Polski włamywacz skazany, choć nikt nie wie, gdzie jest

Sąd w Almelo wydał zaskakująco niski wyrok wobec 41-letniego Polaka, znanego organom ścigania. Mężczyzna odpowiadał za co najmniej dwie próby włamania w Nijverdal. Włamywacz spędzi tylko kilka miesięcy w areszcie. Jeśli policji uda się go odnaleźć. Jaki jest powód niskiego wyroku? 

Choć prokuratura jeszcze dwa tygodnie temu domagała się 34 miesięcy więzienia, sąd ograniczył karę do zaledwie czterech miesięcy.

Włamywacz – recydywista

Mężczyzna jest „dobrze znany” policji i wymiarowi sprawiedliwości. Policja śledziła jego przestępczą aktywność od 2021 roku. Podejrzany był o serię włamań popełnionych razem z nieznanym wspólnikiem w nocy z 3 na 4 maja 2023 roku. Sprawa dotyczyła głównie włamań do samochodów i kamperów zaparkowanych wokół dworca NS, a także prób wtargnięcia do budynku kościelnego „’t Achterom” oraz jubilera Diekmana. W obu przypadkach wybito szyby, lecz przestępcom nie udało się wejść do środka.

Z serii włamań udowodnione tylko dwie próby

Na podstawie nagrań z kamer monitoringu sąd uznał, że tylko dwie próby włamania – do „’t Achterom” i do jubilera – są wystarczająco udowodnione. Dowody dotyczące włamań do samochodów okazały się niewystarczające. Głównie dlatego, że brakowało dodatkowych elementów takich jak ślady DNA, dane telefoniczne czy odciski palców. W efekcie prokuratura nie udowodniła polskiemu włamywaczowi większości postawionych zarzutów. Natomiast jego odpowiedzialność ograniczyła się do zniszczenia szyb u jubilera. Dlatego, oprócz kary wiezienia mężczyzna musi zapłacić 250 euro odszkodowania.

Kontrowersyjny wyrok sądu

Wyrok wzbudza kontrowersje, ponieważ w opinii części obserwatorów nie odzwierciedla w pełni skali zarzutów ani dotychczasowej historii kryminalnej oskarżonego. Polski włamywacz, działający w przeszłości wielokrotnie, unikał tym samym długotrwałego pobytu w więzieniu. To budzi pytania o skuteczność systemu dowodowego i procedur sądowych w przypadkach przestępstw seryjnych.

Gdzie jest skazany?

Niejasna pozostaje również lokalizacja skazanego. Co ciekawe, proces odbył się pomimo tego, że mężczyzny nie udało się zatrzymać. Fakt ten dodatkowo podnosi zainteresowanie opinii publicznej, ponieważ stwarza możliwość, że polski włamywacz pozostaje nadal na wolności, mimo udokumentowanej przestępczej aktywności.

Sytuacja ta otwiera szerszą dyskusję na temat sposobów gromadzenia dowodów w sprawach włamań i odpowiedzialności sprawców wobec społeczeństwa. W tym przypadku najważniejszą rolę odegrały nagrania z kamer monitoringu. Te pozwoliły sądowi na ustalenie odpowiedzialności tylko w dwóch z kilkunastu przypadków. Brak dodatkowych śladów wskazuje na trudności w egzekwowaniu prawa wobec przestępców działających w zorganizowanych grupach. Sprawia również, że wyroki mogą wydawać się niewspółmierne do potencjalnych zagrożeń.

