Poradnik przetrwania trafi do mieszkańców Holandii
Poradnik przetrwania trafi do mieszkańców Holandii
Każdy w Holandii otrzyma poradnik przetrwania w razie kryzysu

Opracowany przez rząd poradnik przetrwania na sytuację kryzysową otrzyma niebawem każdy mieszkaniec Holandii. Broszura z zaleceniami, jak przetrwać przez 72-godziny, trafi pod każdy adres w nadchodzących tygodniach.

Holenderskie gospodarstwa domowe otrzymają w ciągu najbliższych tygodni poradnik przetrwania pierwszych 72 godzin po wystąpieniu stanu wyjątkowego.

Poradnik przetrwania dla każdego mieszkańca w Holandii

Na 33 stronach podręcznika znajdą się porady na temat przygotowań na wypadek sytuacji kryzysowej. Będzie zawierał wskazówki dotyczące przetrwania pierwszych trzech dni po „katastrofie”.

Poradnik przedstawił w poniedziałek pełnomocnik ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa, Foort van Oosten. Broszura zaczyna się od kilku scenariuszy katastroficznych.

Jednym z nich jest hipotetyczny atak hakerów na sieć energetyczną. Można przyjąć, że wtedy w ciągu kilku godzin ludzie zostaną odłączeni od możliwości kontaktu z bliskimi i służbami. Ponadto zamknięte zostaną sklepy, banki, stacje benzynowe. Nie ma nawet pewności, czy będzie dostęp do wody z kranu.

Poradnik przetrwania jest częścią kampanii „Think Ahead”, która ma pomóc przetrwać mieszkańcom Holandii w przypadku poważnej przerwy w dostawie prądu. Czy – jak wspomnieliśmy – cyberataku lub powodzi wywołanej ekstremalnymi warunkami pogodowymi.

Broszura trafi do ponad 8,5 mln gospodarstw domowych od 25 listopada 2025 roku do 10 stycznia 2026 roku.

Poradnik ma pomóc przetrwać mieszkańcom Holandii w kryzysowej sytuacji
Poradnik ma pomóc przetrwać mieszkańcom Holandii w kryzysowej sytuacji / fot. Shutterstock

Co zawiera poradnik kryzysowy?

Poradnik kryzysowy zawiera informacje na temat tego, jak skompletować zestaw awaryjny. W tym takie rzeczy jak świece, żywność o długim terminie przydatności, czy apteczka.

Ponadto znajduje się w nim sugestia, jak stworzyć dla siebie plan awaryjny. Na przykład, kto odbierze dziecko ze szkoły, czy jak zapewnić sobie kontakt z bliskimi.

Foort van Oosten określił broszurę jako absolutnie niezbędną, biorąc pod uwagę, że Holandia codziennie mierzy się z cyberatakami i rosyjskimi statkami na Morzu Północnym.

Być może przygotowują się do sabotażu, który mógłby wpłynąć na kluczową infrastrukturę. Jest całkiem możliwe, że Rosja podejmie więcej ryzyka w najbliższych latach – powiedział Oosten.

Poradnik będzie rozpowszechniany nie tylko w wersji drukowanej w języku holenderskim. Ale będzie również dostępny online od 25 listopada w różnych językach, w tym angielskim, niemieckim, polskim, francuskim, arabskim, hiszpańskim, tureckim i chińskim.

