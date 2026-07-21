O zasiłek dla bezrobotnych będzie można wnioskować tylko online
O zasiłek dla bezrobotnych będzie można wnioskować tylko online / fot. Shutterstock
NiemcyFinanse i świadczeniaŻycie w Niemczech
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Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych będą możliwe już tylko online

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Rząd niemiecki chce, aby proces ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych był w pełni zdigitalizowany. Ma to zapewnić świadczeniobiorcom większą elastyczność w procesie poszukiwania pracy.

Niedawno pisaliśmy, że niemieckie władze zatwierdziły plany dotyczące zautomatyzowania zasiłku na dzieci (Kindergeld). Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać wniosków o świadczenie. Teraz z kolei rząd uchwalił projekt ustawy, która ma w dużej mierze zdigitalizować proces ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych.

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Ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych online

Obecnie ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych jest tylko częściowo zdigitalizowane. Niemiecki rząd chce jednak przejść całkowicie na formę online. Dzięki nowym planom korespondencja między urzędem pracy a osobami pobierającymi zasiłek będzie w pełni zdigitalizowana. Ma to także zapewnić większą elastyczność w procesie poszukiwania pracy.

Co istotne, zmiany te będą dotyczyć wyłącznie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (ALGI). A nie o zasiłek długoterminowy (Bürgergeld, niedawno przemianowany na Grundsicherung).

Osoby pobierające zasiłek będą miały większą elastyczność w poszukiwaniu pracy z różnych lokalizacji
Osoby pobierające zasiłek będą miały większą elastyczność w poszukiwaniu pracy z różnych lokalizacji / fot. Shutterstock

Wyjazdy z Niemiec i ubieganie się o zasiłek

Do tej pory, ze względu na natłok dokumentów związanych z ubieganiem się o zasiłek dla bezrobotnych i pobieraniem go, osoby pobierające świadczenie były zobowiązane do pozostania pod adresem zameldowania przez cały okres ubiegania się o zasiłek i poszukiwania pracy. A przynajmniej do nieopuszczania Niemiec na dłużej niż tydzień.

Nowy system cyfrowy oznacza jednak, że osoby pobierające zasiłek będą miały większą elastyczność w poszukiwaniu pracy z różnych lokalizacji. Sesje doradcze z Jobcenter będą również prowadzone za pośrednictwem wideorozmów.

Ta zmiana jest szczególnie interesująca dla obcokrajowców w Niemczech, którzy mogą być skłonni podwoić czas poszukiwania pracy online, odwiedzając rodzinę i przyjaciół w kraju swojego pochodzenia.

Jednak osoby ubiegające się o zasiłek muszą nadal zgłaszać wszelkie dłuższe pobyty poza miejscem zameldowania w Niemczech. A także upewnić się, że nie naruszają one umów z Jobcenter.

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