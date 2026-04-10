Osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę. Dlaczego?

Osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę – to wniosek płynący z najnowszych analiz rynku pracy w Holandii. Choć gospodarka nadal potrzebuje pracowników, coraz mniej osób korzystających z pomocy społecznej wraca do zatrudnienia. Jeszcze kilka lat temu sytuacja wyglądała inaczej – w 2021 roku pracę znajdowało 11,5% beneficjentów, dziś to już tylko 7,9%.

Najważniejszą zmianą jest to, kto dziś korzysta ze świadczeń. Coraz częściej są to osoby z tzw. złożonymi problemami – łączącymi trudności zdrowotne, psychiczne, społeczne i finansowe. To nie są już tylko osoby chwilowo bez pracy, które szybko wracają na rynek.

W praktyce oznacza to, że nawet przy dużej liczbie ofert pracy, część osób nie jest w stanie ich podjąć. Brak stabilnego miejsca zamieszkania, problemy zdrowotne czy zadłużenie skutecznie blokują powrót do zatrudnienia. Dlatego osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę. Mimo że rynek pracy teoretycznie sprzyja zatrudnieniu.

Rynek pracy się zmienia, ale nie dla wszystkich

Jeszcze niedawno napięty rynek pracy działał na korzyść osób z niewielkimi barierami. Dlatego firmy zatrudniały szybciej i elastyczniej. Dziś jednak coraz większa grupa osób korzystających ze świadczeń nie wpisuje się w potrzeby pracodawców.

Osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę także dlatego, że wiele ofert wymaga stabilności, dyspozycyjności i określonych kompetencji. Tymczasem osoby z problemami zdrowotnymi lub społecznymi często potrzebują elastycznych warunków i dodatkowego wsparcia. Tego firmy nie zawsze chcą zapewniać pracownikom.

Nie tylko pieniądze – kluczowa jest stabilizacja życiowa

Eksperci podkreślają, że sama oferta pracy nie wystarczy. Dla wielu osób równie ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Buduje je stabilne mieszkanie, dostęp do opieki zdrowotnej czy wsparcie psychologiczne. Bez tego trudno mówić o trwałym powrocie do pracy.

Dlatego osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę, ponieważ najpierw muszą uporządkować podstawowe kwestie życiowe. W praktyce oznacza to, że polityka społeczna musi łączyć wsparcie finansowe z pomocą w innych obszarach życia.

Czy dotyczy to wszystkich świadczeń?

Nie wszystkie grupy są w takiej samej sytuacji. Największe trudności dotyczą osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej oraz tych, które zmagają się z wieloma problemami jednocześnie. Osoby pobierające krótkoterminowe świadczenia lub znajdujące się w przejściowej sytuacji bezrobocia nadal relatywnie szybciej wracają na rynek pracy.

Jednak trend jest wyraźny. System wsparcia obejmuje coraz więcej osób wymagających intensywnej pomocy. To wpływa na statystyki zatrudnienia.

Nowe podejście – praca to nie jedyna droga

W odpowiedzi na te wyzwania coraz częściej mówi się o alternatywnych formach aktywizacji. Praca w dostosowanych warunkach, programy dzienne czy wolontariat mają pomóc osobom stopniowo wracać do aktywności zawodowej.

Osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę, ale nie oznacza to, że pozostają bierne. Coraz większy nacisk kładzie się na budowanie kompetencji i stabilizacji krok po kroku, zamiast szybkiego powrotu na rynek pracy za wszelką cenę.

Wyzwanie dla gospodarki i społeczeństwa

Spadające wskaźniki zatrudnienia wśród beneficjentów świadczeń to nie tylko problem jednostek, ale całego systemu. Wymaga on zmiany podejścia – od prostego „znajdź pracę” do kompleksowego wsparcia człowieka.

Osoby pobierające świadczenia rzadziej znajdują pracę, ponieważ ich sytuacja jest coraz bardziej złożona. To sygnał, że bez inwestycji w wsparcie społeczne, zdrowie i mieszkalnictwo, nawet najlepsza koniunktura na rynku pracy nie rozwiąże problemu.