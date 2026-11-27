Andy Burnham zasugerował, że studenci z UE będą musieli płacić wyższe czesne niż studenci brytyjscy na uczelniach w Wielkiej Brytanii. Kwestia ta jest ważnym elementem nowego porozumienia z UE, której jeszcze ostatecznie nie uzgodniono.

Wielka Brytania i Unia Europejska dały sobie dodatkowe sześć miesięcy na wypracowanie rozwiązania w kwestii wysokości czesnego dla studentów z UE.

Obecnie studenci z krajów UE na brytyjskich uczelniach płacą zazwyczaj takie samo czesne, jak studenci spoza UE. Kwoty te wahają się od 11 400 do 38 000 funtów. W przypadku brytyjskich studentów studiów licencjackich wysokość czesnego jest obecnie ograniczona limitem 9790 funtów rocznie.

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Uczelnie wyraziły obawy, że objęcie studentów z UE tym samym limitem opłat mogłoby kosztować sektor setki milionów funtów rocznie.

Studenci z UE z wyższym czesnym niż studenci brytyjscy

W ramach nowego porozumienia, wypracowanego podczas piątkowego szczytu w Brukseli, UE postulowała obniżenie stawek dla swoich obywateli. Umowa obejmuje również kwestie takie jak złagodzenie kontroli żywności i napojów. A także handel uprawnieniami do emisji oraz program wzajemnej wymiany dla młodych ludzi.

Pojawiły się również doniesienia, że Bruksela naciskała na objęcie studentów z UE stawkami krajowymi. Natomiast jako możliwy kompromis sugerowano roczną opłatę w wysokości około 12 000 funtów.

Zapytany przez Kemi Badenoch podczas sesji pytań do premiera, czy wyklucza wprowadzenie jednakowych stawek dla studentów z Wielkiej Brytanii i UE, Burnham dał do zrozumienia, że choć strona unijna o to wnioskowała, postulatu tego nie uwzględni.

– Jeśli chodzi o porozumienie, pani poseł odnosi się do stanowiska negocjacyjnego strony europejskiej, które nie jest stanowiskiem strony brytyjskiej. Taka propozycja nie została przedstawiona i nie zostanie przedstawiona – odpowiedział.

Oficjalny rzecznik Burnhama przekazał:

– Obie strony zgodziły się negocjować porozumienie oparte na zasadzie wzajemności. A każde ewentualne ustalenie musi być zgodne z naszym interesem narodowym.

Brytyjskie uczelnie zarabiają na studentach zagranicznych

Wyższe czesne dla studentów zagranicznych stanowią istotne źródło dochodów dla większości brytyjskich uczelni. Znaczne obniżenie tych opłat dla studentów z UE mogłoby kosztować sektor szkolnictwa wyższego setki milionów funtów rocznie. Zapytany przez lidera opozycji o to, czy rząd zamierza wypłacić uczelniom wyższym rekompensaty, Burnham stwierdził, że kwestia czesnego w ramach porozumienia z UE „nie została jeszcze rozstrzygnięta”.

Podkreślił stanowisko Wielkiej Brytanii, zgodnie z którym wdrożenie ustaleń osiągniętych w piątek nie jest uzależnione od porozumienia w sprawie czesnego. Co stoi w sprzeczności z opinią przedstawicieli UE wyrażoną tego samego dnia.

Burnham zaznaczył, że przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen określiła rozmowy na temat czesnego jako „osobny dokument”. Niezwiązany z głównym porozumieniem zawartym podczas szczytu.

Zapytał również, czy Partia Konserwatywna rzeczywiście sprzeciwia się tym planom:

– Czy zamierzają sprzeciwić się umowie, która uwolni brytyjskie przedsiębiorstwa i eksporterów od ogromnej ilości formalności? Umowie, którą popiera zdecydowana większość największych brytyjskich sieci supermarketów, argumentując, że może ona przyczynić się do obniżenia kosztów cotygodniowych zakupów? Kiedyś konserwatyści sprzeciwiali się narzucaniu zbędnej biurokracji. Dziś stali się partią biurokracji.