Kary w Ryanairze dla awanturujących się pasażerów

W czasie lotów samolotem coraz częściej dochodzi do niepokojących zachowań pasażerów, którzy awanturują się na pokładzie. Dlatego też zdecydowano się wprowadzić kary w Ryanairze dla osób zakłócających podróż.

Jedna z najpopularniejszych linii lotniczych w Europie postanowiła walczyć z awanturującymi się pasażerami na pokładzie. Są nie tylko nieznośni dla innych pasażerów, ale też wpływają na bezpieczeństwo lotu. Kary w Ryanairze mają zadziałać odstraszająco i wyeliminować zachowanie nie do zaakceptowania.

- Advertisement -

Ile wyniosą kary w Ryanairze?

Irlandzki przewoźnik poinformował, że pasażerowie, którzy będą awanturować się na pokładzie, mogą spodziewać się kary w wysokości 500 funtów.

– Niedopuszczalne jest, aby pasażerowie byli narażeni na niepotrzebne zakłócenia z powodu zachowania jednego nieznośnego podróżnego – podał Ryanair w oświadczeniu.

Tania linia lotnicza wcześniej już wielokrotnie podejmowała kroki prawne przeciwko awanturującym się na pokładzie pasażerom. Niestety nie zadziałało to odstraszająco, dlatego Ryanair wprowadza kary finansowe.

Komfort podróży

Ryanair podał w oświadczeniu: „W celu zapewnienia naszym pasażerom i załodze podróży w komfortowym i wolnym od stresu otoczeniu, bez niepotrzebnych zakłóceń wywołanych przez niewielką liczbę nieznośnych pasażerów, wprowadziliśmy grzywnę w wysokości 500 funtów. Będziemy ją nakładać na każdego pasażera wysadzonego z samolotu w wyniku niewłaściwego zachowania”.

Tani przewoźnik, który w latach 2024–2025 przewiózł nieco ponad 200 milionów pasażerów, stwierdził, że takie incydenty to „odosobnione zdarzenia. Zdarzają się one we wszystkich liniach lotniczych”. Według Ryanaira jest to „niewielka liczba niesfornych pasażerów”.

Michael O’Leary powiedział w ubiegłym roku, że wprowadzenie limitów alkoholu na lotniskach pomoże rozwiązać problem awanturujących się w trakcie lotu podróżnych.

Grzywna i więzienie

Oprócz kary w Ryanairze nieznośni pasażerowie nadal mogą spodziewać się konsekwencji prawnych za swoje zachowanie. Irlandzkie linie zapowiedziały, że będą też na drodze sądowej domagać się od podróżnych zakłócających porządek odszkodowania.

Organ nadzorujący lotnictwo, Urząd Lotnictwa Cywilnego (CAA), twierdzi, że pasażerowie zakłócający porządek mogą zostać zmuszeni do poniesienia kosztów przekierowania samolotu. A koszty te mogą łatwo przekroczyć 10 000 funtów.

Każda osoba oskarżona o bycie pijaną w samolocie, może dostać karę w wysokości maksymalnie 5000 funtów i do dwóch lat więzienia. Osoby oskarżone o poważniejsze przestępstwo narażenia samolotu na niebezpieczeństwo mogą otrzymać karę do pięciu lat więzienia.