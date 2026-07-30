Gigant motoryzacyjny rozpoczyna wielką redukcję etatów. Niemiecki koncern chce ograniczyć koszty.

BMW jest pod presją chińskiej konkurencji, słabszych wyników na ważnych rynkach i rosnących wydatków BMW przygotowuje największą zmianę zatrudnienia od lat. Redukcje mają objąć przede wszystkim pracowników administracyjnych, a nie osoby zatrudnione przy produkcji.

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Informacja, że BMW zwolni 8000 pracowników, pokazuje skalę problemów, z jakimi mierzy się obecnie niemiecki przemysł motoryzacyjny. Producent samochodów premium planuje do końca 2027 roku zmniejszyć zatrudnienie w Niemczech o około osiem tysięcy etatów. Firma rozpocznie program dobrowolnych odejść, który obejmie znaczną część pracowników biurowych.

Według informacji przekazywanych przez agencje prasowe około 40 tysięcy spośród blisko 85 tysięcy stałych pracowników BMW w Niemczech może otrzymać propozycję dobrowolnego odejścia z firmy w najbliższych latach. Koncern podkreśla jednak, że zmiany nie dotyczą pracowników linii produkcyjnych.

Dlaczego BMW redukuje zatrudnienie?

Decyzja BMW jest częścią większego kryzysu, który dotknął niemiecką motoryzację. Producenci samochodów od kilku lat mierzą się z rosnącymi kosztami działalności, presją na rozwój elektromobilności oraz coraz silniejszą konkurencją ze strony chińskich marek.

Jednym z największych wyzwań jest rynek samochodów elektrycznych. Europejskie koncerny inwestują miliardy euro w transformację energetyczną, ale jednocześnie muszą konkurować z producentami z Chin. Ci natomiast oferują tańsze modele i szybko zwiększają swój udział w światowej sprzedaży.

BMW, podobnie jak inni niemieccy producenci, odczuwa również skutki spowolnienia gospodarczego oraz słabszego popytu w Chinach. To właśnie ten rynek, przez lata będący jednym z najważniejszych źródeł wzrostu dla niemieckich marek premium, przynosi obecnie rozczarowujące wyniki.

BMW próbuje obniżyć koszty i przygotować się na trudniejsze lata

Redukcja zatrudnienia jest elementem szerokiego planu oszczędnościowego. BMW chce ograniczyć wydatki administracyjne i zwiększyć efektywność działania firmy. Według założeń większość odejść ma nastąpić w 2026 roku.

Koncern znajduje się w nieco lepszej sytuacji niż część konkurentów, ponieważ wcześniej zdecydował się na bardziej elastyczną strategię dotyczącą napędów. BMW nie zrezygnowało całkowicie z samochodów spalinowych. Rozwijało jednocześnie ofertę modeli elektrycznych.

Mimo to firma ostrzegła rynek przed słabszymi wynikami finansowymi. Szczególnie trudna sytuacja panuje w Chinach. Dlatego, że tam sprzedaż BMW spadła, a walka cenowa między producentami stała się coraz bardziej agresywna.

Czy zwolnienia BMW dotkną Polaków?

BMW jest jednym z ważnych pracodawców dla Polaków związanych z niemieckim przemysłem motoryzacyjnym. W Niemczech pracuje wielu Polaków zatrudnionych zarówno bezpośrednio w fabrykach, jak i w firmach współpracujących z koncernem.

Największe zakłady BMW znajdują się między innymi w Monachium, Dingolfing, Regensburgu i Lipsku. To właśnie wokół tych fabryk działa rozbudowana sieć dostawców, firm logistycznych i usługowych, w których również pracują osoby z Polski.

Na obecnym etapie BMW zapowiada, że redukcje obejmą głównie stanowiska administracyjne, dlatego osoby pracujące bezpośrednio przy produkcji samochodów nie powinny być pierwszą grupą objętą zmianami. Nie oznacza to jednak, że problemy niemieckiej motoryzacji pozostaną bez wpływu na cały rynek pracy.

BMW nie jest jedyną firmą, która tnie zatrudnienie

Problemy BMW wpisują się w szerszy trend w niemieckim przemyśle. Volkswagen analizuje możliwość znacznych redukcji zatrudnienia, a Mercedes-Benz również prowadzi program dobrowolnych odejść.

Podobną sytuację obserwuje się w branży chemicznej. Koncern BASF od 2024 roku zmniejszył zatrudnienie na świecie o około siedem tysięcy osób i kontynuuje program ograniczania kosztów.

Eksperci wskazują, że niemieckie firmy przemysłowe znajdują się pod presją kilku czynników jednocześnie: wysokich cen energii, kosztów pracy, rozbudowanych regulacji oraz konkurencji ze strony Azji.

Co oznacza redukcja etatów dla przyszłości niemieckiej motoryzacji?

Decyzja, że BMW zwolni 8000 pracowników, jest sygnałem, że nawet najbardziej rozpoznawalne niemieckie marki muszą zmienić sposób działania. Era stałego wzrostu sprzedaży samochodów premium i przewagi technologicznej Europy nad konkurencją wyraźnie się kończy.

Dla pracowników oznacza to większą ostrożność przy planowaniu kariery, a dla całego sektora konieczność szybszego dostosowania się do nowych realiów rynku.

BMW pozostaje jednym z najważniejszych producentów samochodów na świecie, jednak obecna sytuacja pokazuje, że nawet największe koncerny nie są odporne na globalne zmiany gospodarcze. Najbliższe lata zdecydują, czy niemiecka motoryzacja odzyska swoją pozycję, czy będzie musiała zaakceptować trwałe ograniczenie swojej skali działalności.