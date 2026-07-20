Imigranci w Niemczech coraz rzadziej zostają tam na stałe
Imigranci w Niemczech coraz rzadziej zostają tam na stałe / fot. Shutterstock
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Dlaczego imigranci, którzy przyjeżdżają do Niemiec, nie chcą tam zostać na stałe?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Niemcy od dawna przyciągają wykwalifikowanych pracowników. Jednak kraj ten znacznie gorzej radzi sobie z ich zatrzymaniem. Co jest tego powodem?

IAB przeprowadziło ankietę internetową wśród osób w wieku 18 – 65 lat, które imigrowały do Niemiec przed kwietniem 2025 roku. A następnie zdecydowały się wyjechać z kraju. Zapytano je, jakie czynniki wpłynęły na ich decyzję o ponownym opuszczeniu Niemiec.

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Imigranci w Niemczech nie chcą tam zostać na stałe

Z przeprowadzonej ankiety wynika, że istnieje wiele czynników, które sprawiają, że imigranci, w tym także Polacy, nie decydują się tak często na pozostanie w Niemczech na stałe. Ważną rolę odgrywa kontekst rodzinny, a także doświadczenia związane z dyskryminacją.

Z najnowszych danych wynika, że około 60 proc. imigrantów w Niemczech wraca do swoich krajów ojczystych. Natomiast 40 proc. przenosi się do Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Chorwacji.

Theresa Koch, która bada migrację i międzynarodowy rynek pracy w IAB twierdzi, że imigranci przyjeżdżający do Niemiec są obecnie młodsi.

Spędzają mniej czasu w Niemczech i częściej mają partnerów i dzieci mieszkające za granicą. Rzadziej też biegle posługują się językiem niemieckim. Ale częściej z kolei lepiej posługują się językiem angielskim – powiedziała Koch.

Z kolei Julia Kosyakova, kierowniczka działu badań migracji i międzynarodowego rynku pracy w IAB, powiedziała:

Konkurujemy z innymi krajami europejskimi o wykwalifikowanych pracowników.

Imigranci, w tym także Polacy, nie decydują się tak często na pozostanie w Niemczech na stałe
Imigranci, w tym także Polacy, nie decydują się tak często na pozostanie w Niemczech na stałe / fot. Shutterstock

Co zniechęca imigrantów do pozostania w Niemczech?

W przeprowadzonej ankiecie imigranci w Niemczech najczęściej krytykowali biurokrację. Zwłaszcza długi czas rozpatrywania wniosków o naturalizację, pozwolenie na pobyt, wizy. A także uznawanie zagranicznych kwalifikacji.

Ponadto wysokie opłaty administracyjne stanowią kolejny problem. Innym jest brak wsparcia w rozwoju kariery, zarówno ze strony urzędów pracy, władz lokalnych, jak i pracodawców.

Wszystkie te czynniki utrudniają długoterminowe planowanie, dostęp do rynku pracy i poczucie przynależności w kraju. Zdaniem Laury Gossner z IAB duże znaczenie odgrywają procedury administracyjne. Wpływają one na to, jak „imigranci oceniają swoją przyszłość w Niemczech”.

Kiedy procedury są postrzegane jako długotrwałe, zawiłe lub trudno dostępne, może to wpłynąć na perspektywy pozostania w kraju. Odkryliśmy, że imigranci, którzy postrzegają takie procedury bardziej negatywnie, zazwyczaj rzadziej czują się mile widziani w Niemczech – stwierdziła Gossner.

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