Tajemnicza śmierć Polaka w Holandii. Policja apeluje do świadków

W Lelystad w Holandii trwa śledztwo w sprawie śmierci 57-letniego Polaka. Od 10 kwietnia przebywał w szpitalu. Mężczyzna został znaleziony w jednym z mieszkań przy ulicy Blauwe Slenk w ciężkim stanie. Natomiast kilka dni później – 17 kwietnia – zmarł w szpitalu. Tajemnicza śmierć Polaka wzbudza wiele pytań.

Okoliczności zdarzenia wciąż pozostają niejasne. Policja nie wyklucza udziału osób trzecich.

Polak znaleziony w mieszkaniu w ciężkim stanie

Mężczyzna został odnaleziony przez służby w swoim mieszkaniu w Lelystad. Jego stan był na tyle poważny, że natychmiast przewieziono go do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jego życie. Niestety, mimo podjętej interwencji medycznej, zmarł kilka dni później.

- Advertisement -

Już na wczesnym etapie sprawy pojawiły się wątpliwości co do przyczyn jego stanu. Z tego powodu policja zdecydowała się rozpocząć szeroko zakrojone postępowanie kryminalne. Policja do sprawy zaangażowała specjalistów z jednostki Forensische Opsporing, czyli holenderskiej policji kryminalistycznej.

Kluczowy moment: wieczór 10 kwietnia

Śledczy koncentrują się obecnie na ustaleniu, co działo się z mężczyzną w piątek 10 kwietnia między godziną 17:00 a 23:00. To właśnie w tym przedziale czasowym doszło do tragicznego zdarzenia.

Policja próbuje ustalić, kto widział Polaka jako ostatni, z kim się spotkał oraz czy w jego otoczeniu doszło do jakichkolwiek niepokojących zdarzeń. Funkcjonariusze podkreślają, że nawet pozornie nieistotne informacje mogą mieć znaczenie dla przebiegu śledztwa.

Tajemnicza śmierć Polaka. Możliwe przestępstwo i szerokie działania policji

Choć specjaliści sądowi i patolodzy nie potwierdzili jeszcze bezpośredniej przyczyny śmierci,, śledczy biorą pod uwagę scenariusz, w którym mogło dojść do przestępstwa. To właśnie dlatego funkcjonariusze prowadzą sprawę w trybie intensywnego dochodzenia. Natomiast policja publicznie apeluje o świadków.

Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie, zabezpieczyli ślady kryminalistyczne oraz rozpoczęli analizę nagrań i danych mogących pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń. Równolegle prowadzone są rozmowy z mieszkańcami okolicy, którzy mogli widzieć lub słyszeć coś istotnego w dniu zaginięcia mężczyzny.

Rower jako ważny trop

Jednym z elementów śledztwa jest czarny rower elektryczny, z którego korzystał zmarły. Policja próbuje ustalić jego trasę oraz to, kto mógł widzieć mężczyznę podczas jazdy. Funkcjonariusze podkreślają, że każdy szczegół może pomóc w rekonstrukcji ostatnich godzin jego życia.

Śledztwo w toku

Na obecnym etapie sprawa pozostaje otwarta. Natomiast policja nie wyklucza żadnego scenariusza. Najważniejszym celem jest ustalenie, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu przy Blauwe Slenk oraz dlaczego stan zdrowia mężczyzny tak gwałtownie się pogorszył. Tajemnicza śmierć Polaka jest w trakcie wyjaśniania przyczyn.

Śledczy liczą, że dzięki zgłoszeniom świadków uda się uzupełnić brakujące elementy układanki i wyjaśnić okoliczności tej tajemniczej śmierci Polaka w Lelystad.