Fala upadłości w Niemczech. Co oznacza dla pracowników z Polski?

Niemiecka gospodarka coraz wyraźniej odczuwa skutki zmian, które przez lata były odkładane.Fala upadłości firm w Niemczech przybiera na sile. Powszechne są redukcje zatrudnienia w przemyśle. Widoczne są również problemy największych koncernów.

To co dzieje się wśród firm pokazuje, że model gospodarczy naszych zachodnich sąsiadów wchodzi w trudną fazę przebudowy. Dla setek tysięcy Polaków pracujących w Niemczech pojawia się pytanie: czy nadchodzi kryzys miejsc pracy? Na razie nie ma mowy o masowym bezrobociu, ale kończy się epoka pewności zatrudnienia w wielu tradycyjnych branżach.

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Fala upadłości w Niemczech – skąd ta presja

Liczba upadłości przedsiębiorstw w Niemczech jest najwyższa od około dwóch dekad. Problemy dotykają nie tylko małych firm, ale także części przemysłu, budownictwa, handlu i usług.

Przyczyn jest kilka. Firmy nadal odczuwają skutki pandemii, wysokich kosztów energii, droższego finansowania oraz spadku popytu. Szczególnie trudna sytuacja panuje w motoryzacji, która przez dziesięciolecia była jednym z symboli niemieckiej potęgi gospodarczej. Przejście na elektromobilność, konkurencja z Azji i presja na obniżanie kosztów wymuszają redukcje zatrudnienia.

Problemy dużych koncernów odbijają się również na tysiącach mniejszych firm współpracujących z przemysłem. To właśnie tam często pracują Polacy.

Praca nadal jest, ale zmienia się rynek

Obecna sytuacja nie przypomina jeszcze klasycznego kryzysu zatrudnienia. Niemcy wciąż cierpią na niedobór pracowników. Dlatego wiele osób tracących pracę szybko znajduje nowe zajęcie.

Zmienia się jednak charakter rynku. Nowe zatrudnienie nie zawsze będzie w tej samej branży, w tej samej firmie i na podobnych warunkach. Pracownik fabryki samochodów może nie znaleźć już identycznego stanowiska w innym zakładzie. Osoba z budownictwa może zostać zmuszona do przekwalifikowania.

Największym wyzwaniem będzie więc nie sam brak pracy, ale konieczność dostosowania się do nowych realiów.

Którzy pracownicy z Polski są najbardziej narażeni?

Największą niepewność mogą odczuć osoby zatrudnione w sektorach przechodzących największe zmiany. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu. Szczególna sytuacja jest w motoryzacji. Dlatego, że automatyzacja i transformacja technologiczna ograniczają liczbę części stanowisk produkcyjnych.

Trudniejszy okres przeżywa również budownictwo mieszkaniowe. Wysokie koszty kredytów i mniejsza liczba inwestycji uderzają w firmy wykonawcze. A to właśnie tu pracuje wielu Polaków.

Problemy pojawiają się także w gastronomii i usługach. Wzrost kosztów prowadzenia działalności powoduje, że część małych przedsiębiorstw ogranicza zatrudnienie albo zamyka działalność.

Koniec pracy „na całe życie” w jednej firmie?

Obecna fala upadłości jest jednocześnie kryzysem i procesem oczyszczenia rynku. Część firm, które od dawna miały problemy, przestaje istnieć. Ich miejsce mogą zajmować bardziej nowoczesne przedsiębiorstwa, zwłaszcza związane z technologiami, energetyką czy sztuczną inteligencją.

Dla pracowników oznacza to jednak konieczność większej elastyczności. Sam staż pracy i wieloletnie doświadczenie w jednej firmie nie będą już wystarczającą ochroną.

Coraz większe znaczenie będą miały również kwalifikacje, znajomość języka niemieckiego i gotowość do nauki nowych umiejętności.

Co powinni zrobić Polacy pracujący w Niemczech?

Warto uważnie obserwować sytuację swojego pracodawcy. Spadek zamówień, skracanie czasu pracy, opóźnienia wypłat czy ograniczanie inwestycji mogą być sygnałem problemów.

Najlepszą ochroną przed zmianami jest zwiększanie swojej wartości na rynku pracy. Fachowcy z konkretnymi umiejętnościami – elektrycy, operatorzy maszyn, specjaliści techniczni, pracownicy opieki czy osoby znające nowe technologie – nadal będą w Niemczech potrzebni.

Niemcy nie tracą znaczenia jako kierunek pracy dla Polaków, ale rynek staje się bardziej wymagający. Nadchodzące lata mogą oznaczać mniej stabilności, częstsze zmiany i większą konkurencję. Dla tych, którzy potrafią się dostosować, transformacja niemieckiej gospodarki może być jednak także szansą.