Wysokość zarobków w procesie rekrutacji ma być jawna
HolandiaIrlandiaNiemcy
2 min.czytania

Koniec tajnych pensji! Nowe prawo zmienia rekrutację od czerwca

Paulina Markowska

Do czerwca tego roku państwa członkowskie UE będą musiały przyjąć nowe prawo. Zgodnie z nim pracodawcy muszą ujawniać wysokość zarobków w procesie rekrutacji pracowników.

Nowe prawo UE będzie obowiązywało między innymi w Polsce, Irlandii, Niemczech i Holandii. Dotyczy ono przejrzystości wynagrodzeń i jest wprowadzane z myślą o pracownikach.

Pracodawcy muszą podawać wysokość zarobków w procesie rekrutacji

Do czerwca Komisja Europejska ma przyjąć nowe prawo dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Zgodnie z nim wszyscy pracodawcy działający w UE, niezależnie od wielkości firmy, będą musieli przestrzegać nowych przepisów.

- Advertisement -

Sam proces rekrutacji jak i warunki zatrudnienia mają być bardziej przejrzyste i przede wszystkim sprawiedliwe dla pracowników.

Ponadto pracodawcy będą musieli używać języka neutralnego płciowo w opisach i nazwach stanowisk. Będą też musieli informować kandydatów o początkowych wynagrodzeniach lub przedziałach wynagrodzeń. Zarówno w ogłoszeniach o pracę jak i w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

W czasie rekrutacji pracodawcy nie będą mogli pytać kandydatów o ich wynagrodzenia na poprzednich stanowiskach. Natomiast w czasie zatrudniania kandydata firma będzie miała zakaz umieszczania w umowie o pracę klauzuli zabraniającej pracownikowi omawiania wynagrodzenia z kolegami.

Pracownicy będą mogli ubiegać się o odszkodowanie

Zgodnie z nowym prawem UE pracownicy będą mogli również żądać informacji o średnich wynagrodzeniach w swojej firmie, z podziałem na płeć i stanowisko. Ponadto ci, którzy udowodnią, że doświadczyli dyskryminacji płacowej w zakresie wynagrodzenia, premii lub innych świadczeń, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie.

Firmy zatrudniające 250 lub więcej pracowników będą musiały składać raporty o różnicach w wynagrodzeniach każdego roku. A firmy zatrudniające od 150 do 249 pracowników będą musiały składać raporty co trzy lata. Z kolei firmy zatrudniające od 100 do 149 pracowników będą musiały składać raporty co trzy lata, począwszy od 7 czerwca 2031 roku.

Co istotne – przepisy będą miały również zastosowanie do firm zarejestrowanych poza UE. Tych, które zatrudniają co najmniej 100 pracowników mieszkających w państwach członkowskich UE. Z kolei państwa członkowskie UE mają teraz czas do 7 czerwca na transpozycję nowej dyrektywy do krajowego prawa pracy.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport