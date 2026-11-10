Harry Marchant to drugi Brytyjczyk, który został ranny w strzelaninie w Krakowie. Foto: North Yorkshire Police
Harry Marchant to drugi Brytyjczyk, który został ranny w strzelaninie w Krakowie. Foto: North Yorkshire Police
UK
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Drugi Brytyjczyk wśród ofiar zamachowca z Krakowa

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Jak podała North Yorkshire Police, 19-letni Brytyjczyk to drugi mieszkaniec Wysp, który ucierpiał podczas strzelaniny w Krakowie. Mężczyzna odniósł ranę postrzałową i obecnie przebywa w szpitalu. 

Harry Marchant z Yorku w Wielkiej Brytanii został ranny podczas tragicznej strzelaniny, do której doszło w miniony weekend w centrum Krakowa. Zamachowiec strzelał do przypadkowych osób, zabijając 6 przechodniów i raniąc kilkunastu.

Stan 19-latka jest stabilny

Rodzina Harry’ego opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym poinformowała, że młody mężczyzna jest w stabilnym stanie i nadal otrzymuje pomoc medyczną w szpitalu.

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Bliscy podziękowali osobom, które udzieliły mu pomocy, ratownikom, personelowi medycznemu oraz mieszkańcom Polski za okazane wsparcie i troskę.

Rodzina poprosiła również o uszanowanie prywatności w tym trudnym czasie, gdy Harry dochodzi do zdrowia.

Druga ofiara zamachowca pochodząca z UK

W strzelaninie w Krakowie 7 listopada 2026 r. zginął również 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Był jedną z sześciu śmiertelnych ofiar ataku. Jednak jego tożsamość nie została dotychczas publicznie ujawniona.

Tragiczna strzelanina w centrum Krakowa

Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotę 7 listopada w rejonie Rynku Głównego w Krakowie. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do ludzi.

W wyniku ataku zginęło sześć osób – cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Kolejnych 16 osób zostało rannych, wśród nich dwóch funkcjonariuszy policji.

Podejrzany o dokonanie ataku 24-letni obywatel Polski zmarł w szpitalu w poniedziałek, po tym jak został postrzelony podczas interwencji policji.

Śledczy badają również okoliczności śmierci trzech członków jego rodziny, których ciała odnaleziono w domu podejrzanego.

Brytyjska policja potwierdza informacje o rannym

Komunikat North Yorkshire Police potwierdza, że Harry Marchant był jedną z osób poszkodowanych podczas strzelaniny w Krakowie. Brytyjska policja wspiera jego rodzinę.

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