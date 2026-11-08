Dom za £73 600? Oto najbardziej przystępne cenowo miasta w UK

Typowy dom w Wielkiej Brytanii kosztuje 4,3 razy tyle, ile wynoszą przeciętne roczne zarobki gospodarstwa domowego. Jednak aż w 36 miastach wskaźnik ten jest poniżej 2,0. Zoopla przeanalizowała 929 miast, uwzględniając tylko te z co najmniej 5 tys. domów. Gdzie są najtańsze nieruchomości w UK?

Najważniejsze liczby

Średnia cena nieruchomosci dla Wielkiej Brytanii wynosi £299 100, czyli 4,3 rocznych zarobków.

£299 100, czyli 4,3 rocznych zarobków. Najtańsze miasto pod względem cen nieruchomości to Shildon (hrabstwo Durham). Tam przeciętna cena domu wynosi £73 600, czyli wskaźnik 1,15.

Shildon (hrabstwo Durham). Tam przeciętna cena domu wynosi £73 600, czyli wskaźnik 1,15. Różnica: dom w Shildon kosztuje ok. 25% średniej krajowej ceny nieruchomości, czyli o £225 500 mniej.

dom w Shildon kosztuje ok. 25% średniej krajowej ceny nieruchomości, czyli o £225 500 mniej. Wskaźnik dotyczy gospodarstwa, w którym pracują dwie osoby na pełny etat.

Gdzie najtańsze nieruchomości w UK? Podział regionalny

Jeśli chodzi o regiony, z 36 miast poniżej progu 2,0, większość znajduje się w Szkocji. I tak:

Szkocja: 23 (ok. 64%)

(ok. 64%) Północno-wschodnia Anglia: 8

Północno-zachodnia Anglia: 4

Walia: 1 (Ferndale)

Natomiast najtańsze miasta w każdym regionie prezentuje poniższa tabela. W przypadku Londynu jest to najtańsza dzielnica.

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Region Miasto Średnia cena Wskaźnik Północny wschód Shildon £73 600 1,15 Szkocja Fraserburgh £116 000 1,59 Północny zachód Workington £114 900 1,65 Walia Ferndale £116 200 1,82 Yorkshire i Humber Kingston upon Hull £131 400 2,16 West Midlands Stoke-on-Trent £160 700 2,64 East Midlands Ilkeston £192 100 2,70 East of England Great Yarmouth £166 300 2,72 Południowy wschód Dover £206 300 2,97 Południowy zachód Bideford £224 700 3,35 Londyn Tower Hamlets £455 200 4,91

Porównanie: północ kontra południe

Jak widać Wskaźnik w Tower Hamlets (4,91) jest 4,3 razy wyższy niż w Shildon (1,15). A Tower Hamlets to i tak najtańsza dzielnica w Londynie, jeśli chodzi o ceny nieruchomości.

niż w Shildon (1,15). A Tower Hamlets to i tak najtańsza dzielnica w Londynie, jeśli chodzi o ceny nieruchomości. W cenach bezwzględnych różnica jest jeszcze większa: dom w Tower Hamlets kosztuje ok. 6,2 raza więcej niż w Shildon.

niż w Shildon. Dover, najtańsze miasto na południowym wschodzie, ma wskaźnik prawie 3,0. To i tak ponad 2,5 razy więcej niż Shildon.

Najtańsza dzielnica w Londynie jest droższa od najtańszych miast w każdym innym regionie, a od Bideford w South West różni się o ponad £230 000 w cenie domu.

Zarobki w Shildon są tylko o ok. 8% niższe od średniej, a domy o ok. 75% tańsze. Stąd tak niski wskaźnik.

Pierwsza dziesiątka najtańszych miast

Shildon (NE), £73 600, 1,15 Ferryhill (NE), £91 500, 1,43 Peterlee (NE), £96 500, 1,51 Fraserburgh (Szkocja), £116 000, 1,59 Irvine (Szkocja), £114 800, 1,62 Peterhead, Ardrossan (Szkocja) i Workington (NW), po 1,65 Methil i Saltcoats (Szkocja), po 1,69

Pod względem samej ceny najtańsze po Shildon są Ferryhill (£91 500) i Peterlee (£96 500). Poniżej £110 000 są jeszcze m.in. Nelson (£108 200, NW), Greenock (£108 500, Szkocja) i Eston (£111 800, NE). Wszystko to są małe miejscowości, położone zwykle w dość dużej odległości od większego miasta. Nie są to miejsca z których dojazd do pracy w większym mieście jest opłacalny. Jednak dla wielu kupujących jest to zaletą.

Niska cena to nie wszystko

Richard Donnell, dyrektor wykonawczy Zoopli, zwraca uwagę, że ceny rosną wolniej niż zarobki, co poprawia dostępność. Wyższe stopy procentowe kredytów hipotecznych jednak część tej poprawy niweluje, bo podnoszą miesięczną ratę.

Donnell podkreśla też, że tani dom nie zawsze oznacza łatwy zakup. Liczą się także dostęp do pracy, wkład własny i koszt kredytu. Mimo wszystko kupujący mają obecnie większy wybór niż rok temu i więcej pola do negocjacji, zwłaszcza w południowej Anglii.

Rady dla osób planujących zakup nieruchomości w UK

Dane dotyczące dostępności zakładają dwóch pracujących na pełny etat. Przy jednej pensji realna dostępność będzie wyraźnie gorsza, ale to dotyczy wszystkich regionów. Ogólnie z jedną pensją liczba nieruchomości, które są dostępne dla danej osoby maleje.

Myśląc o przeprowadzce, za „tańszym domem”, trzeba też uwzględnić rynek pracy. Najtańsze miasta często leżą tam, gdzie jest mniej dobrze płatnych ofert. Albo w ogóle oferty pracy są ograniczone. Jednak osoby pracujące zdalnie nie muszą się tym przejmować.

Przy niskich cenach nieruchomości, wymagany depozyt również jest znacząco niższy. Próg wejścia na rynek nieruchomości będzie znaczniej niższy poza Londynem.

Większa podaż daje kupującym przewagę, jeśli chodzi o negocjacje, szczególnie na południu.

Źródło: analiza Zoopla, radio LBC.