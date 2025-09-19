płaca minimalna
Stawka minimalna wynosi obecnie 13,5 euro za godzinę / fot. Shutterstock.com
IrlandiaPraca i zarobki
1 min.czytania

Irlandia w światowej czołówce płac minimalnych

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Irlandzka płaca minimalna budzi spore emocje. Zwolennicy jej podniesienia wskazują, że w obliczu dynamicznie rosnących cen energii, usług czy żywności, wysoki próg wynagrodzenia jest konieczny. Bez niego nie da się bowiem zapewnić najmniej zarabiającym godnych warunków życia.

Ekonomiści ostrzegają przed automatyzacją, która wypiera nisko wykwalifikowanych pracowników, a także przed wzrostem kosztów działalności, szczególnie dla małych i średnich firm, czyli fundamentu irlandzkiej gospodarki.

Irlandia w rankingu OECD znalazła się na 23. miejscu

Analizując irlandzką płacę minimalną, badacze zwracają uwagę nie tylko na jej wysokość, ale też realną wartość. Siła nabywcza pokazuje bowiem, co faktycznie można za nią kupić w danym kraju.

Pod tym względem Irlandia prezentuje się dobrze. Jednak gdy spojrzymy na relację minimalnego wynagrodzenia do mediany zarobków, obraz staje się mniej optymistyczny. W rankingu OECD państwo zajmuje dopiero 23. miejsce na 33 analizowane gospodarki. Ujawnia to wyraźne rozwarstwienie płacowe i znaczne różnice w dochodach mieszkańców.

Rosnące koszty pracy odczują przedsiębiorcy

Nie tylko wysokość wynagrodzenia minimalnego, ale także zmiany prawne wpływają na koszty prowadzenia działalności. Ustawowy zasiłek chorobowy, obowiązkowe zapisy do systemu emerytalnego czy dodatkowe urlopy ochronne sprawiają, że zatrudnianie pracowników staje się coraz droższe.

pensja minimalna
Wyższe zarobki to również wyższe obciążenia dla pracodawców, a zwłaszcza małych i średnich firm, czyli fundamentu gospodarki / fot. Shutterstock.com

Dodatkowo do 2029 roku planowane jest wprowadzenie tzw. living wage, co budzi poważne obawy wśród przedsiębiorców o długoterminową konkurencyjność ich firm. Zdaniem ekspertów wyższe wynagrodzenia mogą ograniczyć nierówności społeczne i poprawić jakość życia, ale jednocześnie ryzykiem pozostaje spadek inwestycji oraz wyhamowanie rozwoju mniejszych pracodawców.

Stawką 13,5 euro za godzinę Zielona Wyspa bije konkurencję

Mimo tych wyzwań Irlandia znajduje się w gronie państw oferujących jedne z najwyższych płac minimalnych na świecie. Według raportu przygotowanego przez Moorepay stawka minimalna wynosi obecnie 13,5 euro za godzinę.

Taki wynik uplasował kraj na 6 miejscu globalnego rankingu, m.in. przed Francją i Belgią. Lepsze rezultaty odnotowały jedynie Holandia, Australia, Luksemburg, Wielka Brytania i Niemcy, co potwierdza mocną pozycję Zielonej Wyspy na tle światowych gospodarek.

