasie mają Wi-Fi, gniazdka elektryczne i klimatyzację.

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Tani pociąg między Polską i Niemcami już wystartował

Inauguracja nowej trasy kolejowej Leo Express odbyła się w ubiegłym tygodniu, 25 czerwca. Biegnie ona z lotniska we Frankfurcie, przez Offenbach, Hanau, Fuldę, Erfurt, Eisenach, Gothę, Weimar, Apoldę, Naumburg (Saale), Weissenfels, Lipsk, Riesę, Drezno i Bad Schandau po Czechy i Polskę.

Nie ma jeszcze pełnego wjazdu do Polski. Obecnie kursy kończą się w Boguminie, a pasażerowie przewożeni są autobusami do Przemyśla. Docelowo natomiast w Polsce pociągi będą zatrzymywać się m.in. w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Tychach. Skorzystają także podróżni na mniejszych stacjach w Radymnie, Jarosławiu, Łańcucie, Dębicy i Bochni.

Przewoźnik zaznaczył jednak, że dopuszcza skrócone połączenia w sytuacjach nadzwyczajnych. Mogą być nimi prace na infrastrukturze lub zdarzenia losowe.

Bilety rozpoczynają się od 10 euro

Nowe połączenie kolejowe ma kusić podróżnych przede wszystkim przystępnością cenową. Bilety zaczynają się już od 10 euro, dzięki czemu Leo Express jest dobrą opcją dla podróży międzynarodowych po Europie. Ale także w obrębie danego kraju. Przewoźnik jeździ z Krakowa do Warszawy cztery razy dziennie.

Spółka ta znana jest w Polsce od wielu lat i do tej pory łączyła Pragę z Krakowem. Wracając do kosztów podróży – przewoźnik wskazuje na swojej stronie internetowej, że ceny zaczynają się od 8 złotych między Warszawą a Krakowem. I od 48 złotych w przypadku przejazdów z Warszawy do Pragi. Należy jednak zaznaczyć, że w praktyce bilety w tak niskich cenach są trudno dostępne. Zwłaszcza jeżeli kupujemy bilet z niewielkim wyprzedzeniem czy na podróż w godzinach szczytu.