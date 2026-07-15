Zasiłek na dziecko w Niemczech będzie przyznawany automatycznie
Zasiłek na dziecko w Niemczech będzie przyznawany automatycznie / fot. Shutterstock
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Automatyczny zasiłek na dzieci od 2027 roku w Niemczech

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zasiłek na dzieci w Niemczech będzie wypłacany automatycznie. Niemiecki parlament (Bundestag) zatwierdził nowe plany. Rodzice nie będą już musieli składać wniosków.

Kindergeld, czyli zasiłek na dzieci, będzie wypłacany automatycznie w Niemczech. Zatwierdził to już Bundestag.

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Automatyczny zasiłek na dzieci

Wszyscy rodzice w Niemczech mają prawo do zasiłku rodzinnego, który rekompensuje koszty wychowania dzieci. Kasa Świadczeń Rodzinnych przy Federalnej Agencji Pracy wypłaca rodzicom 259 euro miesięcznie na dziecko.

Obecnie jednak, aby otrzymać zasiłek, rodzice muszą zarejestrować się na stronie internetowej Federacji Agencji Pracy. Tam podają swój numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacji podatkowej dziecka oraz dane bankowe.

Niemiecki rząd postanowił jednak uprościć ten proces. Dlatego od stycznia 2027 roku zasiłek na dziecko będzie wypłacany automatycznie rodzicom, jeśli mają drugie dziecko. Rząd planuje również rozszerzyć automatyczne wypłaty na dzieci pierworodne. Chociaż nie potwierdzono jeszcze daty wdrożenia tego planu.

Automatyzacja wypłaty zasiłków na dziecko zaoszczędzi rodzinom czas
Automatyzacja wypłaty zasiłków na dziecko zaoszczędzi rodzinom czas / fot. Shutterstock

Uproszczona procedura

Według nowej procedury po narodzinach dziecka i powiadomieniu o tym urzędu stanu cywilnego, urząd ten powiadomi Federalny Urząd Podatkowy. A on z kolei wspomnianą wcześniej Kasę Świadczeń Rodzinnych.

Automatyzacja wypłaty zasiłków na dziecko ma pozwolić rodzinom zaoszczędzić średnio cztery godziny na biurokracji. Istnieje także wiele innych możliwości zmniejszenia biurokratycznych obciążeń dla rodzin. Zwłaszcza przy składaniu rocznych zeznań podatkowych. Przypomnijmy, że rok 2026 to pierwszy rok, w którym niemiecki system internetowego urzędu skarbowego ELSTER wprowadził częściowe automatyczne wypełnianie formularzy deklaracji podatkowych dla podatników.

Niedawno pisaliśmy o tym, że w 2025 roku rząd niemiecki wypłacił łącznie 58,6 miliarda euro zasiłków na dzieci. Według Niemieckiego Stowarzyszenia Podatników (Bund der Steuerzahler Deutschland e.V.) 300 000 (1,7 proc.) tych dzieci nie mieszka w Niemczech. Aby ukrócić ten proceder ministrowie chcą utrudnić niektórym obywatelom UE ubieganie się o zasiłki na dzieci. Dlatego chcą ograniczyć prawo do zasiłku rodzinnego, jeśli dziecko nie mieszka w Niemczech.

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