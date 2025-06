Brytyjczyk jedynym ocalałym z katastrofy samolotu Air India. „Nie mam pojęcia, jak to się stało”

Vishwash Kumar Ramesh, obywatel Wielkiej Brytanii, jest jedynym ocalałym z katastrofy samolotu Boeing 787-8 Dreamliner, który rozbił się w czwartek w Indiach. Mężczyzna twierdzi, że nie wie, jak zdołał wydostać się z maszyny.

40-letni Ramesh zajmował miejsce 11A w samolocie z Ahmadabadu do Londynu. Mężczyzna mówi, że maszyna rozbiła się tuż po starcie. Na pokładzie miał być też jego brat.

– Trzydzieści sekund po starcie usłyszeliśmy głośny huk, a następnie samolot się rozbił. Wszystko wydarzało się bardzo szybko – powiedział Ramesh w wywiadzie dla Hindustan Times.

Mężczyzna jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Wracał do UK, gdzie mieszka od dwudziestu lat, po odwiedzeniu swojej rodziny w Indiach.

Nayan Kumar Ramesh, 27-letni brat ocalałego, mówi, że całą rodzina była w ogromnym szoku, gdy dowiedzieli się, co się stało.

– Rozmawiałem z nim wczoraj rano. Byliśmy po prostu zdruzgotani – dodaje.

Doktor Dhaval Gameti, który zajmuje się Rameshem powiedział, że mężczyzna był zdezorientowany, miał wiele urazów, ale teraz nic nie zagraża jego zdrowiu.

Wstępne doniesienia mówiły o tym, że nikt nie przeżył katastrofy samolotu. Policja jednak szybko potwierdziła, że odnaleziono jedną żywą osobę. Z listy pasażerów wynikało, że był to właśnie zajmujący miejsce 11A Ramesh.

40-latek na co dzień mieszka z żoną i dzieckiem w Londynie. W samolocie był też jego brat, ale siedział w innym rzędzie. Tuż po katastrofie Ramesh chciał go odnaleźć. Było to jednak niemożliwe.

– Gdy wstałem, wokół mnie było mnóstwo ciał. Bałem się. Wstałem i pobiegłem. Dookoła mnie było wiele części samolotu. Nagle ktoś mnie złapał, wsadził do karetki i zawiózł do szpitala. Nie mam pojęcia co się stało – mówi mężczyzna.

Air India przekazało jeszcze wczoraj, że na pokładzie samolotu było 169 obywateli Indii, 53 Wielkiej Brytanii, 7 Portugalii oraz 1 obywatel Kanady. Lotnisko Gatwick poinformowało, że otworzyło specjalny punkt informacyjny dla rodzin pasażerów.

