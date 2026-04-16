Koniec tajnych pensji! Nowe prawo zmienia rekrutację od czerwca

Do czerwca tego roku państwa członkowskie UE będą musiały przyjąć nowe prawo. Zgodnie z nim pracodawcy muszą ujawniać wysokość zarobków w procesie rekrutacji pracowników.

Nowe prawo UE będzie obowiązywało między innymi w Polsce, Irlandii, Niemczech i Holandii. Dotyczy ono przejrzystości wynagrodzeń i jest wprowadzane z myślą o pracownikach.

Pracodawcy muszą podawać wysokość zarobków w procesie rekrutacji

Do czerwca Komisja Europejska ma przyjąć nowe prawo dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Zgodnie z nim wszyscy pracodawcy działający w UE, niezależnie od wielkości firmy, będą musieli przestrzegać nowych przepisów.

Sam proces rekrutacji jak i warunki zatrudnienia mają być bardziej przejrzyste i przede wszystkim sprawiedliwe dla pracowników.

Ponadto pracodawcy będą musieli używać języka neutralnego płciowo w opisach i nazwach stanowisk. Będą też musieli informować kandydatów o początkowych wynagrodzeniach lub przedziałach wynagrodzeń. Zarówno w ogłoszeniach o pracę jak i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

W czasie rekrutacji pracodawcy nie będą mogli pytać kandydatów o ich wynagrodzenia na poprzednich stanowiskach. Natomiast w czasie zatrudniania kandydata firma będzie miała zakaz umieszczania w umowie o pracę klauzuli zabraniającej pracownikowi omawiania wynagrodzenia z kolegami.

Pracownicy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie

Zgodnie z nowym prawem UE pracownicy będą mogli również żądać informacji o średnich wynagrodzeniach w swojej firmie, z podziałem na płeć i stanowisko. Ponadto ci, którzy udowodnią, że doświadczyli dyskryminacji płacowej w zakresie wynagrodzenia, premii lub innych świadczeń, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie.

Firmy zatrudniające 250 lub więcej pracowników będą musiały składać raporty o różnicach w wynagrodzeniach każdego roku. A firmy zatrudniające od 150 do 249 pracowników będą musiały składać raporty co trzy lata. Z kolei firmy zatrudniające od 100 do 149 pracowników będą musiały składać raporty co trzy lata, począwszy od 7 czerwca 2031 roku.

Co istotne – przepisy będą miały również zastosowanie do firm zarejestrowanych poza UE. Tych, które zatrudniają co najmniej 100 pracowników mieszkających w państwach członkowskich UE. Z kolei państwa członkowskie UE mają teraz czas do 7 czerwca na transpozycję nowej dyrektywy do krajowego prawa pracy.