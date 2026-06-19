podniesienie wartości domu w UK
Przerobienie garażu na domową siłownię lub gabinet kosztuje zwykle około 10 tys. funtów / fot. Shutterstock.com
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Najtańszy sposób na podniesienie wartości domu w UK. Koszt 10 tys., a zysk nawet 20 tys. funtów

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Nie zawsze potrzeba kosztownej rozbudowy, by zwiększyć wartość nieruchomości. Na brytyjskim rynku mieszkaniowym od lat sprawdza się prosta zasada: dobrze wykorzystana dodatkowa przestrzeń bywa warta więcej niż efektowne dekoracje.

Jednym z najbardziej opłacalnych sposobów na podniesienie ceny domu okazuje się miejsce służące głównie do przechowywania rowerów, starych mebli i świątecznych ozdób.

Garaż zarabia na siebie

Adaptacja garażu należy do inwestycji oferujących jeden z najlepszych zwrotów z poniesionych kosztów. Według Gerarda Boona, dyrektora firmy Boon Brokers w Norwich, przerobienie garażu na funkcjonalne pomieszczenie kosztuje zwykle około 10 tys. funtów. Po przerobieniu pokoju na domową siłownię lub gabinet wartość nieruchomości wzrasta o 15–20 tys. funtów.

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Dodatkowym atutem jest fakt, że w wielu przypadkach taka przebudowa nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę. Wyjątki dotyczą m.in. garaży wolnostojących lub nieruchomości na terenach objętych ochroną konserwatora.

Poddasze da większe możliwości

Jeżeli właściciel domu dysponuje większym budżetem, jeszcze lepsze wyniki może przynieść adaptacja poddasza. Koszt takiej inwestycji szacowany jest średnio na około 30 tys. funtów, ale wzrost wartości nieruchomości sięga nawet 50 tys. funtów. Ponieważ dodatkowa sypialnia lub biuro naturalnie zwiększają atrakcyjność domu.

podniesienie wartości domu w UK
Im bardziej uniwersalne pomieszczenie, tym większe zainteresowanie potencjalnych kupujących / fot. Shutterstock.com

Potwierdza to Nationwide. Badanie przeprowadzone przez tę instytucję wykazało, że adaptacja poddasza obejmująca stworzenie dwuosobowej sypialni i łazienki może podnieść wartość trzypokojowego domu nawet o 24 proc.

Więcej metrów, większa wartość

Największe wzrosty wartości nadal zapewniają klasyczne rozbudowy parterowe. Powiększenie kuchni lub salonu poprzez dobudowanie dodatkowej części domu zwiększa wartość nieruchomości nawet o ponad 60 tys. funtów.

To jednak rozwiązanie zdecydowanie droższe. Według brokerów hipotecznych Fox Davidson typowa tylna dobudówka o powierzchni od 15 do 25 mkw. kosztuje od około 40 tys. do 85 tys. funtów. Sporo, ale dla setek rodzin jest to inwestycja pozwalająca uniknąć przeprowadzki.

Nieco tańszą opcją pozostaje budowa ogrodu zimowego. Koszt takiej inwestycji wynosi średnio około 15 tys. funtów, a potencjalny wzrost wartości nieruchomości sięga 20 tys. Kupujący szczególnie doceniają dostęp do naturalnego światła.

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